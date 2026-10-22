México

Bautizan como ‘Lady Gringa’ a estadounidense que humilló e insultó a trabajadores de taquería en CDMX: “¿Cuánto ganan al año?"

Las imágenes muestran a la mujer insistiendo en preguntar cuánto ganaban los trabajadores, mientras el personal pide ayuda y señala que estaba agrediendo a otras personas

Las imágenes muestran a la mujer insistiendo en preguntar cuánto ganaban los trabajadores, mientras el personal pide ayuda y señala que estaba agrediendo a otras personas.

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Una mujer extranjera protagonizó una confrontación en una sucursal de la taquería Orinoco, en la Ciudad de México, luego de presuntamente insultar a empleados y clientes del establecimiento. Los videos del incidente comenzaron a circular en redes sociales, donde la involucrada fue apodada ‘Lady Gringa’ por los comentarios despectivos que habría dirigido hacia los mexicanos.

Las imágenes difundidas muestran a la mujer discutiendo con trabajadores y otras personas presentes, mientras insiste en preguntar cuánto dinero ganan al año. La situación provocó indignación entre usuarios de plataformas digitales, especialmente por las expresiones que, de acuerdo con el testimonio de quien grabó los hechos, habría utilizado para menospreciar a los mexicanos.

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¿Qué pasó en la taquería Orinoco?

(Captura de pantalla)
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De acuerdo con el relato publicado por un usuario de TikTok, el incidente comenzó antes de que la mujer ingresara al establecimiento. El testigo aseguró que la vio discutir con un conductor de Uber y posteriormente confrontar a una persona que vendía atole en el exterior.

Según su versión, la extranjera le pidió un cigarro al vendedor, pero, después de que este le explicó que solamente tenía monedas, comenzó a insultarlo.

El joven relató que, al entrar a la taquería, encontró a la mujer exigiendo que los empleados le solicitaran un taxi mediante una aplicación y que la atendieran en inglés. Al negarse a ayudarla, aseguró que la situación se tornó cada vez más agresiva.

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(Captura de pantalla)
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“Se metió y empezó a exigir a los meseros que le pidieran un Uber en inglés”, contó.

El testigo agregó que la mujer comenzó a discutir con una trabajadora y que, cuando decidió intervenir, también terminó involucrado en el altercado.

‘¿Cuánto ganan al año?’, la pregunta que desató la polémica

(Captura de pantalla)
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En uno de los fragmentos que circulan en redes sociales, la mujer insiste repetidamente en conocer los ingresos de los empleados, mientras una mesera intenta pedirle que se retire.

“¿Cuánto ganan al año?”, pregunta la extranjera durante la discusión.

Posteriormente, lanza otra frase en inglés: “¿Cuál es tu gran cheque?”, expresión que el testigo interpretó como una provocación relacionada con los ingresos económicos de los trabajadores.

La confrontación continúa cuando la mujer se dirige a la persona que está grabando y afirma: “Este maldito perdedor me estaba hablando”.

En otro momento, mientras la persona que documenta el incidente le pide que no la toque, la mujer responde: “Ay, te estoy tocando”.

Las grabaciones también muestran a una empleada intentando explicar lo que ocurre y señalando que la visitante presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol.

“Viene en estado de ebriedad; entró y le faltó al respeto al chico”, se escucha decir a una trabajadora en uno de los videos.

El testigo asegura que recibió un golpe

(Captura de pantalla)
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En su publicación, el usuario afirmó que la mujer también lo agredió físicamente y le lanzó los tacos que estaba comiendo.

“Esta chica me pegó. Eh, me pegó en el estómago”, relató.

El joven sostuvo que decidió grabar la confrontación después de los presuntos insultos y las agresiones. Además, aseguró que la extranjera habría utilizado expresiones como “frijoleros” y “salta muros” para referirse a los mexicanos.

Según su testimonio, cuando amenazó con llamar a la policía, la mujer manifestó que las autoridades no le harían nada por ser estadounidense. Esta afirmación forma parte de la versión del denunciante y no pudo corroborarse de manera independiente con la información disponible.

El usuario también explicó que los policías acudieron al lugar, pero que la mujer continuó gritándole cuando salió del establecimiento. Por ello, aseguró que los agentes tuvieron que escoltarlo hasta su domicilio.

No confirmó si finalmente la mujer fue detenida o trasladada por las autoridades.

‘Con los tacos no y con México menos’

La controversia generó reacciones entre usuarios que cuestionaron la actitud atribuida a la visitante y defendieron el trato respetuoso hacia quienes trabajan en establecimientos mexicanos.

El testigo también agradeció a la taquería Orinoco por reponerle los alimentos que, según su versión, le arrojó la mujer durante la discusión.

Por ahora, las acusaciones sobre las agresiones y los comentarios xenófobos se sustentan en los videos difundidos y en el testimonio del usuario que los compartió. No se cuenta con información independiente que permita confirmar todos los detalles del incidente ni conocer si hubo consecuencias legales.

La frase con la que el joven concluyó su denuncia resumió su indignación ante lo ocurrido: “Con los tacos no, amigas, con los tacos no y con México menos”.

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