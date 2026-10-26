Identifican en fosa clandestina restos de Mauricio Vázquez, jornalero mixteco desaparecido hace 10 meses en Navolato

El joven de 21 años desapareció en Navolato, Sinaloa. La exigencia de acciones concretas de búsqueda se mantiene activa a nivel nacional e internacional.

Guardar

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa confirmó mediante pruebas de ADN que los restos localizados en una fosa clandestina en Navolato corresponden al jornalero oaxaqueño Mauricio Vázquez Cruz, de 21 años, quien desapareció el 20 de diciembre de 2025 tras salir de las instalaciones de la empresa agrícola Viva Orgánica, donde laboraba desde hacía menos de dos semanas.

El hallazgo ocurrió a 14 kilómetros de las instalaciones donde trabajaba el joven, en un predio del campo agrícola denominado Romero, dentro de la sindicatura de Villa Benito Juárez. Junto con los restos de Mauricio fueron encontrados los de al menos tres personas más.

PUBLICIDAD

La notificación a la familia se realizó el viernes 23 de octubre de 2026, durante una reunión virtual en la que la representación legal del joven comunicó los resultados del cotejo genético entre los restos y las muestras proporcionadas por Elena Cruz Ramírez, madre de la víctima, de acuerdo con lo informado por El Universal Oaxaca.

Colectivos de madres buscadoras localizaron la fosa tras recibir una alerta anónima

Madres buscadoras inspeccionan terrenos en busca de fosas clandestinas, reclamando justicia y visibilizando la memoria de desaparecidos en México. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los restos fueron localizados el 16 de octubre por integrantes de los colectivos Padres y Madres con Hijos Desaparecidos, Hasta Encontrarte y Eres Mi Razón de Vida, quienes realizaron las labores junto con personal de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa.

PUBLICIDAD

La familia se enteró del hallazgo a través de los propios colectivos de madres buscadoras, que recibieron una alerta anónima sobre la presencia de cuerpos en el campo Romero. Elena Cruz, quien participa en grupos de madres buscadoras desde la desaparición de su hijo, reconoció la ropa y el calzado de uno de los cuerpos.

“Estoy en varios grupos de madres buscadoras y vimos una nota donde las madres buscadoras que yo contacté desde un principio habían dicho que habían aparecido tres cuerpos en un campo agrícola, que se llama Romero, a 14 kilómetros de donde trabajaba Mauricio, a ocho o nueve minutos”, relató Elena Cruz al medio Milenio.

PUBLICIDAD

Tras esa identificación preliminar, la familia se puso en contacto con las autoridades de Sinaloa. La autoridad ministerial solicitó muestras de ADN y coordinó los procesos con la Vicefiscalía Regional de Huajuapan de León, en Oaxaca.

Elena Cruz informó que viajará la próxima semana a territorio sinaloense con dos propósitos: solicitar todos los elementos de prueba que sustenten la identificación previo al traslado de los restos a Huajuapan de León.

“Lo buscamos con todo el corazón, con toda la esperanza de volverlo a abrazar. Lo queríamos encontrar, pero no de esta manera”, expresó la madre al conocer el resultado de los análisis genéticos, de acuerdo con El Sol de México.

PUBLICIDAD

Maurilio Santiago Reyes, abogado y presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi), quien funge como representante legal de la familia, indicó que no descartarán pedir un reconocimiento visual de los restos además de la verificación documental completa de las pruebas periciales.

“Quiero agradecer a las madres buscadoras, que con pico y pala hacen lo que las autoridades deberían de hacer, pues nos regresan a nuestros niños en casa”, dijo Elena Cruz a través de un video difundido en redes sociales.

El menor de los hijos de Elena Cruz soñaba con construir su propia casa

El joven fue visto por última vez el 20 de diciembre de 2025 en un campo agrícola de la empresa “Viva Organizada”, en Navolato. (Crédito: facebook / Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Estado de Oaxaca)

Mauricio era el hijo más joven de Elena Cruz. Según el testimonio de su madre recogido por Istmo Press, siempre fue independiente. “Un día llegó y me dice: mira mamá, yo ya no quiero estudiar, mejor voy a trabajar”, recordó.

PUBLICIDAD

Su sueño era construir una casa propia. “Lo único que anhelaba era tener una casa y vivir feliz”, declaró al medio antes citado. Con esa meta, el joven salió de Huajuapan de León, Oaxaca, el 8 de diciembre de 2025 acompañado por el contratista Carmelo Ordaz Reyes, con destino a la empresa Viva Orgánica, ubicada en Villa Juárez, municipio de Navolato. El contrato estipulaba un periodo de trabajo de dos semanas en la pizca agrícola.

El 20 de diciembre, alrededor de las 13:00 horas, el joven salió de las instalaciones del campo agrícola acompañado de otro trabajador, Carmelo Vázquez Castro, originario de Guerrero, con la intención de realizar algunas compras. Ninguno de los dos regresó a los alojamientos proporcionados por la empresa, donde permanecieron sus pertenencias.

PUBLICIDAD

Al día siguiente, Elena Cruz intentó comunicarse con su hijo alrededor de las 20:00 horas, pero la llamada fue enviada al buzón de voz. Desde ese momento, los teléfonos de ambos trabajadores dejaron de recibir señales.

En marzo la familia planteó durante la búsqueda la posibilidad de que Mauricio haya sido víctima de reclutamiento forzado, pues existen antecedentes documentados de violencia contra jornaleros agrícolas en Sinaloa, incluyendo extorsiones, secuestros y agresiones.

La ONU emitió una acción urgente que el Estado mexicano no logró cumplir a tiempo

Familias de personas desaparecidas en Sinaloa.(Facebook/Sabuesos Guerreras A.C.)

El caso de Mauricio contaba con la acción urgente 2281/2026 emitida por el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), promovida por el Cedhapi. El organismo internacional solicitó al Estado mexicano la adopción inmediata de medidas para la búsqueda y localización con vida del joven, en apego al artículo 30 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

PUBLICIDAD

La intervención de la ONU respondió a la denuncia de la familia sobre la falta de avances en la investigación. En marzo de 2026, tres meses después de la desaparición, Elena Cruz declaró que las autoridades la habían dejado sola y que no contaba con recursos para trasladarse al lugar de los hechos, lo que limitó el seguimiento del caso.

“No somos madres buscadoras por gusto, sino porque el mismo estado nos obliga a hacerlo, ante tanta impunidad”, declaró Elena Cruz en un testimonio recogido por medios.