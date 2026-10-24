México

Embarazada viaja de pie en el Metro de la Ciudad de México y desata polémica: nadie le cede el asiento reservado

El video muestra a una mujer embarazada de pie dentro de un vagón, mientras espera que un pasajero desocupe un asiento; el Sistema de Transporte Colectivo no se manifestó por esta situación

Interior de un vagón de metro con personas sentadas y de pie que se sujetan a las barras metálicas superiores.
Otra mujer usó un asiento exclusivo para jugar con su celular (Imagen Ilustrativa Infobae)
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En las ultimas horas un video grabado desde un convoy del Sistema de Transporte Colectivo Metro ha generado controversia, dado que una mujer embarazada tuvo que permanecer de pie hasta que otra persona desocupara uno de los asientos que brinda el tren.

De acuerdo con el autor, una mujer ocupó una de las butacas que reserva el Metro para mujeres embarazas o para personas de la tercera edad mientras jugaba con su celular. sin darse cuenta que la chica que espera un bebé se sostiene del tubo para seguir su camino.

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En la filmación, el sujeto le pregunta a la joven embarazada si bajará en las próximas estaciones, sino para que alguien le cediera su asiento ya que un mal movimiento del Metro podría ser riesgo para ella sabiendo que su bebé viene en camino.

La señorita aseguró que no había ningún problema. El hombre que grabó el video comenzó a señalar a otra mujer que se encontraba en uno de los asientos exclusivos para mujeres que llevan en brazos a sus hijos, para adultos mayores y embarazadas como la dama que iba viajando por el Sistema de Transporte Colectivo Metro para llegar a su destino.

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El usuario comentó que la otra mujer ocupó el espacio reservado para estar “jugando con su celular”, lo que provocó críticas de la gente que han visto el clip por la posible falta de empatía hacia la mujer embarazada. Finalmente, un hombre que estaba sentado se levantó para que la butaca fuera ocupada por ella.

Pasajeros con abrigo dentro de un vagón de metro, algunos de pie con las manos en las barras superiores y otros sentados.
Se sostiene en el tubo ante la falta de asientos en el vagón (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta grabación abrió la discusión sobre el cumplimiento de los asientos reservados dentro del Sistema de Transporte Colectivo Metro. El filme muestra a la chica embarazada frente a una hilera de asientos ocupados mientras espera que alguien se levante. Al final se sienta, pero el tiempo de espera provocó múltiples cuestionamientos.

Los internautas de las redes sociales señalan que las personas embarazadas deben tener prioridad durante el traslado. Hasta el momento de la difusión del video, el Sistema de Transporte Colectivo Metro no se ha pronunciado sobre este caso. La ausencia de una postura impide conocer si el organismo identificó la línea, estación, horario o vagón en el que ocurrió el incidente.

El debate rebasa el comportamiento de quienes aparecen en la grabación. El STC Metro cuenta con cuatro asientos de uso exclusivo por cada vagón y su reglamento establece que deben ser respetados por las y los pasajeros. En total, la red cuenta con 10 mil 584 butacas destinadas para personas con: discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas que viajan con menores en brazos.

Estos lugares se identifican con señalización y se ubican cerca de las puertas de acceso. Su propósito es reducir los riesgos para usuarios que pueden tener dificultades para mantenerse de pie durante los trayectos del Sistema de Transporte Colectivo Metro, sobre todo ante frenados, arranques, aglomeraciones o cambios de dirección del tren.

Personas de pie y sentadas dentro de un vagón de tren subterráneo con pasamanos superiores, ventanas, asientos verdes y carteles informativos.
Una mujer esperó algunos minutos para sentarse en el Metro (Imagen Ilustrativa Infobae)

La norma no plantea los asientos preferentes como una cortesía opcional. Los considera espacios destinados a personas que requieren mejores condiciones para desplazamientos seguros dentro del transporte público. El Metro señala que, si los asientos preferentes están ocupados, las personas usuarias pueden solicitar apoyo a las autoridades o al personal del Sistema de Transporte Colectivo.

La medida tendría que aplicarse de forma continua y no sólo después de un video viral. Los mensajes aislados suelen perder efecto cuando no van acompañados de supervisión, canales de reporte y presencia institucional. El STC Metro ya cuenta con vagones exclusivos para mujeres y niños menores de 12 años en horarios definidos.

Esa política responde a medidas de seguridad y prevención de violencia de género, pero no sustituye los asientos reservados disponibles en todos los vagones. El video deja una imagen concreta: una pasajera embarazada espera de pie para poder sentarse. El STC reconoce 10 mil 584 asientos reservados en su red y establece que están destinados a usuarios que requieren prioridad durante su viaje.

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