Cae en Jalisco “Compa Mike”, buscado por homicidio y delitos contra la salud en California

Miguel Casillas, alias “Compa Mike”, fue detenido en Zapopan por contar con una orden de aprehensión en California. (X @entreveredas)

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La Secretaría de Seguridad de Jalisco informó este viernes sobre la detención en Zapopan de Miguel Casillas, alias “Compa Mike”, un ciudadano estadounidense buscado en California por los delitos de homicidio y contra la salud, relacionados con narcotráfico.

De acuerdo con la dependencia estatal, el hombre contaba con una orden de aprehensión emitida en junio pasado en San Diego, California. Su localización fue posible mediante un operativo coordinado con autoridades estadounidenses, el análisis de información recabada por la Policía Cibernética y el uso de drones para vigilar los sitios que frecuentaba en territorio jalisciense.

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Tras su captura, Casillas fue trasladado al Instituto Nacional de Migración (INM), donde sería presentado ante las autoridades estadounidenses, según el comunicado oficial.

Así localizaron a “Compa Mike” en Zapopan

La Secretaría de Seguridad de Jalisco detalló que el operativo se realizó mediante un despliegue por tierra y aire, con apoyo del monitoreo efectuado por la unidad de drones de la corporación.

Las investigaciones comenzaron a partir del intercambio de información con el Servicio de Marshals de Estados Unidos, agencia federal encargada, entre otras funciones, de localizar a personas buscadas por la justicia estadounidense.

La Secretaría de Seguridad de Jalisco informó que el detenido era buscado por homicidio y delitos contra la salud en Estados Unidos. (X @IsraelOroozco)

A partir de esos datos y del análisis realizado por la Policía Cibernética, las autoridades identificaron los lugares que frecuentaba Miguel Casillas en Zapopan, municipio de la zona metropolitana de Guadalajara.

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El despliegue permitió ubicarlo en el cruce de la avenida Central Guillermo González Camarena y la calle Urbano San Román Gómez, en la colonia Residencial Poniente.

En ese punto, elementos de la Secretaría de Seguridad interceptaron al hombre y corroboraron su identidad, así como la existencia de mandamientos judiciales pendientes en Estados Unidos.

La dependencia no detalló si durante la intervención se aseguraron armas, drogas u otros objetos, ni proporcionó información adicional sobre los hechos específicos que se le atribuyen en California.

Será presentado ante autoridades estadounidenses

Después de confirmar la identidad del detenido y sus antecedentes judiciales, los agentes lo trasladaron al Instituto Nacional de Migración para continuar con el procedimiento correspondiente ante las autoridades de Estados Unidos.

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Un operativo terrestre y aéreo permitió localizar al ciudadano estadounidense en la colonia Residencial Poniente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Seguridad estatal no precisó si la entrega se realizará mediante un procedimiento de deportación, expulsión o extradición, por lo que el mecanismo legal para su traslado definitivo no fue especificado en el comunicado.

La detención se suma a una serie de operativos realizados en Jalisco para localizar a personas buscadas por agencias estadounidenses. Según la dependencia, con este arresto suman 20 objetivos prioritarios requeridos por autoridades de Estados Unidos que han sido capturados en la entidad.

Entre los casos recientes se encuentra la detención de un hombre conocido como “El Nenuco”, a quien las autoridades señalan por homicidio y presuntos vínculos operativos con el Cártel de Sinaloa, de acuerdo con reportes publicados el 20 de octubre.

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La captura de “Compa Mike” refleja la colaboración entre corporaciones mexicanas y agencias estadounidenses para ubicar a personas con órdenes judiciales pendientes. En este caso, las autoridades de Jalisco destacaron el intercambio de información, el análisis de datos y el monitoreo con drones como herramientas clave para identificar y detener al sospechoso.

No obstante, la responsabilidad penal de Miguel Casillas por los delitos que se le atribuyen deberá determinarse ante las instancias judiciales correspondientes.