México

Cae en Jalisco “Compa Mike”, buscado por homicidio y delitos contra la salud en California

Miguel Casillas fue localizado en la colonia Residencial Poniente mediante un operativo coordinado por la Secretaría de Seguridad de Jalisco y apoyado con drones

Miguel Casillas, alias “Compa Mike”, fue detenido en Zapopan por contar con una orden de aprehensión en California. (X @entreveredas)
Miguel Casillas, alias “Compa Mike”, fue detenido en Zapopan por contar con una orden de aprehensión en California. (X @entreveredas)
Guardar

La Secretaría de Seguridad de Jalisco informó este viernes sobre la detención en Zapopan de Miguel Casillas, alias “Compa Mike”, un ciudadano estadounidense buscado en California por los delitos de homicidio y contra la salud, relacionados con narcotráfico.

De acuerdo con la dependencia estatal, el hombre contaba con una orden de aprehensión emitida en junio pasado en San Diego, California. Su localización fue posible mediante un operativo coordinado con autoridades estadounidenses, el análisis de información recabada por la Policía Cibernética y el uso de drones para vigilar los sitios que frecuentaba en territorio jalisciense.

PUBLICIDAD

Tras su captura, Casillas fue trasladado al Instituto Nacional de Migración (INM), donde sería presentado ante las autoridades estadounidenses, según el comunicado oficial.

Así localizaron a “Compa Mike” en Zapopan

La Secretaría de Seguridad de Jalisco detalló que el operativo se realizó mediante un despliegue por tierra y aire, con apoyo del monitoreo efectuado por la unidad de drones de la corporación.

Las investigaciones comenzaron a partir del intercambio de información con el Servicio de Marshals de Estados Unidos, agencia federal encargada, entre otras funciones, de localizar a personas buscadas por la justicia estadounidense.

La Secretaría de Seguridad de Jalisco informó que el detenido era buscado por homicidio y delitos contra la salud en Estados Unidos. (X @IsraelOroozco)
La Secretaría de Seguridad de Jalisco informó que el detenido era buscado por homicidio y delitos contra la salud en Estados Unidos. (X @IsraelOroozco)

A partir de esos datos y del análisis realizado por la Policía Cibernética, las autoridades identificaron los lugares que frecuentaba Miguel Casillas en Zapopan, municipio de la zona metropolitana de Guadalajara.

PUBLICIDAD

El despliegue permitió ubicarlo en el cruce de la avenida Central Guillermo González Camarena y la calle Urbano San Román Gómez, en la colonia Residencial Poniente.

En ese punto, elementos de la Secretaría de Seguridad interceptaron al hombre y corroboraron su identidad, así como la existencia de mandamientos judiciales pendientes en Estados Unidos.

La dependencia no detalló si durante la intervención se aseguraron armas, drogas u otros objetos, ni proporcionó información adicional sobre los hechos específicos que se le atribuyen en California.

Será presentado ante autoridades estadounidenses

Después de confirmar la identidad del detenido y sus antecedentes judiciales, los agentes lo trasladaron al Instituto Nacional de Migración para continuar con el procedimiento correspondiente ante las autoridades de Estados Unidos.

Parte posterior del torso de un hombre con camiseta verde y las manos esposadas a la espalda.
Un operativo terrestre y aéreo permitió localizar al ciudadano estadounidense en la colonia Residencial Poniente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Seguridad estatal no precisó si la entrega se realizará mediante un procedimiento de deportación, expulsión o extradición, por lo que el mecanismo legal para su traslado definitivo no fue especificado en el comunicado.

La detención se suma a una serie de operativos realizados en Jalisco para localizar a personas buscadas por agencias estadounidenses. Según la dependencia, con este arresto suman 20 objetivos prioritarios requeridos por autoridades de Estados Unidos que han sido capturados en la entidad.

Entre los casos recientes se encuentra la detención de un hombre conocido como “El Nenuco”, a quien las autoridades señalan por homicidio y presuntos vínculos operativos con el Cártel de Sinaloa, de acuerdo con reportes publicados el 20 de octubre.

La captura de “Compa Mike” refleja la colaboración entre corporaciones mexicanas y agencias estadounidenses para ubicar a personas con órdenes judiciales pendientes. En este caso, las autoridades de Jalisco destacaron el intercambio de información, el análisis de datos y el monitoreo con drones como herramientas clave para identificar y detener al sospechoso.

No obstante, la responsabilidad penal de Miguel Casillas por los delitos que se le atribuyen deberá determinarse ante las instancias judiciales correspondientes.

Temas Relacionados

JaliscoZapopanCompa MikeMiguel CasillasEstados UnidosCaliforniaSan Diegohomicidionarcotráficonarco en Méxiconarcotráfico en Méxicomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 24 de octubre: cierre parcial en la México-Puebla por accidente

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 24 de octubre: cierre parcial en la México-Puebla por accidente

Ley contra el feminicidio en México: ONU pide garantizar protección para mujeres trans

Los especialistas respaldaron las medidas dirigidas a proteger a las trabajadoras sexuales y establecer responsabilidades para las instituciones públicas

Ley contra el feminicidio en México: ONU pide garantizar protección para mujeres trans

Salón Victoria tendrá un nuevo concierto gratuito en CDMX por el Día de Muertos: cuándo y dónde será

La emblemática agrupación de ska capitalina festejará las tradiciones de Día de Muertos con una presentación pública sin costo para sus seguidores, quienes podrán corear piezas clásicas como Sol de medianoche y Salomé

Salón Victoria tendrá un nuevo concierto gratuito en CDMX por el Día de Muertos: cuándo y dónde será

Acepta Taddei investigación de la ASF tras presuntas irregularidades en contrataciones: “A favor de que se investigue a fondo”

El Institutos recordó que habilitará una plataforma pública en donde podrán consultarse todas las contrataciones, montos y proveedores del organismo

Acepta Taddei investigación de la ASF tras presuntas irregularidades en contrataciones: “A favor de que se investigue a fondo”

Querétaro encabeza el ranking de aprobación de alcaldes de grandes urbes, de acuerdo con encuesta

Se evaluó a 52 presidentes municipales de localidades con más de 600 mil habitantes

Querétaro encabeza el ranking de aprobación de alcaldes de grandes urbes, de acuerdo con encuesta
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 24 de octubre: reunión de Kate del Castillo con El Chapo frenó colaboración con la CIA para detener al líder del CDS

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 24 de octubre: reunión de Kate del Castillo con El Chapo frenó colaboración con la CIA para detener al líder del CDS

La CIA participó en los operativos de captura de “El Chapo” Guzmán: reunión de Kate del Castillo con líder del CDS frenó colaboración

Gobiernos de MC en Tabasco investigados por presuntos vínculos con la delincuencia organizada

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 23 de octubre: Sinaloa espera que la captura del líder de Los Ranas disminuya los homicidios

Dinastías criminales mexicanas: seis de cada 10 relevos de poder en los grandes cárteles involucran vínculos familiares desde hace décadas

ENTRETENIMIENTO

Alejandra Capetillo revela que quiere ser mamá de gemelos con Nader Shoueiry

Alejandra Capetillo revela que quiere ser mamá de gemelos con Nader Shoueiry

Salón Victoria tendrá un nuevo concierto gratuito en CDMX por el Día de Muertos: cuándo y dónde será

Fiesta Electrónica, Festival de Pan de Muerto y Café, Rodada Nocturna: que hacer en CDMX este sábado 24 de octubre

Muere mamá de Kimberly La Más Preciosa: “Mi vida ya no será la misma”

De qué trata ‘Contra el huracán’: la historia real que inspiró la película mexicana sobre los sobrevivientes de Otis

DEPORTES

JoJo Romero y los Milwaukee Brewers se ponen al frente en la Serie Mundial 2026: a qué hora y dónde ver en México el Juego 2

JoJo Romero y los Milwaukee Brewers se ponen al frente en la Serie Mundial 2026: a qué hora y dónde ver en México el Juego 2

FMF abre investigación formal contra futbolistas del Tepatitlán FC por apuestas deportivas

Skadi derriba a la ‘Diosa Griega’ Megan Bayne y conquista el Grand Prix Internacional de Amazonas 2026 del CMLL

Cruz Azul cumple el sueño de una niña luego que le fue negada la entrada al estadio de Pachuca

En plena celebración por los 50 años de su debut, Hugo Sánchez lanza dardo al Barcelona y el Balón de Oro: “Me discriminaron”