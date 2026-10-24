Alerta Secretaría de Mujeres por vacantes falsas difundidas en redes sociales: ofrecían trabajo de medio tiempo desde casa

La dependencia alertó sobre vacantes falsas difundidas en redes sociales y llamó a consultar canales oficiales

Guardar

La Secretaría de las Mujeres alertó sobre la difusión de vacantes falsas en redes sociales que ofrecían empleo desde casa, pagos de entre 3 mil y 5 mil pesos por semana y horarios flexibles. La advertencia ocurre en un contexto en el que casos en los que falsas ofertas laborales habrían sido utilizadas por el crimen organizado para contactar y reclutar a jóvenes para actividades de la delincuencia.

Las publicaciones usaron logotipos e identidad gráfica el Gobierno de México y de la Secretaría de las Mujeres. Prometían trabajo de medio tiempo, capacitación, desarrollo profesional y la posibilidad de realizar labores a distancia sin experiencia previa.

PUBLICIDAD

La dependencia sostuvo que la información era falsa y pidió a la ciudadanía verificar convocatorias, vacantes y programas únicamente mediante su sitio web oficial y sus redes sociales institucionales.

Una de las imágenes difundidas llevaba el encabezado “Trabajo de Medio Tiempo Desde Casa”. El diseño incluía los emblemas oficiales y la frase “¡Tu talento también transforma!”.

La supuesta oferta aseguraba que había oportunidades laborales “100% en línea”, desde casa y con horario flexible. También prometía que las personas no requerían experiencia previa, pues recibirían capacitación.

La dependencia alertó sobre vacantes falsas difundidas en redes sociales y llamó a consultar canales oficiales

El anuncio ofrecía puestos relacionados con atención, labores administrativas y perfiles digitales e invitaba a las personas a consultar las vacantes mediante WhatsApp, una vía que no correspondía con los canales oficiales de la dependencia.

PUBLICIDAD

Otra versión decía “Trabaja en Mujeres, transforma vidas desde tu comunidad”. El texto planteaba que las personas podían contribuir al bienestar de las familias mexicanas sin salir de casa.

La imagen apuntaba supuestas vacantes de auxiliar administrativo, asistente virtual, atención telefónica, coordinador de programas sociales y promotor digital. También mostraba mensajes sobre más tiempo para la familia, desarrollo profesional e ingreso estable.

Una tercera publicación exhibía una supuesta oferta de 3 mil a 5 mil pesos mexicanos como salario semanal. El anuncio llamaba a “postularse” para formar parte de un equipo que, según el mensaje, trabajaba por las mujeres de México.

PUBLICIDAD

La Secretaría pidió no compartir datos personales

La advertencia de la Secretaría de las Mujeres busca evitar que personas interesadas en obtener un empleo respondan a publicaciones que utilizan el nombre, logotipos y colores de instituciones públicas sin autorización.

La dependencia pidió no enviar datos personales, documentos, números telefónicos o información bancaria mediante enlaces, perfiles, formularios y contactos que no hayan sido verificados.

La Secretaría de las Mujeres señaló que cualquier convocatoria laboral debe revisarse en su sitio web y en sus redes sociales institucionales. Los anuncios que solicitan postulación por WhatsApp o enlaces externos no formaron parte de su difusión oficial.

El uso de vacantes falsas también aparece en casos de reclutamiento criminal

Las falsas ofertas de empleo han sido utilizadas por grupos criminales para contactar a jóvenes y personas que buscan una fuente de ingresos. Los anuncios suelen prometer salarios altos, contratación inmediata, traslados pagados o puestos sin requisitos de experiencia, como evidenciaron las publicaciones atribuidas a la Secretaria de Mujeres.

PUBLICIDAD

En algunos casos, el primer contacto ocurre mediante redes sociales, aplicaciones de mensajería o publicaciones que aparentan pertenecer a empresas e instituciones. Las personas interesadas son citadas a entrevistas en lugares públicos o se les solicita viajar a otro municipio o estado.

Las autoridades han documentado investigaciones en las que una oferta laboral derivó en intentos de incorporar a jóvenes a actividades de la delincuencia organizada. Por ello, una vacante que no puede confirmarse mediante canales oficiales puede representar un riesgo para quienes responden a ella.

Ante ese escenario, la alerta de la Secretaría de las Mujeres cobra relevancia. Las publicaciones que imitan la imagen de dependencias públicas pueden generar confianza entre quienes buscan trabajo desde casa, horarios flexibles o ingresos semanales.

PUBLICIDAD

La recomendación es confirmar que la convocatoria exista en páginas institucionales y evitar compartir información personal, documentos o ubicación con perfiles, enlaces o números telefónicos no verificados.