México

Sheinbaum evita responder si Zoé Robledo seguirá al frente del IMSS, atribuye a “burocracia” el desabasto de medicamento

Los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social pugnan por la destitución de Rafael Olivos al frente del Sindicato y un aumento salarial del 10 por ciento

Sheinbaum evita responder si Zoé Robledo seguirá al frente del IMSS, atribuye a “burocracia” el desabasto de medicamento. (Presidencia/IMSS)
Sheinbaum evita responder si Zoé Robledo seguirá al frente del IMSS, atribuye a “burocracia” el desabasto de medicamento. (Presidencia/IMSS)
Guardar

Este 17 de octubre de 2026, tras varios días de movilizaciones por parte de trabajadores de la salud pertenecientes al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre la permanencia de Zoé Robledo al frente de la dependencia, tema que evitó abordar ante los medios de comunicación.

Los cuestionamientos de la prensa se dieron a su salida del evento sobre Vivienda para el Bienestar en Mérida, Yucatán, donde precisó que la falta de medicamentos en hospitales del IMSS-Bienestar está vinculada a los trámites burocráticos para que éstos lleguen a las unidades de salud.

PUBLICIDAD

Por manifestaciones, Sheinbaum recorre hospitales del IMSS-Bienestar

Luego de que las manifestaciones de trabajadores del IMSS estallarán a finales del mes de septiembre, la mandataria anunció una gira por las unidades del IMSS-Bienestar, con la finalidad de escuchar las demandas que sostienen sus protestas.

A partir de esto, Sheinbaum ha reiterado la legitimidad de las pugnas expresadas por el sector salud, este sábado también visitará hospitales de la entidad. Al ser abordada por reporteros del estado, la presidenta reconoció que los medicamentos no están llegando a las unidades de manera regular:

A veces están en el almacén los medicamentos y no llegan a los hospitales. Entonces, estoy escuchando de manera directa a los directores de hospitales, a médicos, a los pacientes, para poder ayudarle a todo el gabinete de salud a ver cómo resolvemos los problemas”.

PUBLICIDAD

Argumentó que uno de los factores que genera el desabasto es el “proceso burocrático”, los cuales se deben “simplificar al máximo, porque pues lo que tenemos que atender la salud, no la burocracia”.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumZoé RobledoIMSSSindicatoManifestacionesProtestasPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La educación financiera no puede sustituir un ingreso digno

Aprender a administrar el dinero ayuda a tomar mejores decisiones, pero no resuelve la falta de ingresos ni las desigualdades estructurales

La educación financiera no puede sustituir un ingreso digno

Hombres representan el 1% de los casos de cáncer de mama en México, pero su detección llega tarde: ¿Cuáles son las señales de alerta?

Se han registrado 273 casos de cáncer de mama en hombres en México durante 2026

Hombres representan el 1% de los casos de cáncer de mama en México, pero su detección llega tarde: ¿Cuáles son las señales de alerta?

Estos son los cinco estados más chismosos de México, según un ranking de 2026

Un estudio de Mitofsky coloca a una entidad en el primer puesto, con 26%, diez puntos por encima del promedio de México

Estos son los cinco estados más chismosos de México, según un ranking de 2026

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy sábado 17 de octubre: Trudy y frente frío 2 provocarán lluvias torrenciales

Consulta en tiempo real actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas en el país

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy sábado 17 de octubre: Trudy y frente frío 2 provocarán lluvias torrenciales

México y Guatemala conmemoran el papel de la Embajada mexicana como refugio tras el golpe de Estado de 1954

El acto fue encabezado por el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, acompañado por el secretario de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco Álvarez, y el canciller de Guatemala, Carlos Ramiro Martínez

México y Guatemala conmemoran el papel de la Embajada mexicana como refugio tras el golpe de Estado de 1954
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 17 de octubre: Hallan cuerpo con tortura en Culiacán

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 17 de octubre: Hallan cuerpo con tortura en Culiacán

Tras la detención del exfiscal César Jáuregui por el caso CIA, Fiscalía de Chihuahua asegura que “el crimen no puede combatirse al margen de la ley”

Hallan cuerpo con signos de tortura en el ejido El Ranchito, al sur de Culiacán

Vinculan a proceso a hombre de 50 años por feminicidio de adolescente en Guadalupe, Nuevo León

Comandante Cromo se queda en la cárcel: dan prisión preventiva a líder de célula afín al CJNG

ENTRETENIMIENTO

Circula video con presunta respuesta de Crista Montes a polémica por nota agresiva que Gala mostró en foto de su infancia

Circula video con presunta respuesta de Crista Montes a polémica por nota agresiva que Gala mostró en foto de su infancia

“Aplicamos el Juan Gabrielazo”: Jorge D’Alessio sufre terrible caída durante presentación en Pachuca

Soy Luna anuncia concierto en streaming: fecha, horario y dónde verlo en México

Conoce las claves para entender el capítulo 4 de la serie de Timbiriche

Raúl Araiza se entera en Hoy de la operación de su hermano Armando: “No me dijo”

DEPORTES

Josué Zepeda, el boxeador al que Canelo Álvarez ayudó con 80 mil pesos, debuta con una victoria en el Mundial Sub-19

Josué Zepeda, el boxeador al que Canelo Álvarez ayudó con 80 mil pesos, debuta con una victoria en el Mundial Sub-19

Dallas Cowboys vs Green Bay Packers: a qué hora es el partido de la NFL y dónde verlo en VIVO desde México

Gilberto Mora honrado con Lionel Messi tras ser elegido en la campaña exclusiva ‘Messi +10’: “Llevar tus botines será un sueño”

Tampa Bay Buccaneers vs Pittsburgh Steelers: cuándo, a qué hora y dónde ver a los Acereros en vivo desde México

Toluca vs Atlético de San Luis, EN VIVO: cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 12 del Apertura 2026