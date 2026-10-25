“El ataque contra mi presidenta es una vergüenza”: Demián Bichir acusa a medios de impulsar una campaña contra Sheinbaum

Durante el Festival Internacional de Cine de Morelia, el actor Demián Bichir ofrece declaraciones ante reporteros de diversos medios de comunicación. En la entrevista, expresa su respaldo a las políticas de la presidenta Claudia Sheinbaum.

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Demián Bichir arribó al Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) con un aclamado documental que financió, una serie en puerta y un discurso político que resuena en el ámbito público.

Durante su participación en las actividades, el histrión aprovechó la cobertura mediática para respaldar la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum de lo que definió como una campaña negativa orquestada por “medios de oposición”.

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Demián Bichir: “Nunca vi tanta furia de agredir esta revolución pacífica”

A su paso por la alfombra roja, Bichir habló sobre sus recientes proyectos, concretamente sobre el documental Sanctuary Woman (Mujer santuario), dirigido por Alan Domínguez y el cual formó parte de la cartelera del FICM 2026.

El largometraje documenta la vida de Jeanette Vizguerra, migrante mexicana que en 2017 se refugió junto con sus hijos en el sótano de una iglesia de Denver para evitar su deportación.

La obra también aborda el incremento de los operativos migratorios en 2025.

Bajo ese contexto, fue inevitable que el actor fuera cuestionado sobre los problemas de México que influyen en el éxodo de miles de personas hacia EEUU.

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Bichir, quien siendo joven migró a Nueva York, explicó que el principal motivo de preocupación en el contexto actual es el sesgo informativo.

“Hay medios que, más (que) de comunicación, son de oposición. Nunca vi tanta furia de agredir todos los días a esta revolución pacífica, concretamente a mi presidenta”, externó.

Sin mencionar a algún medio en particular, argumentó que la línea editorial de empresas relevantes en México parte de una crítica selectiva.

“Nunca lo vi con tanta furia en las décadas anteriores, con los gobiernos que sumergieron al país en la miseria y en la violencia”, respondió en declaraciones recogidas por El Universal.

Asimismo, abordó un aspecto crucial que toca el caso de Sanctuary Woman: la necesidad de una reforma migratoria que normalice el estatus legal de millones de mexicanos en EEUU.

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“Esto es un tanto fundamental en todo lo que significa la inmigración: es una amnistía lo que más se está buscando, además de una reforma migratoria integral que le dé nombre, personalidad y rostro a estos millones de trabajadores indocumentados. Eso es lo que actualmente necesitan: borrón y cuenta nueva, una amnistía para esos 15 millones de paisanos que siguen aportando un montón a la economía del país sin recibir tanto a cambio”.

El actor Demián Bichir habla ante la prensa sobre la cobertura periodística en torno a Claudia Sheinbaum durante un festival de cine. (Instagram)

Apoya petición para que España pida perdón por crímenes durante La Conquista

Posteriormente, durante una charla con el público, el productor mexicano respaldó la petición de que el gobierno de España ofrezca una disculpa a los pueblos originarios por los abusos cometidos durante la Conquista.

“Muchas veces lo que uno quiere es que el otro reconozca que se equivocó. Nada más. Ni siquiera exiges un castigo. Lo que mi presidenta quiere ahora, además de Andrés Manuel, que España se disculpe. Ellos insisten en que es una chorrada. No, eso les va a ayudar a continuar su vida”, manifestó Bichir.

Las expresiones de Bichir resonaron en el ámbito público y abrieron un debate en plataformas digitales. En X, antes Twitter, el actor recibió mensajes de respaldo y críticas de usuarios que consideraron que, como los medios a los que cuestiona, también busca imponer una narrativa.

Durante su participación en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), el actor Demián Bichir ofreció declaraciones ante el público donde expresó su apoyo a la postura del gobierno de México respecto a la petición de que España ofrezca una disculpa a los pueblos originarios por los abusos durante La Conquista.

En Hollywood, permanecer es “el nombre del juego”

Al margen de la política, Demián Bichir sorprendió a reporteros al decir que, aunque ha participado en grandes producciones, en Hollywood nadie sabe quién es.

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Contrario a lo que pudiera creerse, este desconocimiento de su carrera no lo ofende.

“Es una cuestión generacional, es muy natural y es normal que suceda. Le pasó a López Tarso, a Bonilla, a quien sea. Y todos los chicos que están ahora en el candelero, triunfando, pues nosotros estuvimos ahí antes y es algo cíclico, que ocurre con cada generación”, explicó.

Además de Sanctuary Woman, Bichir concluyó las grabaciones de la serie Delphi, un spin-off de la franquicia cinematográfica Creed (parte del universo de Rocky) producido por Amazon Prime Video con Michael B. Jordan como productor ejecutivo, donde tiene un rol antagónico en la historia.

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