Ronald Johnson celebra la llegada de Cadillac a la Fórmula 1 con Checo Pérez

El diplomático afirmó que la innovación de Estados Unidos impulsa a la industria automotriz hacia las principales competencias del mundo. Crédito: X/@USAmbMex

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Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, celebra este 21 de octubre la llegada de Cadillac a la Fórmula 1 junto con Sergio “Checo” Pérez, a la que considera un nuevo capítulo para General Motors y la ingeniería estadounidense.

El diplomático Johnson relacionó a la presentación con los 250 años de la independencia de Estados Unidos y sostuvo que la innovación de ese país ha impulsado a la industria automotriz desde los primeros automóviles hasta las principales competencias del mundo. La publicación también destacó el liderazgo de General Motors en este proyecto.

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Checo Pérez dice que podría seguir 10 años más en la Fórmula 1, pero sus hijos decidirán su retiro

Sergio Pérez afirmó que su estado físico y deportivo le permitiría prolongar su trayectoria, aunque reconoce que tiene intereses fuera del automovilismo. (Foto: X/redbullracing)

Sergio “Checo” Pérez consideró que podría competir otros 10 años en la Fórmula 1, aunque el tiempo que desea pasar con sus hijos será el factor que determine cuándo deja las pistas. El mexicano tiene contrato con Cadillac hasta 2027 y sostuvo que su familia participa en la decisión de prolongar o cerrar su carrera.

En una entrevista con Motorsport, el piloto tapatío explicó que disfruta volver a la categoría y se siente motivado por el proyecto de la escudería estadounidense. Aun así, reconoce que el calendario, los viajes y las ausencias familiares son parte del costo de mantenerse en la parrilla.

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“Ah, es complicado, ¿no?, porque... disfruto muchísimo la Fórmula 1 y estar de regreso y ahora estoy en un entorno donde disfruto mucho las carreras. Al final es mi pasión, pero también soy consciente de mi familia, de mis hijos”.

Cadillac tiene contrato con Pérez hasta 2027

Pérez anunció su llegada a la escudería estadounidense Cadillac durante una conferencia de prensa en la Ciudad de México en 2025. REUTERS/Darko Bandic

Pérez anunció su llegada a Cadillac durante una conferencia de prensa en la Ciudad de México, en 2025. En aquel momento pidió a los aficionados disfrutar las dos temporadas que firmó, con lo que dejó abierta la posibilidad de que esos años fueran sus últimos dentro de la máxima categoría del automovilismo.

Casi un año y medio después, su permanencia después de 2027 continúa sin definición. Sus alternativas tampoco se limitarían a Cadillac, ya que otros equipos se habrían interesado en el mexicano luego de que su valor dentro de la parrilla aumentara tras su salida de Red Bull a finales de 2024, pese a las críticas que recibió por su rendimiento.

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El piloto comparó su dilema con el de Fernando Alonso, quien continúa en la Fórmula 1 a una edad avanzada. Pérez dijo entender por qué los corredores permanecen en un deporte que disfrutan, pero señaló que sus hijos atraviesan etapas en las que desea estar más presente.

“Hay pilotos como Fernando (Alonso), los entiendo mucho, ¿no?, que están aquí a los cuarenta y muchos, porque es muy fácil quedarte en esto que disfrutamos tanto, ¿no?, pero para mí sin duda mis hijos, pasar más tiempo con ellos, y están llegando a edades más cruciales. No me queda mucho por ese lado”.

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La carrera número 300 de Sergio Pérez coincide con su regreso al Gran Premio de la Ciudad de México

El piloto tapatío volverá al Autódromo Hermanos Rodríguez después de un año fuera de la categoría, como integrante de Cadillac Fórmula One Team. REUTERS/Jakub Porzycki

Checo Pérez se prepara para celebrar su Gran Premio 300 en la Ciudad de México con Cadillac Fórmula One Team, una cifra que coincide con su regreso al Autódromo Hermanos Rodríguez tras un año fuera de la Fórmula Uno.

Antes de las dos carreras que considera como locales, el tapatío compartió un mensaje dedicado a Guadalajara, la ciudad donde nació y dio sus primeros pasos en el automovilismo.

“No importa cuántos viajes y carreras haga en mi vida, siempre extraño mis lugares favoritos de Guadalajara. Aquí guardo recuerdos y sueños que no se podrían lograr en ningún otro lugar”, escribió el piloto el pasado 21 de octubre en su cuenta oficial de Instagram.

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Pérez llegó a la gira americana luego de que la Fórmula Uno recorrió Asia y tiene dos citas consecutivas en territorio cercano para el mexicano: primero el Gran Premio de Estados Unidos, en Austin, Texas, y una semana después el Gran Premio de la Ciudad de México.

Ronald Johnson destaca la detención de “El Cromo” como golpe al CJNG

El representante estadounidense vinculó el arresto de Iván Sánchez Santiago con la decisión de Donald Trump de clasificar a esa agrupación criminal como Organización Terrorista Extranjera. REUTERS/Luis Cortes

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó la captura de Iván Sánchez Santiago, alias “El Cromo”, en Guadalajara, Jalisco, este jueves 15 de octubre.

Johnson presentó la detención como una muestra de la decisión del presidente Donald Trump de designar al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como Organización Terrorista Extranjera.

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El diplomático señaló que a “El Cromo”, identificado como líder de Los Cromos, organización vinculada al CJNG, le atribuyen homicidios, extorsiones, secuestros y el presunto asesinato de una niña de cuatro años. Según Johnson, estos delitos muestran el daño que los grupos criminales causan a familias inocentes.

“Las organizaciones criminales prosperan mediante la violencia y el miedo, pero las operaciones basadas en inteligencia pueden llevar a sus líderes ante la justicia”, escribió Johnson en X.

El operativo fue encabezado por la Secretaría de Marina (Semar), con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

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