Fuertes lluvias inundan calles, arrastra carros y deja casas incomunicadas en Ciudad Juárez: se desborda el dique La Montada

Una corriente de agua y lodo fluye a través de una calle de Ciudad Juárez tras las lluvias registradas en la zona. Las imágenes muestran a varios grupos de personas reunidos a los costados de la vía mientras el caudal arrastra un automóvil en el cruce. Varios vehículos permanecen detenidos sobre el pavimento mojado mientras los vecinos observan el paso del agua y coordinan el auxilio del conductor.

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El desbordamiento del dique La Montada, provocado por las fuertes lluvias en Ciudad Juárez, Chihuahua, generó inundaciones, calles cubiertas de lodo y viviendas incomunicadas en el poniente de la ciudad, donde las corrientes también arrastraron vehículos y obligaron a restringir la circulación en algunas vialidades.

La emergencia se registró durante las precipitaciones del sábado 24 de octubre de 2026, cuando el incremento del caudal en los arroyos y cauces de la zona ocasionó afectaciones en distintos puntos de la ciudad fronteriza. Uno de los sectores más perjudicados fue la colonia Fronteriza Baja, donde el agua dificultó el acceso a varias casas.

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De acuerdo con los reportes difundidos durante la contingencia, al menos una decena de vehículos fueron arrastrados por la corriente del Arroyo de las Víboras, mientras que habitantes de la zona enfrentaron dificultades para desplazarse debido a la acumulación de agua, lodo y material arrastrado por la lluvia.

Por igual, hubo varios rescates, entre los que destaca una familia de nueve integrantes, entre ellos dos bebés y tres niños. La corriente del Arroyo de las Víboras los arrastró y quedaron atrapados dentro de su vehículo, donde una pequeña barda detuvo la unidad, mientras un sujeto les salvó la vida al rescatarlos y brindarles ayuda.

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Afectaciones al poniente de Ciudad Juárez

En Ciudad Juárez, Chihuahua, varias personas auxiliaron a un automovilista cuyo vehículo blanco fue arrastrado e inundado por una corriente de agua tras una intensa lluvia. En la grabación se observa a dos hombres dentro del agua utilizando correas para sujetarse y rescatar a una persona atrapada, mientras un grupo de transeúntes observa desde la banqueta frente a un local comercial.

Las corrientes que descendieron por los cauces alcanzaron calles y accesos a viviendas, lo que complicó la movilidad de los habitantes. En la colonia Fronteriza Baja, varias familias quedaron incomunicadas temporalmente por las condiciones de las vialidades y la fuerza del agua.

Las lluvias también ocasionaron problemas en la circulación vehicular. Entre los puntos afectados se reportó el cierre del viaducto Díaz Ordaz, mientras que en el Camino Real se registró la presencia de piedras sobre el pavimento, una condición que representó un riesgo para los automovilistas.

Durante la emergencia, también se informó sobre el auxilio a conductores cuyos vehículos quedaron atrapados en las corrientes. Sin embargo, los reportes disponibles no establecieron un balance definitivo de los daños materiales ni precisaron el número total de viviendas afectadas exclusivamente por el desbordamiento del dique La Montada.

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La situación volvió a poner en evidencia los riesgos que enfrentan las colonias asentadas cerca de arroyos y cauces naturales en Ciudad Juárez, particularmente durante episodios de lluvias intensas que incrementan rápidamente el volumen de agua.

La Montada, un punto de riesgo durante las lluvias

Una corriente de agua y lodo recorre calles de Ciudad Juárez, Chihuahua, tras el paso de una tromba. Las imágenes captadas desde una estructura elevada documentan varios automóviles arrastrados por la fuerza del caudal cerca de viviendas e infraestructura eléctrica.

El episodio del 24 de octubre no fue el primero que generó preocupación por la capacidad de almacenamiento y desfogue del dique La Montada.

Un día anterior, el depósito alcanzó su máxima capacidad y comenzó a desfogar agua por el cauce, una situación que encendió las alertas entre los habitantes de los sectores ubicados aguas abajo.

De hecho, Infobae México, reportó que la clínica del IMSS, el Hospital General de Zona No. 6 fue afectado por las aguas negras que se metieron en las instalaciones.

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Días después, el 1 de octubre, autoridades municipales informaron que nueve diques de Ciudad Juárez se encontraban cerca de su máxima capacidad tras las precipitaciones registradas en la región. Entre ellos estaba La Montada.

En ese momento, Protección Civil señaló que el desfogue de los depósitos debía manejarse con precaución, debido a que la liberación de grandes volúmenes de agua podía incrementar el riesgo de inundaciones en zonas habitadas.

Estos antecedentes muestran la vulnerabilidad de distintos sectores de Ciudad Juárez frente a las precipitaciones intensas, especialmente cuando los cauces reciben escurrimientos provenientes de zonas elevadas y el agua encuentra obstáculos en su recorrido.

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Antecedentes de inundaciones en Ciudad Juárez

Una tormenta con granizo el pasado 23 de octubre, provocó la acumulación de hielo y agua dentro de los pasillos del Hospital General de Zona No. 6 del IMSS, Lic. Benito Juárez, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

La ciudad fronteriza ha enfrentado emergencias por lluvias torrenciales en años anteriores. En julio de 2006, una tromba ocasionó inundaciones, daños en viviendas y la muerte de cuatro personas, además de desalojos de familias en zonas afectadas.

El antecedente refleja las consecuencias que pueden tener las precipitaciones intensas cuando coinciden con el crecimiento de arroyos, el desbordamiento de depósitos de agua y la presencia de asentamientos en áreas expuestas a las corrientes.

Ante las lluvias del 24 de octubre, las afectaciones en la colonia Fronteriza Baja y los problemas de circulación volvieron a colocar en el centro de la atención los riesgos asociados con La Montada y los cauces del poniente de Ciudad Juárez.

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Hasta contar con un informe oficial consolidado, permanecen pendientes las cifras definitivas de daños en viviendas, pérdidas materiales y afectaciones.