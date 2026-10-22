México

El Pentágono autoriza la utilización de “rayo de calor” en la frontera con México para evitar que migrantes ilegales crucen: así funciona

El rayo de calor fue usado brevemente hace casi dos décadas en Afganistán por fuerzas estadounidenses, sin embargo se descartó su uso en operaciones de combate

El Pentágono autorizó al Departamento de Seguridad Nacional probar un arma de energía dirigida conocida como Sistema de Denegación Activa o “rayo de calor”. (AP Foto/Patrick Semansky, Archivo)
El Pentágono autorizó al Departamento de Seguridad Nacional probar un arma de energía dirigida conocida como Sistema de Denegación Activa o “rayo de calor”. (AP Foto/Patrick Semansky, Archivo)
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El Pentágono autorizó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos a probar un arma de energía dirigida conocida como Sistema de Denegación Activa o “rayo de calor” y desarrollar tácticas para su posible uso en operaciones en la frontera con México, dio a conocer el pasado miércoles el medio estadounidense CNN.

Pete Hegseth, secretario de Defensa de EEUU, aprobó la medida, misma que abre la posibilidad de emplear una tecnología militar para disuadir cruces migratorios y dispersar multitudes, pese a las dudas sobre riesgos para la población, su eficacia y su legalidad, de acuerdo con un memorando firmado el mes pasado y obtenido por la cadena.

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El documento señala que el Departanto de Guerra de ese país no operará el arma y atribuye a Seguridad Nacional la responsabilidad exclusiva de su empleo y del desarrollo de tácticas, técnicas y procedimientos. El Pentágono prestará temporalmente el sistema al DHS durante siete meses, a partir de septiembre.

Al concluir el periodo, el DHS podrá solicitar una extensión si considera necesario mantenerla en operaciones fronterizas, precisó un funcionario de la Defensa al medio.

¿Cómo funciona?

El dispositivo emite un haz de ondas electromagnéticas que pueden alcanzar un kilómetro. Al entrar en contacto con la piel, provoca una sensación intensa de ardor, comparable con abrir la puerta de un horno caliente, según funcionarios militares citados por CNN. Aunque el hormigueo suele desaparecer en 10 a 15 minutos, el ardor desencadena un impulso de huida.

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Interactivo

Sistema de Denegación Activa: el "rayo de calor"

Explora cómo funciona el arma y quién autoriza su uso en la frontera

Emisor ADS Alcance máximo documentado: hasta 1 kilómetro
Emisor 0 metros 1,000 metros
Desliza la barra para simular la distancia del haz y conoce el efecto fisiológico reportado por funcionarios militares a cada tramo del recorrido.

Las fuerzas estadounidenses desplegaron brevemente el sistema en Afganistán hace casi 20 años, sin embargo, finalmente descartaron su uso en operaciones de combate. Tampoco lo emplearon en otras situaciones de control de multitudes que llegaron a evaluar.

La posibilidad de usarlo en contra de migrantes no es nueva, pues funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) analizaron su aplicación en zonas con numerosos cruces irregulares, incluido un tramo de unos 112 kilómetros en el sector de El Centro, California, cuando Rodney Scott, actual comisionado de la agencia, dirigía esa demarcación.

Efectos del Rayo Destructor en el cuerpo humano

El Sistema de Denegación Activa está diseñado para la dispersión de multitudes y para la seguridad perimetral. Su haz de energía penetra solamente la capa más superficial de la piel, activando los receptores de dolor (nociceptores) sin afectar órganos internos ni tejidos profundos. El efecto inmediato es un dolor insoportable que obliga a las personas a alejarse del área de exposición.

Según reportes técnicos, el sistema puede alcanzar objetivos a una distancia de hasta un kilómetro.

Entre los efectos fisiológicos documentados, se encuentran:

  • Sensación de quemadura intensa en la piel expuesta
  • Enrojecimiento y, en caso de exposición prolongada, posibles ampollas superficiales
  • Dolor persistente durante varios minutos tras cesar el haz
  • Reacción de huida instintiva, lo que puede llevar a situación de riesgo si las personas corren a zonas peligrosas, como ríos o áreas de difícil acceso.

Aunque el sistema es clasificado como no letal, existe preocupación sobre su uso en contextos donde las víctimas podrían ser personas vulnerables, como migrantes, niños o adultos mayores.

Pete Hegseth aprobó la medida, misma que abre la posibilidad de emplear una tecnología militar para disuadir cruces migratorios y dispersar multitudes. REUTERS/Nathan Howard/File Photo
Pete Hegseth aprobó la medida, misma que abre la posibilidad de emplear una tecnología militar para disuadir cruces migratorios y dispersar multitudes. REUTERS/Nathan Howard/File Photo

Además, el dolor externo podría desencadenar crisis médicas en individuos con condiciones preexistentes.

La decisión de autorizar el rayo responde a la presión para reforzar el control fronterizo y disuadir cruces masivos de migrantes.

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