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Becas Bienestar 2026: quiénes faltan de cobrar el pago de septiembre-octubre

Los depósitos de las Becas Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra se realizan del 19 al 30 de octubre

Los depósitos de las Becas Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra se realizan del 19 al 30 de octubre
Los depósitos de las Becas Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra se realizan del 19 al 30 de octubre
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La dispersión del pago correspondiente al bimestre septiembre-octubre de las Becas para el Bienestar continúa durante la última semana de octubre de 2026. La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez publicó el calendario oficial para estudiantes de educación media superior y superior, con fechas asignadas de acuerdo con la primera letra del apellido de la madre, padre, tutora o tutor.

Al viernes 23 de octubre, el calendario establece el turno de las personas cuyos apellidos comienzan con las letras H, I, J, K y L. Sin embargo, todavía quedan varios grupos por recibir su depósito durante los últimos días del mes.

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De acuerdo con el calendario, los pagos continuarán el lunes 26 y concluirán el viernes 30 de octubre. La autoridad también aclaró que las transferencias son escalonadas, por lo que el dinero puede reflejarse a partir de la fecha señalada y no necesariamente al inicio del día.

¿Quiénes faltan de cobrar las Becas Bienestar en octubre de 2026?

Los beneficiarios que todavía tienen pendiente la fecha programada de depósito son aquellos cuyos apellidos comienzan con las letras M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y y Z.

El calendario oficial distribuye los pagos restantes de la siguiente manera:

  • Lunes 26 de octubre: letra M.
  • Martes 27 de octubre: letras N, Ñ, O, P y Q.
  • Miércoles 28 de octubre: letra R.
  • Jueves 29 de octubre: letra S.
  • Viernes 30 de octubre: letras T, U, V, W, X, Y y Z.

Por su parte, el viernes 23 de octubre corresponde a los apellidos que comienzan con H, I, J, K y L. Los beneficiarios de este grupo deben considerar que el depósito puede reflejarse de manera escalonada durante la jornada.

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Las personas cuyo turno ya pasó y todavía no ven reflejado el dinero pueden verificar su saldo y los movimientos de la tarjeta antes de reportar un posible retraso.

El calendario de las Becas Bienestar 2026 establece las fechas de depósito del bimestre septiembre-octubre para beneficiarios de las becas Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra
El calendario de las Becas Bienestar 2026 establece las fechas de depósito del bimestre septiembre-octubre para beneficiarios de las becas Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra

¿Qué becas reciben el pago de septiembre-octubre?

El calendario difundido por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez contempla tres programas de apoyo educativo:

  • Beca Benito Juárez: dirigida a estudiantes de educación media superior que cumplen con los requisitos del programa.
  • Jóvenes Escribiendo el Futuro: apoyo destinado a estudiantes de educación superior incorporados al programa.
  • Gertrudis Bocanegra: beca de apoyo para transporte dirigida a estudiantes de educación superior.

Los tres programas aparecen en el calendario correspondiente al bimestre septiembre-octubre. Para identificar el día de pago, los beneficiarios deben consultar la letra que les corresponde y tomar en cuenta la fecha asignada para cada grupo.

El orden alfabético permite organizar la dispersión de los recursos y conocer cuándo comienza el turno de cada grupo, aunque no garantiza que todos los depósitos se reflejen a la misma hora.

¿Qué hacer si no ha llegado el depósito de la beca?

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez advirtió que los pagos son escalonados y se depositan a partir de la fecha indicada en el calendario. Por ello, si el dinero no aparece de inmediato, es recomendable verificar los movimientos de la cuenta y esperar a que concluya la dispersión correspondiente.

Los beneficiarios pueden consultar su saldo mediante la aplicación Banco del Bienestar Móvil, disponible para dispositivos iPhone y Android. La tarjeta también permite pagar en establecimientos que acepten terminal bancaria, así como retirar efectivo en cajeros automáticos.

En caso de dudas sobre el depósito, la dependencia indicó que está disponible el número telefónico 079, con atención las 24 horas, todos los días de la semana.

Los pagos de las Becas del Bienestar comenzaron a distribuirse desde el lunes pasado (VisualesIA ScribNews)
El calendario de las Becas Bienestar 2026 establece las fechas de depósito del bimestre septiembre-octubre para beneficiarios de las becas Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra

¿Cuándo termina el pago de las Becas Bienestar 2026?

Según el calendario oficial, la dispersión del bimestre septiembre-octubre concluirá el viernes 30 de octubre, cuando corresponda el turno de los apellidos que comienzan con T, U, V, W, X, Y y Z.

Por lo tanto, los estudiantes que todavía no reciben el apoyo deben revisar la fecha asignada a su grupo y comprobar los movimientos de su tarjeta. Si el depósito no aparece después de la fecha correspondiente, pueden solicitar orientación a través de los canales oficiales.

La publicación de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez precisa las fechas de dispersión, pero no establece que todos los beneficiarios recibirán el dinero a una hora determinada. La recomendación es consultar el calendario y verificar el saldo antes de considerar que existe un problema con el pago.

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