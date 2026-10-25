Detienen a tres mujeres tras persecución y agresión a policías en San Pedro, Nuevo León

Tres mujeres fueron detenidas en el estacionamiento de un centro comercial en San Pedro Garza García, Nuevo León. La aprehensión ocurrió tras una persecución iniciada al evadir un filtro de seguridad vial en la avenida Lázaro Cárdenas. Elementos municipales procedieron con la captura luego de que las tripulantes de una camioneta impactaran patrullas y agredieran físicamente a los agentes durante la intervención.

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Tres mujeres fueron detenidas en San Pedro Garza García, Nuevo León, luego de una persecución que terminó en el estacionamiento del centro comercial Fashion Drive, donde agredieron a elementos de la policía municipal y provocaron lesiones a dos oficiales.

Las detenidas fueron identificadas como Mayra “N”, de 21 años; Debahni “N”, de 24, y Mayra “N”, de 43 años. Las tres quedaron a disposición del Ministerio Público por su probable participación en los delitos de resistencia de particulares y lesiones, mientras las autoridades determinan su situación jurídica.

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De acuerdo con los reportes sobre el caso, los hechos comenzaron en la avenida Lázaro Cárdenas, en el cruce con Montes Celestes, cuando policías municipales detectaron una camioneta Chevrolet Captiva roja que circulaba sin placas de circulación.

La conductora presuntamente ignoró la luz roja de un semáforo, por lo que los oficiales le marcaron el alto durante un filtro de revisión.

Persecución en avenida Lázaro Cárdenas termina en Fashion Drive

Persecución de las detenidas terminó en el estacionamiento del centro comercial Fashion Drive

En lugar de detenerse, la conductora habría insultado a los policías y se negó a seguir sus indicaciones. Posteriormente, intentó retirarse del lugar y, durante la maniobra, presuntamente condujo en reversa e impactó la parte frontal de una patrulla.

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El choque ocasionó daños materiales a la unidad policial y llevó a los oficiales a iniciar una persecución para localizar la camioneta.

El seguimiento terminó en el estacionamiento de Fashion Drive, uno de los centros comerciales de la zona de Valle Oriente, donde los elementos interceptaron el vehículo e intentaron intervenir a sus ocupantes.

Sin embargo, según los informes policiales difundidos por medios locales, las tres mujeres se opusieron a la detención y presuntamente agredieron físicamente a los uniformados.

Dos policías resultan lesionados durante la detención

El incidente dejó a dos elementos de la Policía de San Pedro con lesiones. Uno de ellos presentó una herida en la nariz, mientras que otro sufrió una mordedura en el brazo izquierdo.

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Ambos recibieron atención de personal de emergencias y fueron reportados estables, de acuerdo con la información publicada sobre el operativo.

Tras controlar la situación, los policías aseguraron a las tres mujeres y las trasladaron a las instalaciones del C2 municipal, desde donde quedaron a disposición de la autoridad ministerial.

El Ministerio Público deberá integrar la investigación correspondiente y establecer las posibles responsabilidades por las presuntas agresiones, las lesiones a los oficiales y los daños ocasionados a la patrulla.

Cuatro menores viajaban en la camioneta

Mayra “N”, de 21 años; Debahni “N”, de 24, y Mayra “N”, de 43 años

Otro de los aspectos del caso fue la presencia de cuatro menores de edad en la camioneta durante los hechos.

Tras la intervención policial, personal de la Unidad Élite de Protección participó en su resguardo para gestionar su entrega posterior a un familiar. No se difundieron detalles que permitieran establecer si alguno de los menores resultó lesionado.

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Por su parte, elementos de la Policía Vial retiraron la Chevrolet Captiva roja y la trasladaron a un corralón. Entre los motivos reportados estuvieron la falta de placas, la ausencia de documentación y los daños relacionados con el incidente.

La detención de las tres mujeres ocurrió el sábado 24 de octubre de 2026 y comenzó con una infracción de tránsito que escaló hasta una persecución y un enfrentamiento con policías municipales.

Las autoridades ministeriales deberán determinar la situación jurídica de las implicadas, mientras que los daños a la patrulla y las lesiones de los dos oficiales forman parte de los hechos que deberán esclarecerse.

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