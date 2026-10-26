México

Quién fue el séptimo eliminado de La Granja VIP 2026

El reality confirmó la salida de un nuevo participante después de que el público definiera con su voto quién abandonaba la competencia esta semana

la granja vip, adal ramones -México- 11 agosto
El conductor regresará para la segunda temporada (TV AZteca/Captura de pantalla)
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Este domingo 25 de octubre se definió al séptimo eliminado de La Granja VIP 2026, tras una gala en la que cinco granjeros llegaron a la placa de nominados y el público decidió con su voto quién abandonaba la competencia.

La placa de la semana estuvo integrada por Manelyk, Rafa Mercadante, Kunno, Natalia Alcocer y una quinta participante que finalmente recibió la menor cantidad de votos del público. Antes de salir del foro, la eliminada ejerció su derecho al “Legado”, mecánica que permite dejar nominada de forma directa a otra persona del reality.

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Esa decisión se revelará este lunes a las 20:30 horas, durante la transmisión en vivo. Azalia Ojeda, conocida como “La Negra”, fue la participante que recibió el menor respaldo del público y se convirtió así en la séptima eliminada de La Granja VIP. El enfrentamiento final quedó entre Natalia y la exBigBrother, pues Kunno y Manelyk fueron salvados y regresaron con sus compañeros a la granja. Su salida se dio luego del enfrentamiento que sostuvo días atrás con Rafa Mercadante dentro de la casa.

Al llegar al foro con el conductor Adal Ramones, Ojeda se mostró conmovida y con lágrimas a punto de salir de sus ojos. “No me sentía preparada, siento que ‘La Resistencia’ se va a quedar un poquito débil, pero ellos pueden y la verdad teníamos buenos planes para esta semana”, aseguró.

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La Granja VIP
La producción anunció el resultado de la votación del público y reveló se activó la dinámica del "legado" que pondrá en riesgo a otro integrante de la casa. (Captura de pantalla YouTube La Granja VIP)

La participante relacionó directamente su eliminación con el roce que tuvo con Mercadante. “Si fue a través de lo sucedido de Rafa, lo siento mucho, la verdad es que no me arrepiento de nada”, declaró ante cámaras.

“Yo solamente fui provocada y reaccioné y si fue por eso, pues bueno lo siento mucho, seguiré siendo igual o peor”, sentenció Ojeda, sin mostrar intención de cambiar su forma de actuar dentro del formato.

“Agradezco mucho la oportunidad que me dieron, muchísimo, me voy muy agradecida, me voy muy contenta, el martes es mi cumpleaños. Y voy a festejar con mi hija, con la gente que me ama. Y a festejar también que mi madre y mi hermana están fuera de sus quimios el 27 de octubre. Hay mucho que celebrar”, declaró antes de despedirse.

Pese a la tensión del momento, recurrió a una explicación personal para procesar su salida. “Siempre he pensado que los tiempos de Dios son perfectos y todo pasa cuando tiene que ser. Y respeto mucho la opinión del público”, expresó frente a Ramones y al resto de los granjeros.

Por su parte, la amiga de Azalia que fue a recibirla expresó que no esperaban ese resultado de la nominación: “La verdad es que no, consideraba que el grupo de la Resistencia iba a tratar de fortalecerse un poquito más. Sin embargo, estamos felices de poder recibir a Azalia para festejarle su cumpleaños”.

Azalia Ojeda
Azalia se convirtió en la séptima eliminada del reality. (Captura de pantalla TikTok La Granja VIP)

Además de los casos de “La Coreañera” y María Karunna, el “Legado” ha definido nominaciones clave en semanas recientes. Pascal Nadaud, quinto eliminado, dejó nominado a Kevyn Contreras, “Bicolor”. Pimpinela Escarlata, sexto en salir, heredó su nominación a Fernando Lozada.

Con la salida de Azalia Ojeda, se desconoce todavía a quién afectará su decisión dentro del grupo “La Resistencia”, al que ella misma pertenecía y sobre el cual expresó preocupación antes de dejar el programa.

Estos son los granjeros que continúan en la competencia

  1. Ivonne Montero — Actriz y cantante
  2. Niurka Marcos — Vedette, actriz y bailarina
  3. Manelyk González — Influencer y personalidad de realities
  4. Fernando Lozada — Empresario e influencer fitness
  5. Kunno — Creador de contenido y tiktoker
  6. Daniela Alexis “La Bebeshita” — Influencer y conductora
  7. Rafael Mercadante — Conductor y actor
  8. Kevyn Contreras “El Bicolor” — Creador de contenido y comediante
  9. Natalia Alcocer — Actriz y conductora
  10. Mario “Mono” Osuna — Exfutbolista de la Liga MX
  11. Julio Camejo — Actor, bailarín y cantante
  12. Pablo Montero — Cantante

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