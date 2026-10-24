México

Cómo escriturar una casa en CDMX: requisitos, jornadas notariales y costos 2026

Para el trámite ante notarios, además del pago de impuestos, las personas pueden gastar hasta 40 mil pesos mexicanos, dependiendo del tamaño del terreno o inmueble

Un hombre en traje con un sello y una maqueta de casa junto a un mapa de El Salvador y una familia sentada entre ruinas.
Vivienda en CDMX
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Contar con las escrituras de una vivienda es fundamental para acreditar la propiedad de un hogar y prevenir conflictos legales. Sin embargo, en la Ciudad de México, más de 50% de los ciudadanos enfrenta dificultades relacionadas con estos documentos, ya sea por no tenerlos, por heredar una casa intestada o por no haber formalizado el cambio de propietario después de una compraventa.

Ante esta situación, el Gobierno capitalino anunció un programa para facilitar la regularización de inmuebles mediante la entrega de títulos de propiedad y el otorgamiento de créditos para quienes no cuentan con recursos suficientes para cubrir los gastos notariales e impuestos.

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La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, informó que la estrategia contempla la expedición gratuita de 10 mil escrituras para departamentos construidos por el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI). Además, se busca reducir los costos del trámite para particulares y brindar mayor seguridad jurídica a las familias.

¿Cómo escriturar una casa en CDMX y qué apoyos habrá en 2026?

El programa anunciado por las autoridades de la CDMX contempla dos medidas principales: entregar títulos de propiedad a beneficiarios de viviendas construidas por el INVI y ofrecer créditos accesibles a particulares que no han podido formalizar la propiedad de sus inmuebles debido al costo del procedimiento.

De acuerdo con Brugada Molina, uno de los problemas pendientes es la falta de escrituras en viviendas edificadas por el instituto. Por ello, señaló que durante este año se han entregado más de 3 mil documentos de propiedad y que la meta para el próximo periodo es otorgar otros 10 mil.

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La mandataria explicó que contar con estos documentos permite a las personas defender legalmente su patrimonio y prevenir el despojo. Hasta el momento no se ha detallado sobre las fechas para las jornadas de escrituración ni los requisitos para solicitar los apoyos.

Ilustraciones de casas, documentos con sellos, una llave y recuadros informativos con cifras sobre fondo beige, junto al logotipo de Infobae.
El plan de regularización de la Ciudad de México proyecta otorgar diez mil títulos de propiedad y créditos para mitigar costos notariales superiores a cuarenta mil pesos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuánto cuesta escriturar una vivienda en Ciudad de México?

Uno de los principales obstáculos para regularizar una vivienda es el gasto que implica realizar el trámite ante notarios, además del pago de impuestos. La jefa de Gobierno de la CDMX reconoció que, en el ámbito privado, algunas personas deben gastar más de 40 mil pesos mexicanos, dependiendo del tamaño del terreno o inmueble.

Para atender esta situación, anunció un esquema de financiamiento con condiciones accesibles y una reducción de los conceptos relacionados con los impuestos del gobierno capitalino. Se espera que en los próximos días se revelen los montos de los créditos, las tasas, los plazos de pago ni los criterios para acceder a ellos.

El anuncio se realizó durante la entrega de 3 mil créditos para mejoramiento y construcción de vivienda, así como 300 escrituras en beneficio de 11 mil personas. La actividad contó con un presupuesto de 521 millones de pesos.

Por su parte, el secretario de Vivienda, Inti Muñoz, informó que durante el año se autorizaron 15 mil 488 créditos habitacionales, con una inversión superior a 2 mil 533 millones de pesos y una meta de 20 mil acciones al cierre de 2026.

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