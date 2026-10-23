Nueva Ley de Economía Digital para los mexicanos: pros y contras de los pagos obligatorios con tarjeta

La nueva Ley de Economía Digital enfrenta diversos cuestionamientos. Crédito: X/ @eleconomista

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La Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos se encuentra en el centro del debate en México por las implicaciones que podría tener para el comercio, principalmente para los negocios locales y las pequeñas y medianas empresas.

Tanto diputados como senadores ya aprobaron, en lo particular y en lo general, la iniciativa que tiene como objetivo disminuir el uso de efectivo en distintas actividades productivas y comerciales.

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Ventajas de la nueva Ley de Economía Digital

Una de los principales argumentos del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para impulsar este ley, es que permitirá aumentar la trazabilidad de las operaciones financieras, así como facilitar las labores de fiscalización del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Cabe señalar que la ley no aplicará a todos los sectores económicos del país, ya que será la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la encargada de definir las áreas y actividades económicas en la que los establecimientos y negocios tendrían que aceptar únicamente pagos digitales.

No genera una nueva obligación fiscal para los contribuyentes

Víctor Manuel Barajas, presidente del Comité Técnico Nacional de Estudios Fiscales del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), señaló que la propuesta facilita los pagos electrónicos. Reduce el uso de efectivo y favorece la formalización. No modifica por sí misma las obligaciones fiscales de los contribuyentes.

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Barajas aclaró que la autoridad fiscal no podría incorporar de forma automática los consumos personales no deducibles a la declaración anual para elevar los ingresos gravables de una persona.

Antonio Merino, titular de la ATDT, confirmó el pago de los pagos en efectivo en sectores estratégico. Crédito: Getty Images

“Es importante distinguir entre tener mayor información sobre las operaciones de una persona y que esa información genere una nueva obligación fiscal. Una compra de despensa, alimentos o cualquier otro gasto personal no se convierte en ingreso gravable simplemente porque se haya pagado con tarjeta o transferencia electrónica”, explicó en entrevista para El CEO.

El especialista agregó que la legislación fiscal ya establece qué gastos pueden deducirse y cuáles no. La nueva Ley de Economía Digital no modifica por sí misma esas reglas.

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Nuevas atribuciones a Hacienda generan cuestionamientos

Con la ley antes descrita, la dependencia a cargo de Édgar Amador Zamora recibió la facultad de determinar en qué sectores y actividades sólo se podrán recibir pagos por medios digitales (transferencias, tarjetas, códigos QR, etcétera).

Sin embargo, estas nuevas atribuciones a Hacienda encendieron las alarmas entre los expertos en la materia, como fue el caso de los analistas Ron Snipeliski y Alfredo Uruchurtu, de la consultoría Uruchurtu&Snipeliski.

Desde el punto de vista de los expertos, la nueva norma deja más dudas que certezas. Incluso compartieron un análisis en el que explicaron lo siguiente:

“La SHCP decide los sectores. Determinará los ‘sectores estratégicos y actividades relevantes’ en los que los medios de pago digitales podrán ser la única forma de pago permitida. Es decir, ahí ya no se podrá pagar ni cobrar en efectivo.

“Plazos muy cortos. SHCP tendrá 15 días hábiles desde la entrada en vigor para publicar la lista de sectores seleccionados (aunque podrá ampliarla después). Luego, las distintas secretarías encargadas de cada sector tendrán otros 15 días hábiles para emitir las reglas de operación y los plazos de transición.

“Casi sin excepciones. Sólo se permitirá pagar en efectivo o con cheque ante una “contingencia” (caso fortuito o fuerza mayor que impida el pago digital)”.

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Dada la ambigüedad de la nueva ley, en la práctica, cualquier actividad económica podría quedar incluida. No obstante, el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), Antonio Merino adelantó que las gasolineras y las casetas de peaje serán los primeros espacios en los que desaparecerá el pago en efectivo.

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La nueva ley… ¡podría ser inconstitucional!

Aunque la Ley de Economía Digital tienen sus puntos positivos, para Snipeliski y Uruchurtu puede ir en contra de la Constitución en algunos aspectos, como son los siguientes:

1. Le corresponde al Congreso decidir los sectores afectados, no a SHCP. Prohibir el uso de efectivo restringe la libertad de comercio (artículo 5 constitucional). Por eso, la propia ley debe señalar en qué casos aplica, y no dejar esa decisión a una autoridad administrativa.

Así lo hizo la Ley Antilavado, que establece específicamente las operaciones (inmuebles, vehículos, joyas, obras de arte, entre otras) y los montos a partir de los cuales no se puede usar efectivo. La nueva ley, en cambio, no define actividades, operaciones ni montos.

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2. Deja la decisión a la total discreción de SHCP. La Suprema Corte ha permitido que autoridades administrativas regulen aspectos técnicos, siempre que la ley fije las bases y parámetros dentro de los cuales deben actuar. El artículo 13 no define qué es un “sector estratégico” ni establece montos, criterios o condiciones que justifiquen la restricción en el uso de efectivo.

3. Es desproporcionada. A diferencia de la Ley Antilavado, aquí no hay montos mínimos: el pago digital podría ser obligatorio para cualquier operación, incluso las más pequeñas, lo que podría dejar fuera a personas sin cuenta bancaria, sin tarjeta o sin conectividad.

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4. La excepción por “contingencia” genera incertidumbre jurídica. La ley no dice quién la declara, quién la verifica, cómo se prueba ni si debe ser generalizada o basta con que afecte a un solo comerciante. Además, muchas veces la falla será del banco o del proveedor de internet, no del comerciante.

5. No hay reglas de supervisión ni de sanción. La ley no dice quién vigila su cumplimiento ni qué pasa si no se cumple. Probablemente esto se definiría en reglas administrativas, cuando las sanciones deben establecerse en una ley.

Lo relevante será la lista de sectores y actividades que publique la SHCP, así como las reglas que emita cada autoridad sectorial. A partir de esos actos se sabrá con precisión a quién afecta la medida, desde cuándo entra en vigor y bajo qué condiciones.

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Pequeños negocios pueden ser los más afectados

Tras la aprobación de la ley, diferentes sectores han advertido sobre las presiones que las misceláneas, las tiendas de la esquina y las Pymes podrían enfrentar en sus ingresos, gracias a los costos asociados con los medios de pago electrónicos frente al efectivo.

Luis Antonio Andrade León, integrante de la Comisión Técnica de Precios de Transferencia del Colegio de la Contaduría Pública de México (CCPM), señaló que estos negocios estarían entre los más expuestos. Manejan flujos de efectivo de montos reducidos y tendrían que destinar recursos para adaptarse al nuevo esquema.

A esos gastos se sumarían las comisiones que cobran los bancos y las empresas operadoras de terminales de pago. Esto presionaría los márgenes de algunos negocios del país.

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“Sí tendrá un impacto (para las misceláneas y Pymes), ya que el efectivo no tiene comisión. De aprobarse la Ley, se tendrá que incluir dentro de los costos o presupuestos, ya que los bancos mantienen comisiones y resultan ser importantes cuando los márgenes son limitados”, explicó el analista en entrevista para El CEO.

Dado que aún hay varios aspectos que no se definen, por el momento, la nueva Ley de Economía Digital tiene más contras que ventajas.