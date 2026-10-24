Ofrenda Monumental del Zócalo buscará romper récord Guinness: cuándo estará disponible y más actividades gratis el Día de Muertos 2026

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó la programación oficial junto con la secretaria de Cultura capitalina, Ana Francis López Bayghen. El operativo turístico contempla la llegada de medio millón de visitantes y una ocupación hotelera cercana al 90%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Ciudad de México instalará una Catrina monumental de 32 metros en el Zócalo capitalino con el objetivo de romper el récord Guinness de la figura más alta del mundo. La pieza central de la Ofrenda Monumental de Día de Muertos 2026 forma parte de una agenda con más de cinco mil actividades gratuitas distribuidas en las 16 alcaldías.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó la programación oficial junto con la secretaria de Cultura capitalina, Ana Francis López Bayghen. El operativo turístico contempla la llegada de medio millón de visitantes y una ocupación hotelera cercana al 90%.

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Video informativo que presenta el programa de actividades para las festividades de Día de Muertos en la Ciudad de México. (Día de Muertos/X)

La Catrina de 32 metros y el récord Guinness

La Ofrenda Monumental del Zócalo busca este año superar los 28 metros que ostenta la figura instalada en Puerto Vallarta, hasta ahora poseedora del récord Guinness de la Catrina más alta del mundo. La escultura capitalina, elaborada en cartonería y acero por artistas del oriente de la ciudad, pretende alcanzar los 32 metros de altura.

La Secretaría de Cultura capitalina instalará en el Zócalo una escultura de cartonería dedicada a José Guadalupe Posada que, de confirmarse su altura, superaría los 28 metros de la figura de Puerto Vallarta y se convertiría en la Catrina más alta del mundo reconocida por Guinness.

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López Bayghen explicó el proyecto durante la conferencia de prensa: “La ofrenda de este año tenemos una sorpresa para el pueblo de la Ciudad de México, porque la Ofrenda Monumental va a intentar romper el récord Guinness de la Catrina más alta del mundo”.

La funcionaria agregó: “Ahora llegaremos a 32, de tal manera que tendremos el récord de la Catrina más alta del mundo”. La pieza rinde homenaje al grabador José Guadalupe Posada, creador original de la Calavera Garbancera, figura que con el tiempo se popularizó como la Catrina.

Cuándo se podrá ver la Ofrenda Monumental

Foto: Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

La instalación en la Plaza de la Constitución se inaugurará el jueves 29 de octubre y permanecerá abierta hasta el lunes 2 de noviembre. Durante esos cinco días, el acceso será completamente gratuito y sin horario fijo, ya que la ofrenda se ubica al aire libre y puede visitarse las 24 horas.

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Las autoridades recomiendan acudir por la tarde o la noche para apreciar también la iluminación temática que se colocará en los edificios que rodean el Zócalo. Además, se invita al público a asistir caracterizado de catrín o catrina para integrarse a la instalación.

Los datos principales sobre horarios y fechas son los siguientes:

Apertura: jueves 29 de octubre.

Cierre: lunes 2 de noviembre.

Horario: sin restricción, acceso permanente por tratarse de un espacio al aire libre.

Costo: entrada libre.

Ubicación: Plaza de la Constitución, Centro Histórico.

Los elementos de la Megaofrenda

La Ofrenda Monumental no se limita a la Catrina gigante. López Bayghen detalló que la instalación está integrada por cuatro elementos estéticos principales, distribuidos en la explanada del Zócalo.

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Estos son los componentes confirmados por la Secretaría de Cultura capitalina:

1. Catrina Monumental: escultura de 32 metros elaborada con cartonería por artistas del oriente de la ciudad.

2. Campo de cempasúchil: alrededor de 100 mil plantas adquiridas a productores del Suelo de Conservación, en zonas como Xochimilco.

3. Ajolotes intervenidos: esculturas trabajadas por artistas y colectivos comunitarios.

4. Iluminación decorativa: proyección de motivos alusivos a la calavera garbancera, colibríes esqueléticos y xoloitzcuintles en los edificios de gobierno que rodean la plaza, a cargo de la Secretaría de Obras.

A estos elementos se suman tapetes de aserrín y figuras de alebrijes, que completan la escenografía de la plaza durante los días de exhibición. Según se informó, la estructura ya comenzó a montarse en la explanada, con trabajadores colocando la base del esqueleto monumental como parte de los preparativos.

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La agenda de cinco mil actividades gratuitas

Figuras de calaveras y catrinas se sitúan bajo un arco decorado de Chapultepec frente a una avenida iluminada durante las festividades de Día de Muertos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá del Zócalo, el Gobierno capitalino anunció una programación que supera las cinco mil actividades gratuitas distribuidas en las 16 alcaldías durante la temporada de Día de Muertos. La agenda incluye festivales, conciertos, desfiles y espectáculos con drones.

En el Centro Histórico y sus alrededores, la oferta cultural incluye los siguientes puntos, según el reporte oficial:

Representación infantil de La Llorona con títeres, basada en un texto de Luis Weckmann.

Festival Artesanal de Café y Pan de Muerto, en Roma Norte.

Feria de los Barrios, en la Plaza Santo Domingo, con comida tradicional y artesanos de oficios antiguos.

Festival Entre Xolos y Catrinas, con talleres, cine y una feria de cempasúchil gratuita los días 30 y 31 de octubre en la calle peatonal de San Ildefonso.

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El Bosque de Chapultepec también forma parte de la agenda. Abrirá en horario extendido, de 14:00 a 22:00 horas, del 30 de octubre al 1 de noviembre, con el Sendero del Cempasúchil y un espectáculo de drones como parte del festival “La Puerta entre dos mundos”.

La alcaldía Tláhuac presenta, por su parte, el Festival Internacional del Día de Muertos, con China como país invitado, del 30 de octubre al 2 de noviembre. En el Museo Panteón de San Fernando, en la colonia Guerrero, se realizará el Festival Flores para mis muertos, con entrada libre del 30 de octubre al 1 de noviembre, de 11:00 a 19:00 horas, con danza, cine, teatro, leyendas y visitas guiadas entre las tumbas del recinto.

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Desfiles y procesiones previas al 2 de noviembre

CIUDAD DE MÉXICO, 01NOVIEMBRE2025.- Miles de comparsas y artistas participaron en la edición 2025 del Desfile de Día de Muertos que el gobierno capitalino organiza con motivo de las celebración de los Fieles Difuntos FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Antes de la inauguración de la Ofrenda Monumental, la ciudad concentra otros eventos relacionados con la temporada. El domingo 25 de octubre, a partir de las 18:00 horas, se realizará la Mega Procesión de las Catrinas, con salida del Ángel de la Independencia y recorrido por Paseo de la Reforma hasta el Centro Histórico. Participantes caracterizados rendirán homenaje a Posada a lo largo del trayecto.

El evento central de la temporada será el Gran Desfile de Día de Muertos, programado para el sábado 31 de octubre a las 14:00 horas. Se trata de la décima edición de este desfile, que partirá de la Glorieta de la Diana Cazadora, sobre Paseo de la Reforma, con destino al Zócalo.

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López Bayghen anunció los siguientes detalles sobre el desfile:

12 carros alegóricos que recorrerán la ruta hacia el Centro Histórico.

Dos globos monumentales como parte de la escenografía del recorrido.

Más de cuatro mil participantes integrados en los distintos contingentes.

Recorrido: desde la Glorieta de la Diana Cazadora hasta la Plaza de la Constitución, pasando por la calle 5 de Mayo.

En paralelo, el Festival de Flores de Cempasúchil se desarrolla desde el 18 de octubre hasta el 1 de noviembre en el Paseo de la Reforma, entre el Ángel de la Independencia y el Ahuehuete. La expo-venta reúne a 140 floricultores y productores agroecológicos de Tláhuac, Milpa Alta y Xochimilco, quienes ofrecen flores directamente al público para el montaje de altares particulares.

La XXVI Feria de las Calacas, organizada por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México a través del programa Alas y Raíces, en colaboración con Unicef México, tendrá su sede principal en el Centro Nacional de las Artes, en Coyoacán, el 31 de octubre y el 1 de noviembre, de 11:00 a 20:00 horas, con entrada libre. Esta edición reunirá más de 380 actividades y la participación de más de 140 artistas, talleristas y compañías de México y otros países, entre ellos grupos de Brasil y España, con 18 conciertos gratuitos, teatro, danza, narración oral, talleres de artes gráficas, pasacalles y 16 ofrendas dedicadas a la memoria.