Mujeres con Bienestar Edomex: este es el calendario de pago del quinto bimestre con un nuevo beneficio de telefonía gratis

Listo pago del 5 bimestre del programa Mujeres con Bienestar (Gob. Edomex)

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El programa Mujeres con Bienestar del Estado de México realizará el pago correspondiente al quinto bimestre de 2026 para las beneficiarias que mantienen activo su registro.

Además, incorporará un nuevo beneficio: un servicio gratuito de telefonía y WhatsApp, con el propósito de ampliar las prestaciones disponibles para las mujeres mexiquenses.

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El secretario de Bienestar del Estado de México, Juan Carlos González Romero, informó que la dispersión del apoyo económico se llevará a cabo de manera escalonada, conforme a la primera letra del apellido de las beneficiarias, para distribuir los depósitos durante cinco días.

Las mujeres inscritas deberán identificar el grupo que les corresponde en el calendario oficial y mantenerse atentas a los canales institucionales para conocer cualquier actualización relacionada con la entrega del recurso.

¿Cuándo depositan Mujeres con Bienestar en octubre de 2026?

Calendario de pago Mujeres con Bienestar (Gob. Edomex)

El calendario de pagos del quinto bimestre establece las siguientes fechas para las beneficiarias del programa en el Estado de México:

Lunes 26 de octubre: Grupo 1, apellidos con letras A-B.

Martes 27 de octubre: Grupo 2, apellidos con letras C-G.

Miércoles 28 de octubre: Grupo 3, apellidos con letras H-L.

Jueves 29 de octubre: Grupo 4, apellidos con letras M-Q.

Viernes 30 de octubre: Grupo 5, apellidos con letras R-Z.

La programación permite a las beneficiarias ubicar el día previsto para la dispersión del apoyo según la inicial de su apellido.

Es importante considerar que las fechas corresponden al calendario anunciado para el quinto bimestre. Las beneficiarias deben consultar los medios oficiales del programa para confirmar la información y revisar las indicaciones aplicables a su registro.

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Mujeres con Bienestar tendrá telefonía y WhatsApp gratis

Un monitor de computadora despliega el logo de WhatsApp en un entorno de oficina moderno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las novedades anunciadas por el gobierno mexiquense es la incorporación de un servicio gratuito de telefonía y WhatsApp para las mujeres inscritas en Mujeres con Bienestar.

De acuerdo con la información difundida por la Secretaría de Bienestar estatal, las interesadas deberán ingresar al portal oficial del programa y seguir las instrucciones para consultar el procedimiento de registro y los requisitos de acceso.

Las beneficiarias también deberán permanecer atentas a los avisos oficiales, donde se darán a conocer los detalles de esta nueva prestación.

Aunque el servicio se suma a los beneficios del programa, es necesario revisar las condiciones específicas de incorporación para conocer cómo se activará y cuáles serán sus alcances.

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¿Qué otros beneficios ofrece Mujeres con Bienestar?

Además del apoyo económico, Mujeres con Bienestar contempla distintas prestaciones orientadas al bienestar integral de las mexiquenses.

Entre ellas se encuentran un seguro de vida, servicios de salud y asesoría psicológica, nutricional y jurídica. El programa también ofrece oportunidades para que las beneficiarias continúen sus estudios o concluyan su preparación académica.

Con estos servicios, la administración de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez busca complementar la ayuda monetaria con alternativas de atención y acompañamiento para las mujeres en condiciones de vulnerabilidad.

La incorporación de la telefonía gratuita y WhatsApp amplía el catálogo de prestaciones anunciado por las autoridades estatales. Sin embargo, las beneficiarias deberán consultar las reglas y los mecanismos oficiales para confirmar su acceso a cada servicio.

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¿Dónde consultar información oficial sobre Mujeres con Bienestar?

La Secretaría de Bienestar lanzó un aviso sobre posibles fraudes a las beneficiarias del programa Mujeres con Bienestar y demás programas sociales (X@BienestarEdoMx)

Las beneficiarias pueden consultar los avisos y las indicaciones del programa en el portal https://mujeresconbienestar.gob.mx/, donde deberán verificar la información relacionada con el pago del quinto bimestre y el procedimiento para solicitar el nuevo beneficio de telefonía.

Ante la circulación de mensajes sobre supuestos trámites o cobros, se recomienda utilizar únicamente los canales oficiales y no entregar datos personales ni dinero a intermediarios que prometan agilizar depósitos o garantizar la incorporación de servicios.

Con el pago programado del 26 al 30 de octubre, Mujeres con Bienestar continuará con la entrega del apoyo económico a las beneficiarias que cumplen con las condiciones del programa.

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