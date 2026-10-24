“Es el precio del bypass”: Gomita acepta que vive a base de caldo de pollo y revive su propio meme

Gomita sorprende al mostrar en video las cicatrices que le quedaron tras cirugía que casi le cuesta la vida (RS)

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Gomita habló de su salud tras la cirugía de emergencia que enfrentó este 2026 y reveló cómo cambió su alimentación. La creadora de contenido se reunió con la prensa para promocionar su podcast y retomó uno de los episodios que antes detonó burlas y memes en redes sociales.

Araceli Ordaz, conocida como Gomita, aseguró que se sentía feliz, aunque reconoció que todavía enfrentaba molestias por un problema intestinal.

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Durante un encuentro con medios, en declaraciones a Eden Dorantes, la exintegrante de La Casa de los Famosos México abordó el tema después de los días de recuperación que compartió con sus seguidores.

La también conductora habló de los comentarios que recibió sobre su físico, su familia y sus procedimientos estéticos. Lejos de mostrarse incómoda, sostuvo que las críticas formaron parte de su carrera y hasta le permitieron obtener ganancias.

Gomita dijo que su intestino determinó lo que podía comer

Al ser cuestionada por su estado de salud, Gomita afirmó que se encontraba bien, aunque explicó que debía vigilar los alimentos que consumía debido a las reacciones de su cuerpo.

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“El tema del intestino es complicado. Entonces la comida de repente cae bien, de repente cae mal”, dijo ante las cámaras durante el encuentro con la prensa.

Araceli Ordaz, conocida como Gomita, fue hospitalizada de emergencia tras enfrentar un serio problema de salud el 5 de febrero. (RS)

La influencer señaló que su alimentación se había reducido a un platillo específico para evitar malestares. “Por eso como puro caldo de pollo”, respondió entre risas cuando le preguntaron cómo se encontraba.

La declaración revivió un momento que se volvió tema de conversación entre usuarios de redes sociales. Después de que Gomita se reportó con problemas de salud, publicó un video mientras comía caldo de pollo y comentó que se había llenado con una porción pequeña.

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Las imágenes generaron memes y comentarios sobre la cantidad de comida que podía consumir. Ordaz se refirió al tema sin evitar las bromas y lo vinculó con el procedimiento al que se sometió.

“Sí harta un poco, pero se me pasa. Gracias, chicos. Es el precio que uno paga por hacerse el bypass”, comentó. Después lanzó una frase para quienes le preguntaron cómo bajó de peso: “Si van a andar así de flacas, me dicen: ‘¿Cuál es la receta?’. Traga puro caldo de pollo”.

Araceli Ordaz, conocida como Gomita, sorprende al mostrar un radical cambio físico en redes sociales tras su paso por La Casa de los Famosos México. (RS)

Gomita aseguró que las funas le dejaron dinero y habló de su podcast

Durante la charla, Gomita sostuvo que las críticas en redes sociales ya no le afectaban como antes. Explicó que los señalamientos sobre su apariencia y su familia sí tuvieron consecuencias emocionales en otro momento.

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“En su momento afectó, por eso me operé toda. Claro que afecta”, afirmó. La creadora de contenido añadió que lo más difícil fue ver preocupados a su madre y a su hermano ante las reacciones del público.

“Ya ahorita, ya hermana, ya todo eso me deja dinero”, dijo entre risas. También afirmó que sabía sacar provecho de las polémicas: “Soy inteligente para sacarle provecho a las funas”.

Gomita incluso bromeó con que las críticas le permitieron comprar un circo. “Le doy gracias a Dios que la funa me dejó para comprar un circo, así que síganme funando. Ocupo mantener familias mexicanas”, declaró.

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La ex participante de La Casa de los Famosos México aseguró sentirse bien tras su cambio físico. (Instagram: @gomitaoficial123)

Gomita mostró una herida abdominal tras ser hospitalizada de emergencia

La reaparición de Gomita llegó meses después de que compartió imágenes de una herida en el abdomen y habló de una operación de emergencia. Araceli Ordaz mostró en redes sociales parte de su proceso de recuperación y los cuidados que recibió de su mamá.

En uno de los videos, la creadora de contenido señaló que la herida aún desprendía líquido. “Doña Chavis está haciendo la curación de la herida. Este es el tamaño. Ya estoy en un punto en el que me da mucha comezón. Es buena señal, dice mi mamá”, expresó entonces.

La influencer no reveló las razones que llevaron a su hospitalización ni la causa de la cirugía. Sus seguidores le recomendaron acudir con un médico después de que mostró el líquido que salía de la zona afectada.

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En el mismo periodo, Gomita publicó un mensaje en el que habló de cambios en su vida y su relación con la comida. La creadora de contenido escribió que dejó de lado la vanidad y comenzó a cuidar su salud, aunque no ofreció detalles médicos sobre el procedimiento al que fue sometida.