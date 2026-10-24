México

Sheinbaum evita hablar de la polémica de Guadalupe Taddei: “Después platicamos de eso”

La consejera del INE está acusada de presuntas irregularidades en contrataciones del organismo

Sheinbaum evita hablar de la polémica de Guadalupe Taddei (Crédito: Gobierno de México | captura de pantalla)
Sheinbaum evita hablar de la polémica de Guadalupe Taddei (Crédito: Gobierno de México | captura de pantalla)
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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum evitó dar declaraciones ante la polémica de la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, acusada de presuntas irregularidades en contrataciones del organismo.

“Después platicamos de eso”, comentó previo a su evento en Apatzingán, Michoacán.

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Sheinbaum habla sobre la controversia de Guadalupe Taddei en La Mañanera

El pasado 23 de octubre en la mañanera del pueblo, la mandataria mexicana fue cuestionada sobre el caso, a lo que respondió que:

“No debe haber ninguna sombra de corrupción en el INE, eso pienso. No es la defensa que se hizo del INE del pasado, cuando salieron las marchas del ‘INE no se toca’, que en realidad defendían intereses propios, no se trata de eso, pero entre todos y todas tenemos que cuidar al Instituto Nacional Electoral. Deben hacerse las auditorías, pero no debe haber ninguna sombra de corrupción”.​

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