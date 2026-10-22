Más problemas para Pemex: falta de coquizadoras limita su producción de gasolinas y diésel

Tres de las siete refinerías de Pemex en el país no cuentan con una coquizadora. Crédito: AFP

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Los problemas no dejan en paz a Petróleos Mexicanos (Pemex), ya que la falta de coquizadoras y las fallas operativas en sus instalaciones limitan su capacidad para transformar crudo pesado en combustibles de mayor valor, como gasolinas y diésel.

De acuerdo con Alejandra León, directora de estrategia para América Latina de S&P Global Energy, tres de las siete refinerías en México carecen de una coquizadora en operación que permita mejorar el procesamiento de crudos pesados, se trata de:

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Tula

Salamanca

Salina Cruz

Falta de coquizadoras limita la producción de gasolinas y diésel de Pemex

Una coquizadora no es un tema menor al interior de una refinería, ya que requiere una operación y un nivel importante de mantenimiento.

“Tener una unidad de coquización también requiere una operación y un nivel de mantenimiento importante. Estas planchas de las coquizadoras generalmente, como ya manejan este fondo del barril, necesitan estarse limpiando constantemente, requieren un nivel de mantenimiento y operación muy adecuado”, explicó Alejandra León.

Tres refinerías de Pemex no cuentan con una coquizadora. Crédito: Reuters

¿Cuál es la situación de las tres refinerías que no cuentan con una coquizadora?

S&P Global Energy reveló que en el caso de Tula, la instalación ya cuenta con una coquizadora, que debería estár entrando en funciones durante noviembre del presente año. Por su parte, en Salamanca ya existe un proyecto pendiente de concretarse; mientras que Salina Cruz carece de esta infraestructura.

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Asimismo, León explicó que aunque Minatitlán, Cadereyta y Madero sí cuentan con coquizadoras, la falta de mantenimiento ha generado problemas operativos y paros que terminan por afectar los resultados financieros de la empresa pública del Estado.

Resulta contraproducente producir petróleo pesado en México

A estas limitaciones se le añade otro factor: el tipo de petróleo que procesa el Sistema Nacional de Refinación (SNR). Francisco Barnés de Castro, director de Cifra2 Consultores, señaló que México exporta el crudo ligero y envía una mayor proporción de petróleo pesado a sus refinerías, lo cual disminuyó el valor económico de los combustibles que se obtienen del proceso.

“Las refinerías de nuestro SNR, diseñadas originalmente para procesar crudo ligero, se vieron obligadas a procesar una mezcla todavía más pesada de crudos, reduciéndose así la capacidad de procesamiento que es posible lograr”, agregó León.

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Además, la especialista explicó que la situación antes descrita disminuye los rendimientos de destilados de alto valor, tales como las gasolinas y el diésel e incrementa la producción de combustóleo, cuyo precio se desplomó desde el año 2020.

Petróleos Mexicanos da prioridad al procesamiento de crudo pesado

Información de la Base de Datos Institucional de Pemex reveló que la producción promedio diaria reportada se distribuyó en 811 mil 303 barriles de crudo pesado, 389 mil 134 de ligero y 135 mil 947 de superligero.

Mientras que en los envíos a las refinerías nacionales, el crudo pesado alcanzó 709 mil 872 barriles diarios, a su vez, el ligero sumó 503 mil 683 barriles. En tanto, no se reportaron envíos para el crudo superligero.

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En agosto, Pemex procesó un promedio de 1.2 millones de barriles diarios de petróleo, de los cuales 671 mil 749 barriles fueron de crudo pesado, 424 mil 230 de crudo ligero y 112 mil 216 de crudo superligero.

Las exportaciones, en cambio, mostraron una composición distinta: las terminales enviaron al exterior 199 mil 162 barriles diarios de crudo pesado, 58 mil 253 de ligero y 29 mil 732 de superligero.

Pemex insiste en la producción de crudo pesado, pese a que le reditúa menos económicamente. Crédito: SNTIMP

Tanto para suministro como exportación, el crudo pesado es vital para Pemex

Los datos antes mencionados dejan ver que el crudo pesado se mantiene como el principal producto de la paraestatal, ya sea para el suministro de las refinerías o en las exportaciones.

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Considerando todo lo anterior, la disponibilidad y operación de las coquizadoras es clave para Pemex, pues solo con esa herramienta puede aprovechar mejor su materia prima y elevar la proporción de combustibles de mayor valor comercial.

Más y más pendientes para la empresa pública que dirige Juan Carlos Carpio Fragoso, pues S&P Global Energy reveló que la falta de coquizadoras en las refinerías del país limitan la producción de gasolinas y diésel de Pemex.