México

Ronald Johnson celebra la llegada de Cadillac a la Fórmula 1 con Checo Pérez

El diplomático estadounidense destaca la incorporación de la marca automotriz a la máxima categoría junto al piloto mexicano

El diplomático estadounidense destaca la incorporación de la marca automotriz a la máxima categoría junto al piloto mexicano
El diplomático afirmó que la innovación de Estados Unidos impulsa a la industria automotriz hacia las principales competencias del mundo. Crédito: X/@USAmbMex
Guardar

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, celebra este 21 de octubre la llegada de Cadillac a la Fórmula 1 junto con Sergio “Checo” Pérez, a la que considera un nuevo capítulo para General Motors y la ingeniería estadounidense.

El diplomático Johnson relacionó a la presentación con los 250 años de la independencia de Estados Unidos y sostuvo que la innovación de ese país ha impulsado a la industria automotriz desde los primeros automóviles hasta las principales competencias del mundo. La publicación también destacó el liderazgo de General Motors en este proyecto.

PUBLICIDAD

Checo Pérez dice que podría seguir 10 años más en la Fórmula 1, pero sus hijos decidirán su retiro

(Foto: X/redbullracing)
Sergio Pérez afirmó que su estado físico y deportivo le permitiría prolongar su trayectoria, aunque reconoce que tiene intereses fuera del automovilismo. (Foto: X/redbullracing)

SergioChecoPérez consideró que podría competir otros 10 años en la Fórmula 1, aunque el tiempo que desea pasar con sus hijos será el factor que determine cuándo deja las pistas. El mexicano tiene contrato con Cadillac hasta 2027 y sostuvo que su familia participa en la decisión de prolongar o cerrar su carrera.

En una entrevista con Motorsport, el piloto tapatío explicó que disfruta volver a la categoría y se siente motivado por el proyecto de la escudería estadounidense. Aun así, reconoce que el calendario, los viajes y las ausencias familiares son parte del costo de mantenerse en la parrilla.

PUBLICIDAD

“Ah, es complicado, ¿no?, porque... disfruto muchísimo la Fórmula 1 y estar de regreso y ahora estoy en un entorno donde disfruto mucho las carreras. Al final es mi pasión, pero también soy consciente de mi familia, de mis hijos”.

Cadillac tiene contrato con Pérez hasta 2027

Pérez anunció su llegada a la escudería estadounidense Cadillac durante una conferencia de prensa en la Ciudad de México en 2025. REUTERS/Darko Bandic
Pérez anunció su llegada a la escudería estadounidense Cadillac durante una conferencia de prensa en la Ciudad de México en 2025. REUTERS/Darko Bandic

Pérez anunció su llegada a Cadillac durante una conferencia de prensa en la Ciudad de México, en 2025. En aquel momento pidió a los aficionados disfrutar las dos temporadas que firmó, con lo que dejó abierta la posibilidad de que esos años fueran sus últimos dentro de la máxima categoría del automovilismo.

Casi un año y medio después, su permanencia después de 2027 continúa sin definición. Sus alternativas tampoco se limitarían a Cadillac, ya que otros equipos se habrían interesado en el mexicano luego de que su valor dentro de la parrilla aumentara tras su salida de Red Bull a finales de 2024, pese a las críticas que recibió por su rendimiento.

El piloto comparó su dilema con el de Fernando Alonso, quien continúa en la Fórmula 1 a una edad avanzada. Pérez dijo entender por qué los corredores permanecen en un deporte que disfrutan, pero señaló que sus hijos atraviesan etapas en las que desea estar más presente.

“Hay pilotos como Fernando (Alonso), los entiendo mucho, ¿no?, que están aquí a los cuarenta y muchos, porque es muy fácil quedarte en esto que disfrutamos tanto, ¿no?, pero para mí sin duda mis hijos, pasar más tiempo con ellos, y están llegando a edades más cruciales. No me queda mucho por ese lado”.

La carrera número 300 de Sergio Pérez coincide con su regreso al Gran Premio de la Ciudad de México

El piloto tapatío volverá al Autódromo Hermanos Rodríguez después de un año fuera de la categoría, como integrante de Cadillac Fórmula One Team. REUTERS/Jakub Porzycki
El piloto tapatío volverá al Autódromo Hermanos Rodríguez después de un año fuera de la categoría, como integrante de Cadillac Fórmula One Team. REUTERS/Jakub Porzycki

Checo Pérez se prepara para celebrar su Gran Premio 300 en la Ciudad de México con Cadillac Fórmula One Team, una cifra que coincide con su regreso al Autódromo Hermanos Rodríguez tras un año fuera de la Fórmula Uno.

Antes de las dos carreras que considera como locales, el tapatío compartió un mensaje dedicado a Guadalajara, la ciudad donde nació y dio sus primeros pasos en el automovilismo.

“No importa cuántos viajes y carreras haga en mi vida, siempre extraño mis lugares favoritos de Guadalajara. Aquí guardo recuerdos y sueños que no se podrían lograr en ningún otro lugar”, escribió el piloto el pasado 21 de octubre en su cuenta oficial de Instagram.

Pérez llegó a la gira americana luego de que la Fórmula Uno recorrió Asia y tiene dos citas consecutivas en territorio cercano para el mexicano: primero el Gran Premio de Estados Unidos, en Austin, Texas, y una semana después el Gran Premio de la Ciudad de México.

Ronald Johnson destaca la detención de “El Cromo” como golpe al CJNG

El representante estadounidense vinculó el arresto de Iván Sánchez Santiago con la decisión de Donald Trump de clasificar a esa agrupación criminal como Organización Terrorista Extranjera. REUTERS/Luis Cortes
El representante estadounidense vinculó el arresto de Iván Sánchez Santiago con la decisión de Donald Trump de clasificar a esa agrupación criminal como Organización Terrorista Extranjera. REUTERS/Luis Cortes

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó la captura de Iván Sánchez Santiago, alias El Cromo, en Guadalajara, Jalisco, este jueves 15 de octubre.

Johnson presentó la detención como una muestra de la decisión del presidente Donald Trump de designar al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como Organización Terrorista Extranjera.

El diplomático señaló que a “El Cromo”, identificado como líder de Los Cromos, organización vinculada al CJNG, le atribuyen homicidios, extorsiones, secuestros y el presunto asesinato de una niña de cuatro años. Según Johnson, estos delitos muestran el daño que los grupos criminales causan a familias inocentes.

“Las organizaciones criminales prosperan mediante la violencia y el miedo, pero las operaciones basadas en inteligencia pueden llevar a sus líderes ante la justicia, escribió Johnson en X.

El operativo fue encabezado por la Secretaría de Marina (Semar), con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Temas Relacionados

Ronald JohnsonCheco PérezFórmula 1CadillacEEUUÚltima horaPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 21 de octubre: Marcha de trabajadores del IMSS avanza sobre Eje Central Lázaro Cárdenas

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 21 de octubre: Marcha de trabajadores del IMSS avanza sobre Eje Central Lázaro Cárdenas

Valeria Amparán se convierte en la primera mexicana en clasificar a los Juegos Panamericanos Lima 2027

Amarró su lugar tras avanzar a las semifinales de la categoría de 51 kg en el Campeonato Panamericano de Boxeo en Puebla

Valeria Amparán se convierte en la primera mexicana en clasificar a los Juegos Panamericanos Lima 2027 

Rosa Icela Rodríguez recibe a comisionado de Juchitán ante ola de violencia en Oaxaca

Francisco Vásquez Jiménez acudió a la Secretaría de Gobernación para gestionar respaldo federal, mientras el municipio enfrenta una serie de homicidios y ataques armados

Rosa Icela Rodríguez recibe a comisionado de Juchitán ante ola de violencia en Oaxaca

Tras cortocircuito en Línea 1 e incendio en la Línea 9, Director del Metro CDMX balconea a usuarios por la caída de objetos a vías

Adrián Rubalcava solicitó a los usuarios cuidar sus pertenencias para evitar incidentes que afecten el servicio de la red del STC Metro

Tras cortocircuito en Línea 1 e incendio en la Línea 9, Director del Metro CDMX balconea a usuarios por la caída de objetos a vías

Joanna Vega-Biestro alista demanda contra Gala Montes por presuntas amenazas hacia su hija

La conductora de Sale el Sol confirmó que recurrirá a instancias legales tras las advertencias de la actriz sobre su hija de cinco años

Joanna Vega-Biestro alista demanda contra Gala Montes por presuntas amenazas hacia su hija
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 21 de octubre: con narcomanta acusan a policías de Mexicali de apoyar a Los Rusos

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 21 de octubre: con narcomanta acusan a policías de Mexicali de apoyar a Los Rusos

Más armas en cárceles de Sinaloa: aseguran 16 en revisión al penal de Aguaruto, junto con una granada antidisturbios y otros ilícitos

Familiares de mineros de La Concordia denuncian omisiones de la Fiscalía y piden una audiencia de control

Fiscalía CDMX obtiene nuevas vinculaciones a proceso contra el líder de “La Glendisa” y un operador identificado como “El Esfera” por homicidio

Capturan en Cancún a Robert Skojo, líder de los Hells Angels buscado por la policía de Canadá desde 2010

ENTRETENIMIENTO

Joanna Vega-Biestro alista demanda contra Gala Montes por presuntas amenazas hacia su hija

Joanna Vega-Biestro alista demanda contra Gala Montes por presuntas amenazas hacia su hija

Mariana Ochoa desea protagonizar una telenovela, pero no hay propuestas de Televisa

Alejandro Fernández y su lucha contra la depresión: Karla Laveaga cuenta cómo apoya al cantante

Peritajes y acusaciones de fraude: el primer pleito judicial que enfrentaron Sebastián Rulli y Cecilia Galliano

Festival Sinergia reúne a Ximbo, Electrify y nuevas bandas de rock, hip hop y música alternativa en una edición de sonidos emergentes

DEPORTES

Chicago Bears vs New England Patriots: a qué hora y dónde ver en vivo desde México el thursday night de la NFL

Chicago Bears vs New England Patriots: a qué hora y dónde ver en vivo desde México el thursday night de la NFL

Mateo Chávez y el AZ Alkmaar buscan los tres puntos de visita contra el Ararat-Armenia en la Europa League: hora y dónde ver

Voz autorizada: Ricardo Lavolpe exhibe las deficiencias que tiene Malagón en la portería

¿Quiénes son los 15 mexicanos que han ganado la Serie Mundial de la MLB?

Lista completa de atletas que representarán a México en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026