Sheinbaum evita responder si Zoé Robledo seguirá al frente del IMSS, atribuye a “burocracia” el desabasto de medicamento. (Presidencia/IMSS)

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Este 17 de octubre de 2026, tras varios días de movilizaciones por parte de trabajadores de la salud pertenecientes al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre la permanencia de Zoé Robledo al frente de la dependencia, tema que evitó abordar ante los medios de comunicación.

Los cuestionamientos de la prensa se dieron a su salida del evento sobre Vivienda para el Bienestar en Mérida, Yucatán, donde precisó que la falta de medicamentos en hospitales del IMSS-Bienestar está vinculada a los trámites burocráticos para que éstos lleguen a las unidades de salud.

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Por manifestaciones, Sheinbaum recorre hospitales del IMSS-Bienestar

Luego de que las manifestaciones de trabajadores del IMSS estallarán a finales del mes de septiembre, la mandataria anunció una gira por las unidades del IMSS-Bienestar, con la finalidad de escuchar las demandas que sostienen sus protestas.

A partir de esto, Sheinbaum ha reiterado la legitimidad de las pugnas expresadas por el sector salud, este sábado también visitará hospitales de la entidad. Al ser abordada por reporteros del estado, la presidenta reconoció que los medicamentos no están llegando a las unidades de manera regular:

“A veces están en el almacén los medicamentos y no llegan a los hospitales. Entonces, estoy escuchando de manera directa a los directores de hospitales, a médicos, a los pacientes, para poder ayudarle a todo el gabinete de salud a ver cómo resolvemos los problemas”.

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Argumentó que uno de los factores que genera el desabasto es el “proceso burocrático”, los cuales se deben “simplificar al máximo, porque pues lo que tenemos que atender la salud, no la burocracia”.

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