Cancelan conciertos de Calvin Harris, Sean Paul y Deorro en CDMX: las razones y qué pasará con los boletos

El DJ británico encabezaba las noches finales del ciclo, pero no se anunciaron funciones sustitutas ni un posible regreso suyo o de los demás artistas a la capital mexicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La expectativa por ver a Calvin Harris, Sean Paul, Deorro, 3BallMTY, Bolo y Yazz Escobar durante el fin de semana del Gran Premio de México quedó suspendida antes de que el Estadio Fray Nano recibiera a su primer asistente.

NPU Live confirmó que las tres fechas de Live at Fray Nano no se realizarán. Los shows prometían reunir electrónica, dancehall y música urbana entre el 29 y el 31 de octubre, con una doble presentación de Harris como principal atractivo.

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El productor británico Calvin Harris encabezaba la programación con dos conciertos agendados para el 30 y 31 de octubre. (Foto AP/Aurea Del Rosario)

La organización anunció que devolverá el dinero de los boletos, pero dejó sin respuesta la pregunta que comenzó a circular entre los fanáticos: por qué se canceló el cartel completo.

Las tres noches de Live at Fray Nano ya no llegarán CON El Gran Premio de México

El ciclo estaba previsto del 29 al 31 de octubre en CDMX y reunía artistas de electrónica, dancehall y música urbana en una de las semanas con más actividad en la capital, por la cercanía con el Gran Premio de México y las celebraciones de Día de Muertos.

El 29 de octubre debían actuar Sean Paul y Deorro , con participaciones de 3BallMTY , Bolo y Yazz Escobar .

La primera fecha abriría una serie de conciertos paralela a las actividades del fin de semana automovilístico.

Calvin Harris tenía programados sus dos shows para el 30 y 31 de octubre .

Las actuaciones del DJ y productor británico encabezaban una cartelera que buscaba convocar al público durante los días previos a Halloween y Día de Muertos .

La promotora difundió un mensaje en el que reconoció las molestias e inconvenientes que la medida podía causar.

La promotora NPU Live canceló las tres fechas del festival Live at Fray Nano en la Ciudad de México. (Instagram/ @npu.live)

NPU Live confirmó que ninguna de las presentaciones se realizará. Hasta el momento, los artistas no han compartido una postura pública, por lo que la cancelación debe atribuirse a la organización y no a una decisión individual de los músicos.

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El cambio desde el MUNET dejó dudas antes de la cancelación

Los conciertos no siempre estuvieron planeados para el Estadio Fray Nano. El anuncio original ubicaba el evento en el Museo Nacional de Energía y Tecnología, conocido como MUNET, dentro del Bosque de Chapultepec.

La Procuraduría Federal del Consumidor pidió cautela al público ante la falta de autorizaciones vigentes para usar la sede inicial.

El señalamiento involucró a la Comisión Federal de Electricidad , responsable del recinto donde se proyectaba realizar el encuentro.

NPU Live anunció después el traslado al Estadio Fray Nano , a pocos días de las presentaciones. El cambio obligó a reorganizar la operación, los accesos y la logística de una cartelera que ya tenía entradas en venta.

La modificación también coincidió con ajustes en otros eventos previstos en ese recinto. El concierto de Taemin, programado inicialmente para el 30 de octubre, fue trasladado al Foro Temabro.

La Profeco advirtió sobre la falta de permisos cuando el proyecto contemplaba al MUNET como sede original. (X/@Profeco)

Así, la cancelación, sin una explicación pública de NPU Live, dejó ese cambio como el último capítulo visible de un evento que nunca llegó a abrir sus puertas.

Así será el sistema de reembolso para quienes compraron entradas

La información más concreta para quienes compraron entradas está en el reembolso. NPU Live aseguró que devolverá el costo total de los boletos, incluidos los cargos por servicio.

La devolución se realizará de forma automática al mismo método de pago utilizado durante la compra.

El plazo estimado para ver reflejado el movimiento es de dos a siete días hábiles .

La promotora indicó que los reembolsos fueron emitidos, aunque la acreditación dependerá de cada entidad financiera.

Quienes no reciban el monto dentro de ese periodo deberán conservar su comprobante de compra, revisar los movimientos de su cuenta o tarjeta y consultar con su banco para conocer el estado de la operación.

El cartel reunía a figuras internacionales como Sean Paul y Deorro en el marco del Gran Premio de México. (RS)

Por ahora, no hay fechas sustitutas ni anuncios sobre un posible regreso de Calvin Harris y el resto de artistas a la Ciudad de México. Las luces del Fray Nano no se encenderán para ese cartel, que quedó suspendido antes de su primera noche.

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