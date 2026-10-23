WAS Editorial reúne a 134 autores en Synergy Unlimited 2026 (RS)

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Un total de 134 autores presentaron sus libros con WAS Editorial durante la clausura de Synergy Unlimited 2026, encuentro que reunió a más de 8 mil personas del 9 al 11 de octubre en Expo Guadalajara.

La presentación colectiva, realizada la noche del 11 de octubre, fue uno de los momentos centrales del congreso. Los escritores subieron al escenario ante los asistentes que participaron en las tres jornadas de conferencias y espectáculos con ponentes nacionales e internacionales.

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El encuentro también acompañó la expansión de WAS Editorial, sello independiente especializado en libros de negocios y desarrollo personal que forma parte de Grupo Serlo. Durante la presentación estuvieron Rebeca Elizabeth González Ramírez, directora de la editorial, y Juan Carlos Barrios Castellanos y Hortencia Santillán, socios de la empresa junto con Jorge Serratos.

“Fue un momento hermoso, extraordinario para el movimiento: ver la cara, el placer, la satisfacción de tantos autores al presentar sus libros dentro de Synergy Unlimited”, expresó Jorge Serratos, autor y creador del movimiento Sinergético 1+1=3.

Esa misma noche, Serratos presentó Encuentra a tu madre Elodia, título que vendió 3 mil ejemplares durante la jornada, de acuerdo con información de la editorial. La casa editora reportó la cifra como un récord de ventas y señaló que la obra se convirtió en bestseller.

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Serratos es fundador y director general de Grupo Serlo, que integra compañías de servicios legales, marketing, educación, industria editorial, inversión y desarrollo inmobiliario y hotelero. Su comunidad digital supera los 22 millones de seguidores.

Organizado por Synergy Education, academia digital por la que han pasado más de 35 mil estudiantes, Synergy Unlimited es el congreso anual del movimiento Sinergético. El encuentro convoca a una comunidad con miembros en 68 países bajo el lema “If we play together, we stay together”.