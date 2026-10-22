México

Novio de Galilea Montijo expone detalles de su vida íntima y la pone nerviosa en pleno programa

La conductora reaccionó al comentario de su actual pareja tras hacer una videollamada durante la última emisión del programa Hoy

Composición de Galilea Montijo mientras sostiene un teléfono celular en un estudio de televisión y abre la boca frente a la cámara.
La conductora Galilea Montijo quedó sorprendida por la respuesta de su pareja (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Galilea Montijo sorprendió a sus compañeras del programa Hoy al mostrar que su novio se encontraba conectado durante una videollamada en vivo. “Saluda, mi amor, estás al aire”, le dijo la conductora mexicana, lo que provocó las risas de Andrea Legarreta, Tania Rincón y Martha Figueroa.

Segundos después, Galilea Montijo le preguntó cómo había cantado. La respuesta de su pareja provocó carcajadas entre las conductoras y dejó sorprendida a la actriz y presentadora, quien reaccionó frente a las cámaras.

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“Haces el francés delicioso”, repitió Galilea Montijo. El comentario generó una reacción de sorpresa y risas en el foro, debido al doble sentido de la frase y que fue expresado durante la transmisión en vivo del programa Hoy este miércoles 21 de octubre.

Luego de la revelación, Tania Rincón le preguntó a Galilea Montijo: “¿Podrías hacer un tutorial?”. Andrea Legarreta, por su parte, sugirió que grabara un video con su novio, quien apareció en una videollamada para soltar un comentario que puso nerviosa a la conductora de La Casa de los Famosos México.

¿Quién es el novio actual de Galilea Montijo?

Galilea Montijo e Isaac Moreno son pareja desde hace algunos años. (Fotos: Instagram/@galileamonijo)
Galilea Montijo e Isaac Moreno son pareja desde hace algunos años. (Fotos: Instagram/@galileamonijo)

El novio de Galilea Montijo es Isaac Moreno, un modelo y empresario de origen español. La relación comenzó a llamar la atención en 2023, después de que la conductora anunciara su separación con Fernando Reina, con quien tiene un hijo llamado Mateo.

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Tras anunciar su divorcio en marzo del 2023, Galilea Montijo e Isaac Moreno muestran públicamente su relación y, en distintas ocasiones, ha compartido mensajes afectuosos y fotografías juntos.

Moreno estudió Contabilidad y posteriormente se especializó en Ingeniería Estructural antes de dedicarse al modelaje. También tiene un hijo llamado Timothy. El español suele compartir contenido relacionado con viajes, ejercicio, moda y fotografía.

En abril de 2026, Mateo, hijo de Galilea, refirió que mantiene una relación cercana con Isaac Moreno y que lo describe como una persona afectuosa y respetuosa.

Además, agradece que su mamá esté en buenos términos con su exesposo Fernando Reina. “Me pone muy contento que estén en buenos términos mis papás, se llevan muy bien, tienen una relación muy bonita”, expresó.

La pareja es vista durante un evento de gala. (Fotos: Instagram/@galileamontijo)
La pareja es vista durante un evento de gala. (Fotos: Instagram/@galileamontijo)

Este miércoles 21 de octubre de 2026, Isaac Moreno apareció durante una videollamada con Galilea Montijo en el programa Hoy. La conductora le pidió que saludara a sus compañeras y después le preguntó cómo había cantado, sin imaginar que él respondería en un tono de doble sentido.

La respuesta de su novio provocó las risas de Andrea Legarreta, Tania Rincón y Martha Figueroa, mientras Galilea Montijo mostraba una expresión de sorpresa frente a las cámaras de televisión.

Galilea Montijo se ausenta del Upfront 2027 de TelevisaUnivision

Galilea Montijo no asistió a la exclusiva fiesta anual que ofrece Emilio Azcárraga para Televisa (Rs)
Galilea Montijo no asistió a la exclusiva fiesta anual que ofrece Emilio Azcárraga para Televisa (Rs)

Galilea Montijo no asistió al Upfront 2027, la fiesta anual en el que la empresa Televisa presenta a anunciantes, agencias y medios sus principales contenidos para el siguiente año .El evento se llevó a cabo el miércoles 14 de octubre de 2026 en las oficinas de San Ángel.

La conductora del programa Hoy y de La Casa de los Famosos México se encontraba de vacaciones en Nueva York junto a su novio Isaac Moreno. Durante esos días, Galilea Montijo compartió fotografías y videos del viaje en sus redes sociales.

Su ausencia llamó la atención porque ocurre a poco más de dos meses de concluir su contrato de exclusividad con la empresa Televisa. La propia presentadora ha declarado que su acuerdo laboral termina en diciembre de 2026, aunque hasta ahora no ha confirmado una renovación.

En el Upfront 2027 se anunció el regreso de La Casa de los Famosos México, ya que la cuarta temporada alcanzó una amplia audiencia y registró una elevada participación del público. Galilea continúa vinculada públicamente con el reality show, por lo que su ausencia no significa, hasta el momento, que su ciclo termine este año.

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