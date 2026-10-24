La oscuridad llega a la CDMX con la Noche de Vampiros Mexas: karaoke, concurso de disfraces y conversatorios gratis

La actividad forma parte de una agenda más amplia de festejos por Halloween y Día de Muertos que alcaldías, instituciones educativas y colectivos independientes organizan en la capital durante la última semana de octubre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El espacio cultural Kantón 17, ubicado en la colonia Peralvillo de la Ciudad de México, realizará el martes 27 de octubre su Noche de Vampiros Mexas, una velada con entrada libre que combina cine, karaoke y un concurso de disfraces dedicado a la figura del vampiro.

La actividad forma parte de una agenda más amplia de festejos por Halloween y Día de Muertos que alcaldías, instituciones educativas y colectivos independientes organizan en la capital durante la última semana de octubre.

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7pecadostiteres/Instagram cómo llegar a Kantón 17

Programación de la Noche de Vampiros Mexas

El evento comenzará a las 6:30 p. m. con la proyección del cortometraje El regreso del vampiro, según detalla la convocatoria difundida por el recinto en sus redes sociales.

A la función le seguirá una mesa de conversación vampírica, pensada como espacio de diálogo en torno a esta figura del terror, y continuará con un karaoke temático abierto al público.

La Noche de Vampiros Mexas es una actividad gratuita organizada por Kantón 17 en la Ciudad de México para el martes 27 de octubre. Incluye la proyección de un cortometraje, una charla sobre vampiros, karaoke y un concurso de disfraces con premio al mejor outfit vampírico.

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El cierre de la jornada será el concurso de disfraces, con premio al mejor atuendo de vampiro. La convocatoria invita a los asistentes a presentarse caracterizados y a etiquetar a un acompañante para sumarse a la actividad.

El cartel del evento lleva el respaldo de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), según se indica en el material gráfico difundido por el recinto.

Un cartel anuncia la jornada Noche de Vampiros Mexas en Kantón 17, que incluye proyecciones cinematográficas y actividades temáticas. (Kantón 17/Instagram)

Quién organiza el evento: qué es Kantón 17

Kantón 17 es un espacio cultural independiente ubicado en Eje Central Lázaro Cárdenas 17, en el Ex Hipódromo de Peralvillo, dentro de la alcaldía Cuauhtémoc. El recinto nació en 2023 por iniciativa de Gissella Mejía y Valentina Guerrero, egresadas de la licenciatura en Literatura Dramática y Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), según relató UNAM Global.

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“Queríamos un sitio para encontrarnos”, explicó Mejía al medio universitario, al describir el origen del proyecto como una iniciativa autogestiva orientada a jóvenes, mujeres y vecinos de la zona norte de la capital.

El espacio funciona como foro, salón de ensayos y punto de reunión comunitaria. Según el registro del Circuito Nacional de Artes Escénicas en Espacios Independientes, cuenta con un aforo de 40 personas y un escenario de tipo italiana.

La programación regular de Kantón 17 incluye talleres de costura, freestyle, teatro callejero, burlesque, danza, gráfica y rap, además de un cineclub semanal los martes, de acuerdo con la información publicada por el portal Yaconic. El recinto también es sede de asambleas estudiantiles y encuentros vinculados al CCH Vallejo y otras escuelas públicas cercanas.

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El proyecto opera bajo un esquema de economía solidaria, con cuotas mínimas por el uso del espacio y venta de café, bebidas y palomitas para sostener las actividades sin encarecer el acceso a la mayoría de sus propuestas, según detallaron sus fundadoras a Yaconic.

Otros festejos de Halloween y Día de Muertos en la CDMX

Tres perros portan disfraces temáticos junto a calabazas iluminadas frente al Centro de Arte y Cultura Futurama en la alcaldía Gustavo A. Madero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Noche de Vampiros Mexas se suma a una cartelera extensa que el Gobierno capitalino y distintas alcaldías prepararon para la temporada de Halloween y Día de Muertos 2026.

El Desfile de Alebrijes Monumentales se realizó el 17 de octubre con un recorrido desde el Zócalo hacia Paseo de la Reforma. Las piezas de cartonería del 18° desfile permanecen exhibidas sobre las aceras desde la Fuente de la Diana Cazadora hasta el 8 de noviembre, con acceso libre para recorrerlas.

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La 19ª edición de la Marcha Zombie tuvo lugar el domingo 18 de octubre, con salida desde el Monumento a la Revolución hacia el Zócalo. La concentración reunió a participantes caracterizados de hombres lobo, brujas, demonios y vampiros, con actividades de maquillaje y una colecta voluntaria de alimentos.

El Festival Flores de Cempasúchil se instaló en Paseo de la Reforma, entre el Ángel de la Independencia y la Glorieta del Ahuehuete, con la participación de 140 floricultores de Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta. La exhibición puede visitarse sin costo hasta el 1 de noviembre.

La Mega Procesión de las Catrinas se realizó el 25 de octubre sobre Paseo de la Reforma, con cientos de participantes caracterizados y distintas representaciones artísticas inspiradas en la muerte.

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Actividades del IPN y agenda en alcaldías

El mismo recinto presenta el ciclo “Del Toro vs. Burton”, con El cadáver de la novia el 26 de octubre y El laberinto del fauno el 27, en el Salón Indien, con funciones a las 12:00, 16:00 y 18:00 horas. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) preparó una cartelera cultural en el Centro Cultural “Jaime Torres Bodet”, en Zacatenco, con funciones mayoritariamente gratuitas.

El lunes 26 de octubre, a las 19:00 horas, se proyectará The Rocky Horror Picture Show de forma interactiva junto a Transilvanos México, con entrada libre y kit para quienes asistan caracterizados.

El mismo recinto presenta el ciclo “Del Toro vs. Burton”, con El cadáver de la novia el 26 de octubre y El laberinto del fauno el 27, en el Salón Indien, con funciones a las 12:00, 16:00 y 18:00 horas.

El miércoles 28 de octubre se realizará el Festival de Día de Muertos del IPN, con charlas sobre tradiciones y seres sobrenaturales, comparsas y la inauguración de una ofrenda tradicional, además de un desfile de catrinas. La temporada cerrará con el Maratón Nocturno de Terror IV, del 30 al 31 de octubre, con cupo limitado a 800 personas y acceso mediante pase gratuito.

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En la alcaldía Gustavo A. Madero, el Centro Cultural Futurama organizará el “Halloween de Perritos” el 30 de octubre, con una caminata canina, un bazar y una pasarela de disfraces para mascotas, según informó Infobae. Al día siguiente, el mismo recinto será sede del “Cuentario del Horror”, con proyección de cortometrajes animados de terror mexicano y narración de leyendas, incluidas historias del Metro capitalino.

El Centro Cultural Futurama también albergará “Bosques Encantados” los días 31 de octubre y 1 de noviembre, de 10:00 a 19:00 horas, con talleres, artesanías, música en vivo y premios para los disfraces más originales.

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La demarcación contará además con una ofrenda comunitaria dentro de un programa de diez altares que el Gobierno capitalino instalará en distintas alcaldías del 29 de octubre al 2 de noviembre, con acceso gratuito.

El catálogo de Teatros Ciudad de México 2026 ofrece funciones de entrada libre y por orden de llegada en sedes como el Teatro del Pueblo, en el Centro Histórico, y los espacios Utopía de Iztapalapa, Tlalpan, Coyoacán, Iztacalco y Venustiano Carranza, con presentaciones entre el 16 de octubre y el 8 de noviembre.