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México identifica irregularidades en comercialización de hidrocarburo: busca fortalecer leyes para combatir huachicol

El Gobierno federal analiza limitar la participación de intermediarios en la cadena de suministro, donde se concentró el 72% de las inconsistencias detectadas en las operaciones de 2025

La presidenta Claudia Sheinbaum durante 'La mañanera' de este miércoles. (Crédito: Gobierno de México | captura de pantalla)
La presidenta Claudia Sheinbaum durante 'La mañanera' de este miércoles. (Crédito: Gobierno de México | captura de pantalla)
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La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su administración busca fortalecer el marco legal para combatir el comercio ilícito de combustibles, luego de detectar que las principales inconsistencias en las operaciones del sector se concentran en la comercialización de hidrocarburos.

Entre las alternativas que se analizan está reducir la participación de intermediarios que compran y venden combustible sin contar necesariamente con infraestructura propia para transportarlo o almacenarlo.

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Durante ‘La Mañanera’ de este miércoles, la mandataria explicó que las investigaciones abarcarán toda la cadena de suministro, desde la importación hasta la venta en gasolineras, con el propósito de identificar a los responsables de las irregularidades y determinar si corresponden inspecciones, sanciones administrativas o denuncias penales.

Como parte de las medidas, el Gobierno federal estudia la posibilidad de que los importadores comercialicen directamente con empresas transportistas u otros participantes de la cadena, con el objetivo de acotar las operaciones de los intermediarios.

Sheinbaum también informó que, durante 2025, se dejaron de pagar alrededor de 61 mil millones de pesos por concepto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) relacionado con los combustibles. En contraste, entre enero y septiembre de 2026 se recuperaron 48 mil 411 millones de pesos por ese gravamen, de acuerdo con las cifras presentadas por el Gobierno federal.

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“Existe un centro de monitoreo de combustibles que permite identificar al importador, comercializador, distribuidor, transportista, almacenador y expendedor. La base de datos está vinculada con el SAT, aduanas y los permisos de importación, e incluye información sobre los buques que llegan a cada aduana y los tanques y ferrotanques que ingresan por las aduanas terrestres”, explicó la mandataria.

Las inconsistencias, identificadas en la comercialización y en las estaciones de servicio

El diagnóstico de las operaciones de 2025 identificó un desbalance de 8 mil 824 millones de litros de combustible, equivalente a 61 mil 700 millones de pesos, detalló Luz Elena González, secretaria de Energía.

La funcionaria precisó que el 72% de las inconsistencias se ubicó en la comercialización y el 13% en las estaciones de servicio. El resto correspondió a otros participantes del sector.

La secretaria de Energía, Luz Elena González, durante la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum, este miércoles. (Crédito: Gobierno de México | Captura de pantalla)
La secretaria de Energía, Luz Elena González, durante la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum, este miércoles. (Crédito: Gobierno de México | Captura de pantalla)

Las anomalías se detectaron mediante el análisis de facturas y registros de compra y venta, a partir de diferencias entre los volúmenes de combustible adquiridos, vendidos y facturados por las empresas permisionarias.

Cruce de información para rastrear el combustible

Sheinbaum sostuvo que la estrategia también busca identificar a cada participante de la cadena mediante un sistema de monitoreo que reúne información de 16 dependencias federales. La plataforma permite rastrear las operaciones de importación, comercialización, transporte, almacenamiento, distribución y venta de hidrocarburos.

El mecanismo integra registros fiscales, aduaneros, regulatorios y operativos, además de información sobre permisos y movimientos de combustible. También utiliza sistemas de posicionamiento global (GPS) para dar seguimiento a las unidades de transporte.

La presidenta agregó que las autoridades mexicanas intercambian información aduanera con Estados Unidos para contrastar los volúmenes de hidrocarburos que salen de ese país con los que ingresan a México.

“Existe comunicación entre la Agencia Nacional de Aduanas de México y su contraparte en Estados Unidos para verificar cuánto combustible transporta un buque al salir de ese país y comprobar que llegue a una aduana mexicana con el mismo volumen certificado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP)”, afirmó Sheinbaum.

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