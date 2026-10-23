México

Detienen a exalcaldesa de Chenalhó por presunto fraude millonario en venta de casa en Chiapas

La actual visitadora general de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos estaría involucrada en un fraude relacionado con la simulación de la venta de un inmueble por varios millones de pesos

Rosa fue acusada de fraude por una presunta venta de un inmueble de más de cuatro millones de pesos Foto: Fiscalía del estado
Rosa fue acusada de fraude por una presunta venta de un inmueble de más de cuatro millones de pesos Foto: Fiscalía del estado
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La Fiscalía de Chiapas detuvo a Rosa “N”, exalcaldesa de San Pedro Chenalhó y visitadora general de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, por su presunta responsabilidad en un fraude relacionado con la simulación de la venta de un inmueble por 4 millones 500 mil pesos. La exfuncionaria quedó a disposición de un órgano jurisdiccional, que determinará su situación legal.

La orden de aprehensión se cumplimentó por hechos ocurridos durante 2025 en el municipio de Chenalhó, en agravio de Moisés “N”. La Fiscalía General del Estado informó que la investigación fue realizada por la Fiscalía de Justicia Indígena con apoyo de la Secretaría de Seguridad del Pueblo.

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De acuerdo con la carpeta de investigación, Rosa “N” habría engañado a la víctima mediante una operación inmobiliaria simulada. La acusación se centra en la presunta venta de una propiedad que habría generado el perjuicio económico denunciado.

Tras su captura, la exalcaldesa fue trasladada a un penal de la región. La autoridad ministerial indicó que también existen otras denuncias en su contra por el mismo delito y por otros hechos en perjuicio de distintas víctimas.

Una mano sostiene un modelo de casa de madera y la otra un fajo de billetes de dólar arrugados sobre un fondo gris claro desenfocado.
Una mano sostiene un modelo de casa pequeña y la otra un fajo de billetes de dólar arrugados, simbolizando el dilema financiero entre la propiedad y el dinero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso judicial definirá la situación legal de Rosa “N”

El órgano jurisdiccional deberá valorar los elementos presentados por la Fiscalía y resolver la situación jurídica de la exservidora pública. La detención no implica una sentencia, pues el caso continuará conforme a las etapas del proceso penal.

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Rosa “N” ocupó la presidencia municipal de Chenalhó y después se desempeñó como visitadora general de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, cuya sede central se encuentra en San Cristóbal de Las Casas. Su trayectoria política estuvo marcada por un conflicto ocurrido durante su administración municipal.

En mayo de 2016, cuando era alcaldesa, fue obligada a renunciar al cargo en medio de presiones de grupos políticos. La renuncia ocurrió tras actos de vandalismo, el incendio y los destrozos en la presidencia municipal, así como amenazas en su contra.

La entonces alcaldesa huyó ante el riesgo de ser quemada viva, según los antecedentes del caso. Las agresiones también alcanzaron a su familia y a sus colaboradores cercanos, quienes enfrentaron un escenario de riesgo para su integridad física.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El Tribunal Electoral ordenó restituirla como alcaldesa en 2016

En agosto de 2016, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó por unanimidad al Congreso de Chiapas restituir a Rosa Pérez como presidenta municipal de Chenalhó. La sentencia también instruyó al entonces gobernador Manuel Velasco Coello y a las autoridades estatales a garantizar la protección de la alcaldesa, sus familiares y su equipo.

El magistrado Manuel González Oropeza señaló que el caso correspondía a violencia política en razón de género. Explicó que la presión para separarla del cargo se relacionó con usos y costumbres que impedían que una mujer gobernara en pueblos originarios.

Años después de aquella resolución electoral, Rosa “N” enfrenta ahora una investigación por presunto fraude. La indagatoria sostiene que el supuesto engaño habría ocurrido en Chenalhó durante 2025 y que la víctima fue Moisés “N”.

La Fiscalía General del Estado señaló que la captura formó parte de sus acciones contra la impunidad en Chiapas. La autoridad no precisó la fecha de la audiencia inicial ni el penal regional al que fue trasladada la exalcaldesa.

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