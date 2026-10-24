Buena Vista Social Club: así será el premiado musical de Broadway que llegará a México con la actuación de Héctor Sandarti y Analy

El elenco y los músicos del espectáculo Buena Vista Social Club posan juntos en un estudio durante una sesión informativa con los medios de comunicación. (Selene Miranda/Infobae México)

Guardar

Buena Vista Social Club, el musical ganador de cinco premios Tony, llegará a México el próximo 12 de noviembre al Teatro de los Insurgentes. La producción, que tuvo su origen en Broadway, desembarca por primera vez fuera de Estados Unidos con un elenco integrado por Héctor Sandarti, Analy y una veintena más de artistas latinoamericanos.

Infobae tuvo acceso a un ensayo exclusivo para prensa, donde el elenco mostró tres números musicales en un salón de trabajo, sin escenografía ni iluminación final. La cita permitió observar coreografías, música en vivo y fragmentos de la trama antes de su estreno oficial.

PUBLICIDAD

Durante una sesión abierta a la prensa para la producción de Buena Vista Social Club, Héctor Sandarti y Analy intervienen en un ensayo acompañados por un son cubano en vivo.

Un estreno sin precedentes en el Teatro de los Insurgentes

Durante la presentación, la producción explicó que México será la primera sede internacional del musical fuera de Estados Unidos. “Somos la primera producción internacional que se presenta fuera de Estados Unidos”, se señaló en el encuentro con la prensa.

Buena Vista Social Club llega a México el 12 de noviembre al Teatro de los Insurgentes como la primera producción internacional del musical fuera de Estados Unidos. La obra está inspirada en el legendario grupo cubano y en el álbum homónimo ganador del Grammy, y combina actuación, danza y música en vivo interpretada íntegramente sobre el escenario.

La puesta en escena reúne a 28 artistas: diez actores y actrices, seis bailarines y bailarinas, y diez músicos instrumentistas. A diferencia de otras producciones, los intérpretes musicales no se ubican en el foso, sino que permanecen siempre visibles, integrados a la narrativa.

PUBLICIDAD

El elenco está conformado por talento de distintos países: además de mexicanos y cubanos, participan artistas de Colombia, Guatemala, Chile, Estados Unidos y Panamá.

La venta de boletos se organizó en distintas etapas. La Gran Venta HSBC comenzó el 30 de septiembre para tarjetahabientes Premier crédito y débito, continuó el 1 de octubre para tarjetahabientes crédito y débito, y la venta general abrió el 2 de octubre. Con tarjetas HSBC los compradores pueden acceder a promociones de tres y cinco meses sin intereses.

El elenco principal de la obra se conforma por grandes talentos (Selene Miranda/Infobae México)

Cinco premios Tony y el reconocimiento de la crítica internacional

En su paso por Broadway, Buena Vista Social Club obtuvo cinco premios Tony: Mejor Actriz de Reparto en un Musical, Mejor Coreografía, Mejores Orquestaciones y Mejor Diseño de Sonido. A esto se sumó un Tony Especial, otorgado directamente a los diez músicos que actúan sobre el escenario, reconocidos como “La Banda más Ardiente de Broadway”.

PUBLICIDAD

El musical también cosechó elogios de medios estadounidenses. The Washington Post lo describió como “una experiencia impresionante y conmovedora que no te puedes perder”, mientras que Variety lo calificó como “el espectáculo más embriagador y cautivador de la temporada en Broadway”.

The New York Times escribió que la obra “lleva la emoción de hacer música a Broadway”, y Time Out New York la definió como “irresistible”. Según el comunicado de prensa, estas reseñas acompañaron el reconocimiento que culminó con la obtención de los cinco Tony.

Músicos de la puesta en escena de Buena Vista Social Club mandan saludo a Infobae (Selene Miranda/Infobae)

Una historia que viaja entre dos épocas de Cuba

Tres integrantes del elenco del musical Buena Vista Social Club asisten a una sesión de prensa frente al panel promocional de la obra. (Selene Miranda/Infobae México)

Jaime Nota Redonda, supervisor de producción, explicó durante el ensayo que la trama se desarrolla en dos líneas temporales. “La obra transcurre en dos tiempos: en la Cuba de los cincuentas, justo antes de la Revolución Cubana, y en la Cuba de los noventas, que fue el período especial”, detalló Nota Redonda.

PUBLICIDAD

Ese segundo momento histórico, según explicó, fue una etapa de dificultades en la historia contemporánea de la isla. Fue ahí, señaló, cuando el personaje de Juan de Marcos impulsó, por necesidad, la creación del disco que rescató a los músicos legendarios de los años cincuenta.

El libreto está firmado por Marco Ramírez y sigue a figuras como Omara Portuondo, Ibrahim Ferrer, Compay Segundo y Rubén González, mientras enfrentan los cambios de un país en transformación. Según el comunicado de prensa, el musical ofrece “un retrato íntimo y profundamente humano” antes que una lección histórica.

El origen del proyecto se remonta a 2019, cuando el equipo creativo, encabezado por Juan de Marcos, Marco Ramírez y David Yazbek, viajó a Cuba para documentarse junto a las leyendas que dieron origen al fenómeno. Ese recorrido incluyó visitas al Estudio EGREM, donde hace más de tres décadas se grabó el álbum original.

PUBLICIDAD

Entre los temas que el público podrá escuchar están “Chan Chan”, “Candela” y “Dos Gardenias”, parte del repertorio que, según el comunicado, “trascendió fronteras y generaciones”.

El equipo creativo detrás del fenómeno de Broadway

La dirección de la obra está a cargo de Saheem Ali. La coreografía, premiada con el Tony, fue desarrollada por Justin Peck y Patricia Delgado, quienes según el comunicado lograron “traducir la cadencia y pasión del son cubano en movimiento puro”.

Las orquestaciones y arreglos corresponden a Marco Paguia, también ganador del Tony por su trabajo musical. César Cuervo, uno de los actores del elenco mexicano, se refirió a ese trabajo durante una entrevista con Infobae: “El score, en la pluma magistral de Marco Padilla, yo creo que se ganó un Tony por su orquestación y la forma como concibió las piezas musicalmente”.

PUBLICIDAD

Cuervo relató además que tuvo contacto directo con el compositor durante los ensayos en México. “Recibir a la misma persona que escribió esto con esa maestría, que sabemos que ganó estos premios, y verlo acá, llegar a enseñarnos, a darme instrucciones directas en el instrumento para mejorar mi interpretación, creo que no hay mejor manera de aprender”, afirmó.

El actor mencionó también a dos colaboradores que llegaron desde Broadway para supervisar la adaptación mexicana. “Moisés y Carlos también vienen directo de Broadway, tienen cuatro años trabajando esta obra y son las personas que están haciendo este hermoso trabajo de complementar a todos”, señaló.

PUBLICIDAD

La producción original en Broadway estuvo a cargo de Orin Wolf, John Styles Jr. y Barbara Broccoli. En México, la puesta en escena está a cargo de Julieta González.

Un elenco latino que vive la historia en carne propia

Tres integrantes del elenco, Guillermo Zamora, Luna Manzanáres y César Bravo, del espectáculo teatral Buena Vista Social Club participan en una entrevista frente a un panel promocional de la producción. (Selene Miranda/Infobae México)

El elenco mexicano incluye a Héctor Sandarti como Compay, con Zark como su versión joven; Analy como Omara, con Mariana Dávila en el papel de la joven Omara; Coco Campo como Ibrahim, con Eric Rodríguez como su versión joven; y Guillermo Zamora como Rubén, con César Cuervo en el papel del joven Rubén González.

Sandarti, reconocido por su trayectoria frente a programas como Hoy, Un Nuevo Día y La Casa de los Famosos, ha participado previamente en montajes de OCESA como Los Productores, Wicked y Toc Toc. Analy, por su parte, suma más de 30 años de carrera y es conocida por dar voz a la Princesa Jazmín en Aladdín.

PUBLICIDAD

Durante la entrevista con Infobae, Luna Manzanares, quien interpreta a Aida, remarcó el peso simbólico de llevar esta historia a México en español. “Esta este salto es muy especial, porque es la primera producción en español, donde todos los que estamos aquí somos latinos”, explicó.

La actriz, de origen cubano, añadió que esa diferencia va más allá del idioma. “En Broadway los actores tienen alguna conexión con raíces latinas, pero aquí somos de aquí, vivimos aquí, crecimos aquí, y esta es la banda sonora de la vida de casi todos”, dijo Manzanares.

Para ella, el cambio de idioma también transforma la manera de contar la historia. “El mismo idioma te permite abordarlo de otra manera, porque hay modismos, cosas más cercanas a nuestra cultura latina. Buena Vista no es solo cubano, es del mundo”, afirmó.

Guillermo Zamora, intérprete de Rubén, vinculó su participación con un recuerdo familiar. “Esta música yo la conocía por mis abuelos. Me trae mucha nostalgia escucharla”, relató. Según explicó, al hacer el casting, el proceso “me transportó a mi niñez”, lo que convirtió su papel en “un homenaje” tanto a la agrupación como a sus propios ancestros.

El proceso de preparación: libretos, partituras y matices actorales

Tres integrantes del elenco del musical de Broadway Buena Vista Social Club conversan durante una entrevista frente a un panel promocional de la obra. (Selene Miranda/Infobae México)

Zamora detalló que, tras confirmarse su participación en el elenco, recibieron primero los libretos para estudiar a sus personajes. Ya en México, el equipo tuvo sesiones de trabajo directo con el director. “Tuvimos la oportunidad con el director de sentarnos tranquilos. Los otros compañeros también daban su punto de vista de cómo veían tu personaje. Eso fue muy enriquecedor”, contó.

El actor explicó también que varios roles cuentan con doble reparto, lo que genera interpretaciones distintas de un mismo personaje. “Hay personajes que tienen dos covers. Cuando tú ves a uno y a otro haciendo el mismo personaje, es totalmente distinto”, señaló, y puso como ejemplo las versiones de Omara interpretadas por Analy y por Manzanares.

César Cuervo, pianista de formación colombo-mexicana, describió un proceso de preparación que combinó libreto y partitura de manera simultánea. “Yo recibo dos cosas al tiempo: el libreto y la música escrita, las partituras de piano. Entender cómo se junta este arreglo con la dramaturgia tomó el tiempo que había de tomar”, explicó.

El actor relató que personalizó su propio material de trabajo para integrar ambas dimensiones. “Personalicé un guion especial que es solo mío, porque tengo las partituras colocadas dentro de las partes donde las tengo que interpretar en el libreto”, detalló.

Cuervo añadió que su vínculo con la música del disco original viene desde joven, cuando comenzó a tocar piezas como “Chan Chan”, “Lágrimas negras” y “El cuarto de Tula” en presentaciones de fin de semana. “Es una música que gusta muchísimo en el mundo entero. En Colombia impactó de una forma muy especial”, comentó.

Personajes con múltiples capas humanas

Miembros del elenco del musical Buena Vista Social Club participan en una entrevista frente a un panel oficial de la producción. (Selene Miranda Infobae México)

Luna Manzanares profundizó en la construcción de Aida, el personaje que interpreta en la trama. La actriz descartó que se trate de una figura antagónica. “Aida no es antagónica, no es un personaje villano, sino una mujer compleja que refleja estos demonios o sombras que tenemos los seres humanos”, explicó.

Para la actriz, ese tipo de papeles permite mostrar matices poco frecuentes en la escena. “Todos actuamos desde nuestros propios intereses, nuestra visión y, a veces, desde un lugar de amor genuino, que es lo que pasa con Aida”, afirmó.

Manzanares calificó el trabajo sobre ese arco narrativo como uno de los aspectos más atractivos de su participación en el musical. “Fue muy bonito, delicioso para mí como artista, descubrir todo este arco, este trance en el guion. Me parece que está cuidado de una manera muy linda”, dijo.

La actriz también interpreta a la versión joven de Omara, lo que la coloca, según explicó Zamora, entre los intérpretes que permiten ver “la misma historia, el mismo personaje, contado distinto” dependiendo de la función. Al cierre del encuentro, los actores invitaron al público a no perderse el estreno en el Teatro de los Insurgentes el 12 de noviembre.