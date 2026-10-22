Tormenta tropical Vance y Frente frío 3 provocarán fuertes lluvias y bajas temperaturas en México: el clima hoy jueves 22 de octubre

Un mapa ilustrado de México representa la interacción entre la tormenta tropical Vance y el frente frío número tres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El clima en México hoy jueves 22 de octubre estará determinado por el ingreso del frente frío número 3 al noroeste del país, canales de baja presión, una vaguada y una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera.

Estas condiciones ocasionarán lluvias muy fuertes en Veracruz, Oaxaca y Chiapas, además de precipitaciones fuertes en otras 12 entidades. Paralelamente, la masa de aire polar que impulsó al frente frío número 2 mantendrá un ambiente frío a muy frío durante la mañana y la noche en la Mesa del Norte y la Mesa Central.

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En el océano Pacífico, la tormenta tropical Vance continuará desplazándose lejos de las costas mexicanas. Aunque el sistema permanecerá bajo vigilancia, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) precisó que por el momento no provoca efectos en el territorio nacional.

Frente frío 3 ingresa al noroeste de México

El frente frío número 3 se extenderá durante este jueves sobre el noroeste de la República Mexicana, donde interactuará con las corrientes en chorro polar y subtropical.

La combinación de estos sistemas favorecerá lluvias, intervalos de chubascos, fuertes rachas de viento y condiciones para la posible formación de torbellinos en zonas de Sonora y Chihuahua.

Además del sistema frontal, dos canales de baja presión, una vaguada y una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera generarán inestabilidad atmosférica en diferentes regiones del país.

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Por otro lado, la masa de aire polar asociada al frente frío número 2 mantendrá temperaturas bajas durante la mañana y la noche en entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central. Aunque el frente 2 ya no aparece como sistema activo en el pronóstico, su masa de aire continuará modificando las condiciones térmicas.

Tormenta tropical Vance se mantiene lejos de México

La mañana de este jueves, la tormenta tropical Vance se localizó aproximadamente a 820 kilómetros al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero, y a mil 75 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

El ciclón tropical presenta vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora, rachas de hasta 100 kilómetros por hora y un desplazamiento hacia el oeste a una velocidad de 11 kilómetros por hora.

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Debido a su distancia y trayectoria, el SMN estableció que Vance no genera efectos en el territorio mexicano por el momento. La población de los estados costeros deberá mantenerse atenta a las actualizaciones oficiales ante posibles cambios en su evolución o desplazamiento.

¿En qué estados lloverá hoy jueves 22 de octubre?

Las precipitaciones más abundantes serán lluvias muy fuertes, con acumulaciones de 50 a 75 milímetros, en las siguientes regiones:

Norte y sur de Veracruz

Norte de Oaxaca

Sur de Chiapas

También se esperan lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros, en el noreste de Sonora; noroeste, oeste y suroeste de Chihuahua; sureste de Tamaulipas; este de San Luis Potosí; norte de Querétaro; norte y este de Hidalgo, así como norte y sureste de Puebla.

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Este mismo rango de precipitaciones se pronostica en la costa de Michoacán; costa y sureste de Guerrero; oeste y sur de Tabasco, además de la costa de Quintana Roo.

Los intervalos de chubascos, con acumulaciones de 5 a 25 milímetros, se presentarán en Baja California, Sinaloa, Durango, Nuevo León, Jalisco, Colima, Guanajuato, Estado de México, Campeche y Yucatán.

Por su parte, habrá lluvias aisladas, de 0.1 a 5 milímetros, en Baja California Sur, Nayarit, Coahuila, Tlaxcala, Morelos y Ciudad de México.

Las tormentas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas. Las lluvias fuertes y muy fuertes también podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, así como provocar deslaves, inundaciones y encharcamientos.

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La Comisión Nacional del Agua (Conagua) exhortó a la población a mantenerse informada y seguir las recomendaciones emitidas por las autoridades estatales y de Protección Civil.

Bajas temperaturas por la masa de aire polar

Durante la mañana se esperan temperaturas mínimas de entre 0 y 5 grados Celsius en las zonas serranas de:

Baja California

Chihuahua

Durango

Zacatecas

San Luis Potosí

Guanajuato

Aguascalientes

Estado de México

Hidalgo

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca

El ambiente frío será más perceptible durante las primeras horas del día y por la noche. La población deberá utilizar ropa abrigadora y prestar especial atención a menores de edad, personas adultas mayores y pacientes con enfermedades respiratorias.

En contraste, durante la tarde se registrarán temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius en el sur de Sonora y el norte de Sinaloa.

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Las máximas alcanzarán entre 30 y 35 grados en Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, costa de Oaxaca, costa de Chiapas, Nuevo León, Tamaulipas, Morelos, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Prevén torbellinos, fuertes vientos y oleaje elevado

El SMN pronosticó viento de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, en Baja California y Coahuila. También existen condiciones para la posible formación de torbellinos en el norte de Sonora y el noroeste de Chihuahua.

Las rachas alcanzarán entre 30 y 50 kilómetros por hora en Baja California Sur, Durango, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Chiapas, Campeche y Yucatán.

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En el istmo y Golfo de Tehuantepec se presentará viento de componente norte con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora. En el sur de Veracruz las rachas serán de 30 a 50 kilómetros por hora.

Los vientos superiores a 50 kilómetros por hora podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que se recomienda evitar permanecer cerca de estructuras endebles.

Finalmente, se espera oleaje de dos a tres metros de altura en el Golfo de Tehuantepec y de uno a dos metros en la costa occidental de la península de Baja California, Guerrero y Chiapas.