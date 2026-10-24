Diputados de Morena evaluarán todas las atribuciones que le otorgaron a Guadalupe Taddei

El legislador mexicano Ricardo Monreal Ávila habló sobre los problemas que enfrenta la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei. Crédito: X/ @xevtfm

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Luego de todo lo que ha ocurrido en los últimos días, el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados evalúa revisar todas las atribuciones que en 2024 le otorgaron a la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala.

Este viernes, en conferencia de prensa, el coordinador de la bancada, Ricardo Monreal Ávila rechazó que la mayoría se equivocará al otorgarle a la presidencia del árbitro electoral facultades extraordinarias, pues la reforma correspondió a un momento y a circunstancias coyunturales.

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Morena evaluará todas las facultades que le otorgaron a Guadalupe Taddei en 2024

No obstante, el legislador zacatecano reconoció que sería aceptable revisar con seriedad la necesidad de no otorgar “superpoderes” a órgano colegiados como el INE.

“Vamos a platicar con el grupo parlamentario y con los demás grupos parlamentarios, pero no es mala idea, es aceptable que revisemos con seriedad el no otorgar facultades exorbitadas a ningún órgano colegiado.

“No (nos equivocamos), yo creo que era un momento coyuntural y circunstancial que obedeció a otorgárselos, pero siempre la ley se está actualizando y modernizando y es momento de hacer una reflexión pública”, dijo el morenista.

Nueva polémica de Guadalupe Taddei

La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, atraviesa un momento de presión por su vínculo con José Alfredo Hernández Casillas, empresario señalado por su relación con empresas proveedoras del Instituto y de organismos electorales locales.

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Dichas compañías son investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por presuntas prácticas fraudulentas en sus contrataciones. En ese contexto se producen las declaraciones del líder de la mayoría en San Lázaro.

Morena no descarta evaluar los "superpoderes" concedidos a la consejera presidenta Guadalupe Taddei. Crédito: Cuartoscuro

Un diario de circulación nacional reveló este viernes que la cercanía con Hernández Casillas no se limita a Taddei. El reporte menciona a otros funcionarios de alto nivel del INE, entre ellos Mario Alfonso Burciaga, director de Recursos Materiales y Servicios, y Emma Patricia García, directora de Recursos Financieros, quien participa en procesos de contratación electoral.

Consejeros critican las facultades entregadas a la consejera presidenta

Por su parte, la consejera Carla Humphrey advirtió ayer que esto es consecuencia de que el Congreso le entregó un “superpoder” a Taddei para nombrar a directores.

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Cabe recordar que en 2024, el Congreso aprobó una reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que le permitió a la consejera presidenta del INE designar directamente y sin aprobación del Consejo General a los titulares de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas del Instituto.

Morena no es tapadera de nadie: Monreal

Luego de reconocer que las irregularidades detectadas en el INE son delicadas, Ricardo Monreal afirmó que su bancada no va a proteger a nadie que haya incurrido en ilegalidades, irregularidades o actos de corrupción.

El INE recibiría más presupuesto de solicitado, según el Paquete Económico 2027. Crédito: X/ @MartinFazMora

Sin embargo, reconoció que la Cámara Baja no cuenta con capacidad jurídica para solicitarle a Taddei su dimisión, aunque llamó a una reflexión seria, prudente y sensible de la funcionaria, quien ayer adelantó que no renunciará al cargo.

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“No somos tapadera de nadie, es capacidad de ella, nosotros no tenemos capacidad jurídica para solicitar la renuncia, pero ella tiene que revisarlo.

“Nosotros, recuerden, la Cámara de Diputados es el órgano que designa a consejeros electorales y también a la presidenta, pero una vez que se nombra, nosotros no tenemos capacidad jurídica para pedirle renuncia y, en todo caso, los elementos de prueba que existan son los que determinan la viabilidad de esos cargos”, expresó.

Urge actuación de OIC, ASF y UIF

Dada la situación, Monreal urgió de nuevo la intervención del Órgano Interno de Control (OIC) del INE, de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) e incluso de la UIF, después de que se filtró que dicha institución ha bloqueado cuentas relacionadas con los empresarios proveedores del Instituto.

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Guadalupe Taddei indicó que está a la espera de la resolución del TEPJF. | INE

“Nosotros no queremos poner en riesgo la legitimidad de un órgano del Estado tan importante, que es quien organiza las elecciones y declara vencedores a los que obtuvieron mayoría de votos, pero tampoco vamos a culpar ni a defenestrar a persona alguna sin pruebas.

“Eso le corresponde al Órgano Interno de Control, a la Auditoría Superior de la Federación o incluso a la UIF, porque se ha filtrado también que la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera ha bloqueado cuentas relacionadas con empresarios proveedores del INE. Todo eso se tiene que aclarar”, enfatizó.

Aunque no le pueden pedir su dimisión, en la Cámara de Diputados, la bancada de Morena no descarta evaluar todas las atribuciones que le fueron dadas a la consejera presidenta Guadalupe Taddei en 2024.

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