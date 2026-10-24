Clima CDMX y Edomex hoy 24 de octubre: temperatura mínima y pronóstico por alcaldías

Clima CDMX (VICTORIA VALTIERRA / CUARTOSCURO.COM)

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Consultar el pronóstico del tiempo antes de salir de casa permite elegir la ropa adecuada, planear actividades al aire libre, así como anticipar posibles cambios en las condiciones atmosféricas.

En la Ciudad de México y el Estado de México, conocer las temperaturas previstas también ayuda a prepararse ante las variaciones del clima durante el día. Para este sábado 24 de octubre, se espera que la capital del país registre una temperatura máxima de 22 grados Celsius y una mínima de 12 grados, con una probabilidad de lluvia de 3%. Además, se prevé una nubosidad de 61%, de acuerdo con los datos proporcionados.

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Aunque el pronóstico apunta a una baja posibilidad de precipitaciones, las condiciones pueden variar entre las distintas zonas de la metrópoli debido a sus características geográficas y diferencias de altitud. Por ello, es importante considerar las condiciones locales antes de organizar recorridos por la capital y sus alrededores.

¿Cuál es la temperatura mínima y máxima en CDMX hoy 24 de octubre?

Para este sábado, las condiciones previstas para la Ciudad de México son las siguientes:

Temperatura máxima: 22 °C

Temperatura mínima: 10.2 °C

Probabilidad de lluvia: 3%

Nubosidad: 61%

Estos valores permiten anticipar una jornada con una diferencia considerable entre las temperaturas mínima y máxima. Por ello, tomar en cuenta las condiciones de las primeras horas y el ambiente durante la tarde puede ayudar a elegir la vestimenta apropiada.

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Dentro del Valle de México, algunas zonas mantienen condiciones templadas, las partes más elevadas del sur pueden experimentar temperaturas considerablemente menores, especialmente durante el invierno.

El Ajusco es un ejemplo de estas variaciones, pues en sus áreas más altas el termómetro puede descender hasta los cero grados durante la temporada invernal. En contraste, demarcaciones como Iztacalco, Iztapalapa, Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero suelen registrar condiciones más secas y templadas.

El pronóstico meteorológico para la Ciudad de México prevé temperaturas mínimas de hasta 4 grados en zonas altas y una máxima de 22 grados según la SGIRPC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alerta Amarilla por bajas temperaturas en seis alcaldías de la capital del país

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla por el pronóstico de temperaturas bajas durante la madrugada y la mañana del sábado 24 de octubre de 2026, principalmente en las zonas altas de seis alcaldías de la Ciudad de México.

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Las alcaldías contempladas en el aviso son:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

De acuerdo con la dependencia, se esperan temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius, en un horario de las 02:00 a las 08:00 horas. Estas condiciones requieren tomar precauciones, especialmente durante las primeras horas del día.

Ante el descenso térmico, las autoridades recomendaron a la población utilizar al menos tres capas de ropa, preferentemente de algodón o lana, así como aplicar crema para proteger e hidratar la piel. También aconsejaron evitar los cambios bruscos de temperatura, beber suficiente agua e incluir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C en la alimentación.

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Otras medidas preventivas incluyen lavarse las manos frecuentemente o utilizar gel antibacterial y acudir al centro de salud más cercano si se presenta algún malestar. Asimismo, la SGIRPC advirtió que, en caso de utilizar calentadores o chimeneas para combatir el frío, es importante mantener una ventilación adecuada en los espacios interiores.