Hallan a mujer semidesnuda e inconsciente en cine de Puebla

La joven presuntamente sería trabajaora del lugar originaria de Oaxaca, la autoridades investigan si fue víctima de algún delito Foto: Facebook cine

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Una mujer fue localizada inconsciente y semidesnuda dentro de una sala de proyección de Cinépolis en Angelópolis, Puebla, durante la madrugada del viernes 23 de octubre de 2026. Paramédicos la diagnosticaron con intoxicación farmacológica y la trasladaron a un hospital, mientras la Fiscalía General del Estado de Puebla abrió una investigación para determinar si fue víctima de una agresión sexual.

El hallazgo ocurrió cerca de las 4:00 horas, cuando personal que ingresó al complejo cinematográfico detectó prendas tiradas dentro de las instalaciones. La revisión se intensificó hasta que localizaron a la mujer en el piso de una de las salas.

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Un empleado de limpieza habría encontrado primero a la persona en condición vulnerable y avisó al gerente del cine. El reporte llegó al personal de seguridad, que solicitó apoyo médico ante el estado de inconsciencia de la joven.

Elementos de la Policía Auxiliar también realizaron recorridos de vigilancia en el sitio y trataron de comunicarse con la víctima. No obstante, la mujer no pudo explicar qué había ocurrido debido a que se encontraba bajo los efectos de una sustancia no determinada.

SUMA trasladó a la mujer tras diagnosticar intoxicación farmacológica

Técnicos en urgencias médicas del Servicio de Urgencias Médico Avanzado atendieron a la joven dentro del cine. Tras la valoración inicial, determinaron que presentaba intoxicación farmacológica y ordenaron su traslado a un hospital para recibir estudios médicos y atención especializada.

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Algunos informes apuntaron a que la mujer pudo estar bajo el influjo de sustancias somníferas, pero esa versión no había sido confirmada por las autoridades. Los análisis clínicos serían necesarios para establecer qué sustancia habría causado la intoxicación.

La víctima fue identificada de manera preliminar como Evelyn Mayte N., originaria de Oaxaca y presunta trabajadora del mismo cine donde fue encontrada. Las autoridades no confirmaron públicamente ni su identidad ni su relación laboral con el establecimiento.

También trascendió que la joven presentaba golpes en el cuerpo y posibles indicios de violencia sexual. Esa información debía ser corroborada mediante su testimonio, los exámenes médicos y las diligencias ministeriales, por lo que no se había establecido la comisión de un delito.

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La mujer fue trasladada a un hospital REUTERS/Stringer

La Fiscalía de Puebla abrió una carpeta para esclarecer lo ocurrido

Policías estatales y municipales acudieron al centro comercial tras recibir el aviso sobre la localización de la mujer. Personal de seguridad privada resguardó a la víctima mientras llegaban los servicios de emergencia y se realizaban las primeras actuaciones.

La Fiscalía General del Estado de Puebla inició una carpeta de investigación para determinar cómo llegó la mujer a la sala de proyección, cuánto tiempo permaneció en el lugar y si alguna persona tuvo participación en los hechos. La indagatoria también contempló la revisión de los resultados médicos.

El caso ocurrió en una entidad donde la Fiscalía había iniciado 1,618 carpetas de investigación por delitos contra la libertad y la seguridad sexual entre enero y septiembre de 2026. La cifra equivalió a un promedio mensual superior a 179 denuncias durante los primeros nueve meses del año.

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Una mujer sentada en un rincón con la cabeza apoyada en sus brazos ilustra el impacto emocional del abuso interpersonal frente a la silueta de un hombre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La incidencia alcanzó sus registros mensuales más altos en marzo, con 207 investigaciones, y septiembre, con 199. Los datos mostraron un aumento de los registros a partir del cierre del primer trimestre de 2026.

El abuso sexual concentró el mayor número de denuncias en ese periodo, con 292 casos. Marzo acumuló 44 investigaciones por ese delito y septiembre registró 43, las cifras mensuales más elevadas de los nueve meses analizados.

Las carpetas por violación simple y violación equiparada sumaron 219 denuncias. La modalidad equiparada acumuló 112 casos, con 17 registros en enero, 16 en septiembre y 15 en marzo y julio.

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La violación simple registró 107 carpetas de investigación. Marzo fue el mes con más denuncias por esa modalidad, al concentrar 21 casos.