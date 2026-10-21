México

Tras cortocircuito en Línea 1 e incendio en la Línea 9, Director del Metro CDMX balconea a usuarios por la caída de objetos a vías

Adrián Rubalcava solicitó a los usuarios cuidar sus pertenencias para evitar incidentes que afecten el servicio de la red del STC Metro

El director del STC Metro compartió imágenes del momento en el que un usuario con discapacidad tropezó y dejó caer accidentalmente su muleta a la zona de vías, el objeto provocó un cortocircuito en al estación Zaragoza de la Línea 1 del Metro CDMX. El incidente afectó el servicio por varios minutos (X/ @AdrianRubalcava)
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Una mañana complicada para la movilidad se vivió este miércoles 21 de octubre en la Ciudad de México, el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) suspendió el servicio en la Línea 9 de Pantitlán a Chabacano debido a que se registró un incendio que afectó el cable de fibra óptica en el tramo elevado, a la par, la Línea 1 detuvo su marcha por varios minutos debido a un corto circuito, la presencia de humo causó pánico entre los pasajeros.

Esta situación causó graves afectaciones a las personas que viajan desde el oriente de la capital, pues desde las primeras horas del día tuvieron que buscar opciones de transporte. Aunque el gobierno de la Ciudad de México implementó unidades de RTP (Red de Transporte de Pasajeros) para el traslado, la demanda rebasó la capacidad de los autobuses.

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Horas más tarde, ambas líneas restablecieron su operación en todas sus estaciones. Una vez que se repararon las averías, el director del STC Metro, Adrián Rubalcava Suárez, compartió la cifra de objetos metálicos que han terminado en la zona de vías, y que han provocado retrasos en el servicio.

Metro CDMX evidenció la cantidad de objetos metálicos que caen a zona de vías y provocan retrasos (X/ @MetroCDMX)
Metro CDMX evidenció la cantidad de objetos metálicos que caen a zona de vías y provocan retrasos (X/ @MetroCDMX)

Por medio de su cuenta oficial de redes sociales, Rubalcava Suárez “balconeó” a los usuarios por la caída accidental de diferentes objetos que obligan a la suspensión momentánea del servicio.

Más de 300 objetos metálicos han caído a las vías del Metro CDMX

De acuerdo con datos compartidos por el Metro CDMX, de enero a octubre de este año, cerca de 380 objetos han caído a las vías de la red del STC, el contacto del metal con la barra guía y el sistema eléctrico ha causado chispazos, presencia de humo y corto circuitos; según Adrián Rubalcava, estos incidentes afectan la operación diaria del paso de trenes.

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Tal cifra se desglosa de la siguiente manera:

  • 150 paraguas
  • 114 bastones o muletas
  • 73 juegos de llaves
  • 43 termos metálicos

De acuerdo con la explicación del director del STC Metro, los usuarios han colaborado en los constantes retrasos que presenta la red del STC, por ello insistió en la importancia de resguardar sus pertenencias.

“En lo que va del año, alrededor de 380 objetos metálicos, entre paraguas, bastones, muletas, llaves y termos, han caído a las vías del Metro CDMX con riesgo de provocar cortocircuitos y afectaciones al servicio. Hago un llamado a todas las personas usuarias a extremar precauciones, sujetar firmemente sus pertenencias y respetar la línea amarilla de seguridad. Si algún objeto cae a las vías, por ningún motivo intentes recuperarlo. Solicita apoyo al personal del Metro”.

Un incendio afectó el servicio de la Línea 9 del Metro CDMX (Redes sociales)
Un incendio afectó el servicio de la Línea 9 del Metro CDMX (Redes sociales)

El Metro CDMX rectificó que cada que un agente externo a la barra guía y que conduce electricidad genera cortocircuito en el sistema, por lo que de inmediato se presentan conatos de incendio, humo y chispazos. Acusaron que estos accidentes también dañan a los trenes.

Cada cortocircuito obliga al personal del Sistema a realizar una maniobra especial en las estaciones, para retirar el objeto y verificar los daños en las vías. Cuando los trenes resultan afectados, deben sacarse de circulación y enviarse a talleres para su reparación”.

Corto circuito en la Línea 1 del Metro CDMX dejó a dos lesionados

Con respecto al incidente que ocurrió en la estación Zaragoza de la Línea 1 del Metro CDMX, las autoridades del transporte explicaron que el flamazo dejó a dos personas lesionas. Las chispas provocaron lesiones y requirieron de ser trasladadas a un hospital para su atención médica.

“El Metro hace un llamado a las personas usuarias, en especial a quienes ingresan con paraguas, bastones o muletas, para evitar que estos objetos caigan a la zona de vías, electrificadas con 750 volts de corriente continua. La mañana de este miércoles, en la estación Zaragoza de Línea 1, un arco eléctrico provocado por la caída de un bastón a las vías, causó quemaduras en el cuerpo, a dos personas usuarias, quienes fueron trasladadas a un hospital, para recibir atención especializada”, finalizó el STC.

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