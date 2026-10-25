México

Samuel García y Mariana Rodríguez reciben a su tercera hija tras adelantarse el parto: así anunciaron su nacimiento

La pareja compartió en Instagram cada etapa del proceso: desde su ingreso al hospital hasta el nacimiento, ocurrido durante la madrugada de este domingo

Primer plano de Samuel García y Mariana Rodríguez sonriendo junto al respaldo blanco de una cama de hospital
Samuel García y Mariana Rodríguez sonríen juntos en una habitación hospitalaria tras el nacimiento de su hija. (Instagram: Samuel García)
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Samuel García, gobernador de Nuevo León, y Mariana Rodríguez dieron la bienvenida a su tercera hija durante la madrugada de este domingo 25 de octubre de 2026, después de que el parto se adelantara tres días respecto a la fecha prevista.

La pareja compartió la noticia mediante sus cuentas oficiales de redes sociales, donde publicó fotografías de la recién nacida y detalles del alumbramiento.

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“Bienvenida Raquel: 25 de octubre 2026… 3.080 kg…. Perfecta”, escribió el mandatario estatal junto a una imagen familiar.

El anuncio puso fin a una jornada marcada por la inesperada hospitalización de Mariana Rodríguez, quien había acudido a una revisión de rutina el sábado.

Mariana Rodríguez y Samuel García sonríen junto a un bebé recién nacido envuelto en una manta blanca en una cama de hospital
Mariana Rodríguez y Samuel García posan en una cama de hospital junto a su hija recién nacida tras anunciar su nacimiento en redes sociales. (Instagram: Mariana Rodríguez)

¿Por qué se adelantó el parto de Mariana Rodríguez?

La titular de la Oficina Amar a Nuevo León ingresó a un hospital privado de San Pedro Garza García, Nuevo León, después de presentar contracciones durante una consulta de seguimiento de su embarazo.

Aunque inicialmente estaba previsto que su tercera hija naciera el miércoles 28 de octubre, el trabajo de parto comenzó antes de lo esperado.

Durante el sábado, Rodríguez compartió con sus seguidores algunos momentos del proceso, desde los estudios médicos hasta la noticia de que debía permanecer hospitalizada.

En una de sus publicaciones mostró una ecografía en la que se escuchaba el latido de la bebé. También comentó que, de acuerdo con la revisión, su hija ya superaba los tres kilogramos de peso.

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La hospitalización ocurrió mientras Samuel García realizaba actividades de trabajo en el municipio de Allende.

El gobernador se encontraba en una visita durante la cual montaba a caballo cuando trascendió que Mariana había comenzado con las contracciones.

La noticia modificó los planes familiares, pues todavía faltaban cuatro días, contando el sábado, para la fecha estimada del nacimiento.

Mariana Rodríguez recostada en una cama clínica con bata estampada y un sensor médico con cable colocado sobre el abdomen
Durante el sábado, Rodríguez compartió la noticia de que debía permanecer hospitalizada. (Instagram: Mariana Rodríguez)

Así anunciaron Samuel García y Mariana Rodríguez el nacimiento de su tercera hija

Durante las primeras horas del domingo 25 de octubre, la pareja confirmó que el alumbramiento había ocurrido.

Samuel García publicó una fotografía familiar acompañada de un mensaje breve en el que expresó su emoción por la llegada de la bebé.

Además de compartir la fecha, el mandatario informó que la recién nacida pesó 3.080 kilogramos.

La publicación recibió reacciones de seguidores que habían acompañado el embarazo a través de las redes sociales de ambos.

Mariana Rodríguez también utilizó sus plataformas digitales para compartir esta nueva etapa familiar, después de mantener informada a su comunidad sobre las horas previas al nacimiento.

Hasta ese momento, los padres no habían dado a conocer mayores detalles médicos sobre el parto.

Un hombre con ropa quirúrgica sostiene a un bebé envuelto en una manta en un pasillo de hospital junto a un médico
Samuel García sostiene en brazos a su hija recién nacida dentro de las instalaciones de un hospital. (Instagram: Samuel García)

¿Cuántos hijos tienen Samuel García y Mariana Rodríguez?

Con este nacimiento, Samuel García y Mariana Rodríguez se convierten en padres de tres niñas.

Su primera hija nació el 10 de marzo de 2023, mientras que la segunda llegó al mundo el 12 de julio de 2025.

La pareja anunció el tercer embarazo el 22 de abril de 2026 mediante sus redes sociales y, posteriormente, confirmó que esperaba otra niña.

Meses antes del nacimiento, Mariana también había compartido con sus seguidores el nombre elegido para la bebé, a través de un video familiar en el que su hija mayor aparecía escribiéndolo con un plumón rojo.

Desde su matrimonio en marzo de 2020, celebrado durante la emergencia sanitaria por Covid-19, García y Rodríguez han compartido públicamente distintos acontecimientos de su vida familiar, incluidos sus embarazos y el nacimiento de sus hijas.

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