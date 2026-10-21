MC valora denuncia penal tras altercado en San Lázaro entre Gutiérrez Mancilla y Álvarez Máynez: “Ha entrado gente armada”

Tras el incidente entre el legislador del Partido Revolucionario Institucional y el dirigente nacional de la agrupación opositora, la coordinadora Ivonne Ortega anunció posibles denuncias penales, revisión de protocolos y sanciones ejemplares

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La coordinadora emecista, Ivonne Ortega, informó que analiza con el equipo jurídico presentar denuncias penales tras el altercado registrado en la Cámara de Diputados entre el priista Carlos Gutiérrez Mancilla y el dirigente de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez. Calificó los hechos como “vandálicos”.

Posibles denuncias por daños a la propiedad y violencia

Jorge Álvarez Máynez sostuvo que las acciones del PRI no ayudan a resolver la crisis del agua en el estado. Crédito: X/@AlvarezMaynez

Ortega explicó que se valora presentar las denuncias “si proceden”, entre ellas por daños a la propiedad y violencia. Aseguró que buscarán llegar “hasta las últimas consecuencias”.

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Hasta ahora se trata de una valoración jurídica. La legisladora no precisó si las denuncias ya fueron presentadas ni ante qué instancia.

Piden a la Jucopo revisar protocolos de acceso

Ivonne Ortega señala que su equipo jurídico evalúa acciones por daños a la propiedad y violencia, aunque no confirma la presentación de recursos ni la autoridad ante la que eventualmente serían promovidos

Además del ámbito penal, la coordinadora anunció que solicitará a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) revisar los protocolos de acceso a la Cámara de Diputados.

Su preocupación se centra en la figura de la ayudantía. Según dijo, pueden ingresar muchas personas bajo esa condición.

Ortega afirmó que en varios episodios ocurridos en el recinto legislativo se ha visto incluso a personas armadas. No detalló a qué episodios se refería.

Solicitan sanciones ejemplares

La legisladora también pedirá sanciones ejemplares para dos grupos:

Los diputados que participaron en el altercado.

El personal administrativo o de ayudantía de cada uno de ellos.

Ortega no especificó qué tipo de sanciones propone ni quiénes integrarían cada grupo.

Piden copia de las imágenes institucionales

El líder de MC Jorge Álvarez Máynez lamentó lo hecho por diputados del PRI en San Lázaro por el tema del agua en Jalisco y aseguró que solo buscan sacar raja política. Crédito: X / @AlvarezMaynez

Otra de las peticiones es obtener copia de todas las imágenes institucionales de la Cámara de Diputados. Según Ortega, el material permitiría “ver con imágenes lo que pasó” y lo ocurrido en el recinto.

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La solicitud apunta a que los registros de video sirvan para esclarecer los hechos, ya que no se han dado a conocer versiones oficiales sobre la secuencia del altercado.

¿Qué se sabe del altercado?

De acuerdo con la información disponible, el incidente ocurrió en San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados, y tuvo como protagonistas a Carlos Gutiérrez Mancilla, legislador del PRI, y a Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de MC.

Tras lo ocurrido, la coordinadora de MC fijó la postura de su grupo parlamentario con tres vías de acción:

Vía penal: análisis de denuncias por daños a la propiedad y violencia.

Vía administrativa: revisión de los protocolos de acceso y de la figura de ayudantía en la Cámara.

Vía de sanciones: castigos para legisladores y personal involucrado.

Lo que sigue

Queda por conocer si MC formalizará las denuncias una vez concluya el análisis del equipo jurídico. También está pendiente la respuesta de la Jucopo a la petición de revisar los protocolos de acceso y la de las autoridades de la Cámara sobre la entrega de las imágenes institucionales.

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