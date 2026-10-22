México

Guadalupe Taddei responde por polémica de excolaboradores y proveedores del INE: “Ya no laboran aquí”

La consejera presidenta aseguró que las personas mencionadas en reportes sobre presuntas irregularidades ya no trabajan en el instituto y confirmó que el caso fue turnado al Órgano Interno de Control

La revisión de los expedientes busca determinar si hubo conflictos de interés o responsabilidades administrativas.

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La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, respondió a los señalamientos sobre presuntas irregularidades en contrataciones y posibles conflictos de interés relacionados con antiguos colaboradores y empresas proveedoras del organismo.

La funcionaria sostuvo que las personas mencionadas en las publicaciones recientes ya no forman parte de la institución y negó que uno de los exfuncionarios señalados haya sido su chofer personal.

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Durante un mensaje ante medios de comunicación, el miércoles 21 de octubre, Taddei explicó que sus declaraciones se basan en la documentación que conserva el instituto, incluidos los expedientes laborales y las declaraciones patrimoniales y de intereses presentadas por los servidores públicos involucrados.

Guadalupe Taddei indicó que está a la espera de la resolución del TEPJF. | INE
Guadalupe Taddei responde a los señalamientos por presuntas irregularidades en el INE.| INE

La titular del INE indicó que los antecedentes del caso fueron enviados al Órgano Interno de Control (OIC), instancia que deberá revisar si existieron omisiones o falsedades en la información declarada y determinar las acciones que correspondan conforme a la ley.

Guadalupe Taddei niega que el excolaborador señalado haya sido su chofer

Uno de los puntos abordados por la consejera presidenta fue la relación laboral de una persona identificada en reportes periodísticos como su conductor.

Taddei rechazó esa versión y precisó que el trabajador estuvo adscrito a la oficina de la Presidencia, pero no desempeñó esa función personal.

Jamás fue mi chofer”, afirmó al referirse al excolaborador, cuya situación laboral también forma parte de los cuestionamientos públicos sobre el funcionamiento administrativo del organismo electoral.

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La funcionaria explicó que el puesto estaba asignado a la Presidencia del INE, aunque distinguió esa adscripción de las tareas que, según dijo, realizaba su asistente especializado.

Taddei aseguró que el exfuncionario estaba adscrito a la Presidencia del INE, pero rechazó que se desempeñara como su conductor personal. Crédito: X/ @MartinFazMora
Taddei aseguró que el exfuncionario estaba adscrito a la Presidencia del INE, pero rechazó que se desempeñara como su conductor personal. Crédito: X/ @MartinFazMora

Taddei también confirmó que las personas mencionadas en las publicaciones sí trabajaron anteriormente en el instituto, aunque actualmente ya no forman parte de su plantilla.

El INE revisará las declaraciones patrimoniales de los exfuncionarios

Sobre las posibles relaciones entre antiguos colaboradores y empresas proveedoras de materiales electorales, Taddei señaló que revisó los documentos disponibles en los expedientes institucionales.

De acuerdo con su explicación, en los apartados relativos a la participación en empresas, sociedades o asociaciones, las personas involucradas declararon no tener vínculos de ese tipo. También indicó que en otros rubros relacionados con intereses se registraron respuestas negativas.

La consejera presidenta puntualizó que las declaraciones patrimoniales y de intereses son responsabilidad individual de cada servidor público, quien debe presentarlas bajo protesta de decir verdad y asumir las consecuencias legales correspondientes.

Fachada de un edificio por la noche con el letrero "Instituto Nacional Electoral" iluminado en magenta. Entrada con puertas de vidrio, logo y plantas. Focos en el suelo
Guadalupe Taddei informó que los expedientes de los excolaboradores contienen declaraciones en las que negaron tener participación en empresas o sociedades. (INE )

La documentación recibida por el instituto, agregó, refleja lo que los exfuncionarios manifestaron al cumplir con sus obligaciones administrativas.

Por ello, consideró que corresponde a las autoridades competentes determinar si la información fue completa y veraz.

Entre los aspectos centrales de la controversia se encuentran:

  • Situación laboral: las personas señaladas en las publicaciones ya no trabajan en el INE.
  • Presunta relación empresarial: reportes periodísticos vinculan a un excolaborador con una empresa proveedora de materiales electorales.
  • Declaraciones patrimoniales: los expedientes consultados por el instituto contienen manifestaciones negativas sobre la participación en empresas y otros posibles intereses.
  • Investigación administrativa: los antecedentes fueron turnados al Órgano Interno de Control.
  • Colaboración institucional: el INE aseguró que entregará la información que soliciten las autoridades responsables de la revisión.
Antecedentes iINE.
Antecedentes iINE.

Taddei turna los señalamientos al Órgano Interno de Control

La consejera presidenta sostuvo que no corresponde al instituto anticipar conclusiones sobre la existencia de posibles irregularidades antes de que termine la revisión de los expedientes.

Indicó que, si la autoridad identifica datos omitidos o declaraciones falsas, deberá determinar las responsabilidades y proceder conforme a las disposiciones legales aplicables.

El INE colaborará con la información que sea requerida sin interferir en esa investigación”, señaló.

Los cuestionamientos también incluyen presuntos vínculos entre colaboradores del organismo y compañías que participan en contratos para suministrar materiales electorales.

La consejera presidenta confirmó que los antecedentes del caso fueron enviados a la instancia encargada de revisar posibles irregularidades administrativas. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM
La consejera presidenta confirmó que los antecedentes del caso fueron enviados a la instancia encargada de revisar posibles irregularidades administrativas. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Algunas de esas relaciones han sido objeto de publicaciones periodísticas que plantean posibles conflictos de interés.

Hasta el momento, las declaraciones de Taddei no representan una resolución sobre esos señalamientos, sino la postura de la funcionaria respecto de los documentos que obran en poder del instituto y del procedimiento iniciado ante el órgano de control.

Guadalupe Taddei cuestiona intentos de desacreditar al INE

La respuesta de Taddei se produjo durante la presentación del Portal de Transparencia Ciudadana del INE, una plataforma que busca facilitar la consulta de información sobre adquisiciones, procedimientos administrativos y decisiones financieras.

En el acto, la directora ejecutiva de Administración, Liliana Díaz de León, explicó que la herramienta organizará la información en cuatro ejes: cómo contrata el instituto, qué necesita adquirir, cuáles son los procedimientos en curso y qué se contrató y cumplió.

La consejera presidenta pidió a los partidos políticos y grupos de poder actuar con responsabilidad frente a los señalamientos contra el organismo electoral. Crédito: X / @TEPJF_informa
La consejera presidenta pidió a los partidos políticos y grupos de poder actuar con responsabilidad frente a los señalamientos contra el organismo electoral. Crédito: X / @TEPJF_informa

Además de abordar las acusaciones, Taddei pidió a los partidos políticos y grupos de poder actuar con responsabilidad frente a la información relacionada con la autoridad electoral.

Sostuvo que las elecciones deben ganarse mediante propuestas y no a través de acciones dirigidas a debilitar al organismo.

La consejera presidenta también rechazó tener proveedores favoritos y señaló que las empresas cuestionadas ya ofrecían bienes y servicios al INE antes de su llegada a la institución, en abril de 2023.

Asimismo, puso a disposición de las instancias fiscalizadoras la información disponible sobre las contrataciones.

Al terminar su exposición, la funcionaria no respondió las preguntas adicionales de los reporteros sobre los posibles conflictos de interés y otros señalamientos difundidos recientemente.

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