¿Cuánto gastarás en gasolina? Proponen etiqueta para comparar costos y emisiones de autos nuevos en México

FOTO DE ARCHIVO. Una vista general muestra los vehículos aparcados en la planta de Nissan CIVAC, en Jiutepec, en el estado de Morelos, México, el 28 de marzo de 2025. REUTERS/Margarita Pérez Retana

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Comprar un auto nuevo implica asumir gastos que continúan después de salir de la agencia. Con ese argumento, El Poder del Consumidor solicitó a la Secretaría de Economía establecer un etiquetado obligatorio de eficiencia energética y emisiones, que permita comparar cuánto combustible utiliza cada vehículo y qué contaminantes genera.

La organización retomó su exigencia el 20 de octubre, frente a la dependencia federal, donde planteó que las personas necesitan información comprensible para evaluar el costo de utilizar un automóvil antes de comprometer su presupuesto. La propuesta busca que estos datos estén disponibles durante la decisión de compra.

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De acuerdo con Milenio, el planteamiento contempla etiquetas visibles en las agencias y en la publicidad de los modelos. Estas incluirían indicadores para contrastar el desempeño energético de vehículos de un mismo segmento, así como sus emisiones.

¿Qué información tendría la etiqueta para autos nuevos?

El esquema propuesto permitiría conocer el rendimiento de combustible en distintas condiciones de circulación. Para los vehículos que utilizan gasolina, se presentarían datos expresados en kilómetros por litro, con resultados para ciudad, carretera, recorrido combinado y rendimiento ajustado.

En el caso de las unidades híbridas y eléctricas, la propuesta considera indicadores de consumo energético expresados en kilovatios hora por cada 100 kilómetros o kilómetros por kilovatio hora, según corresponda.

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Además, se plantea incorporar un comparativo del costo o ahorro previsto durante cinco años frente al promedio de la categoría, junto con indicadores diferenciados sobre gases de efecto invernadero y contaminantes que afectan la calidad del aire.

La ubicación también forma parte de la solicitud: la información se colocaría en el parabrisas y la ventanilla del conductor, además de integrarse a los materiales publicitarios de cada modelo. El propósito es facilitar su consulta antes de concretar la compra.

¿Por qué cuestionan los rendimientos de las fichas técnicas?

Uno de los argumentos de El Poder del Consumidor es que las cifras obtenidas en laboratorio pueden diferir de lo que experimentan las personas al conducir diariamente.

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Según reportó La Jornada, la organización advirtió que el rendimiento real puede ser 25% menor o incluso presentar una diferencia mayor respecto de los valores anunciados. Por ello, pidió información que vaya más allá de las fichas técnicas utilizadas para presentar las características de los vehículos.

Durante el pronunciamiento, Stephan Brodziak, coordinador de la campaña de Calidad del Aire de la organización, señaló que las diferencias de consumo entre automóviles de una misma categoría pueden representar más de 40 mil pesos anuales en gasolina, según la comparación expuesta.

La agrupación también citó datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2024, del Inegi, conforme a los cuales los combustibles vehiculares representan 6.4% del gasto corriente trimestral de los hogares. Estas cifras fueron utilizadas para explicar la relevancia económica de conocer el consumo antes de elegir un modelo.

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Solicitan incluir el cambio en el programa de normalización de 2027

La petición concreta consiste en incorporar la actualización de la NOM-160-SCFI-2014, relacionada con las prácticas comerciales para vender vehículos nuevos, al Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad 2027.

Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, cuestionó que los automóviles carezcan de una etiqueta visible comparable con la que se exige a otros productos que consumen energía, como los refrigeradores.

El planteamiento corresponde a una solicitud de la organización civil. Su presentación no significa que el etiquetado descrito ya haya sido aprobado ni que exista una fecha anunciada para exigirlo en las agencias. La incorporación de la propuesta al programa de 2027 forma parte de lo que la agrupación está demandando a las autoridades.

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Una plataforma permite consultar rendimiento, gasto y emisiones

Como antecedente, el 6 de octubre, El Poder del Consumidor presentó una nueva versión del portal Qué tan rendidor es tu auto, con información sobre vehículos de los años modelo 2022 a 2025 comercializados en México.

La herramienta permite consultar estimaciones de rendimiento, gasto en combustible y emisiones. También presenta una etiqueta virtual para acercar estos datos a quienes buscan comparar opciones antes de comprar.

De acuerdo con la organización, dentro de un mismo segmento el gasto energético puede superar el doble del correspondiente al automóvil más rendidor. Por ello, considera que hacer accesibles estas comparaciones puede ayudar a las personas a identificar diferencias que repercutirán en su presupuesto durante los años de uso.

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El portal funciona como una referencia de consulta mientras la agrupación mantiene su exigencia de contar con información comparable, visible en los puntos de venta y sujeta a supervisión gubernamental.