Capturan en Cancún a Robert Skojo, líder de los Hells Angels buscado por la policía de Canadá desde 2010

El detenido es identificado también con el alias de Rob. Crédito: Gabinete de Seguridad

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Un operativo coordinado entre fuerzas federales y estatales detuvo el martes 20 de octubre a Robert Skojo, líder de una organización delictiva relacionada con los delitos de tráfico de drogas, extorsión y delincuencia organizada.

Fuentes de seguridad consultadas por Infobae México revelaron que la estructura criminal vinculada por las autoridades con Skojo corresponde a los “Hells Angels”, organización extranjera con presencia documentada en Cancún desde meses atrás.

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En el despliegue participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo (SSC). La detención ocurrió en un inmueble de la zona hotelera de Cancún, dentro del fraccionamiento Isla Dorada, donde también fueron ejecutados cateos contra dos residencias más.

Robert Skojo, detenido en Cancún. Crédito: Gabinete de Seguridad

Skojo, de nacionalidad canadiense, era buscado por la Real Policía Montada de Canadá (RCMP) desde 2010, según una ficha de búsqueda publicada por la división de Ontario el 13 de mayo de 2024. El documento señalaba que el sujeto permanecía prófugo tras una condena dictada en ausencia y que las autoridades canadienses sospechaban que se encontraba en México.

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La administración de Isla Dorada reportó movimientos militares desde la madrugada del 20 de octubre

Un comunicado interno de la administración del condominio Isla Dorada, filtrado en redes sociales, informó a los residentes que durante la madrugada del 20 de octubre se registró la presencia de elementos de la Secretaría de Marina, del Ejército Mexicano y de la Fiscalía realizando diligencias oficiales en domicilios del residencial. El documento precisó que las actuaciones continuaban en curso al momento de su redacción.

La administración advirtió a los propietarios que era posible observar la presencia de las autoridades en distintos puntos del desarrollo mientras se realizaban los trabajos. El comunicado, firmado por “La Administración, Condominio Maestro Isla Dorada”, pidió a los residentes comprensión y respeto ante la situación, y ofreció informar oportunamente sobre cualquier novedad adicional relacionada con las diligencias.

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La aprehensión se concretó a las 9:30 de la mañana. Crédito: SSPC

El aviso del condominio ubica el inicio de las diligencias en horas de la madrugada, mientras que el Registro Nacional de Detenciones consultado este 21 de octubre por Infobae México estableció las 9:30 horas como el momento exacto de la detención de Skojo, lo que sugiere que el operativo se extendió durante varias horas antes de concretarse el arresto. El mismo documento cargado en la base oficial, reveló que Skojo es identificado con el alias de “Rob”.

Las autoridades ejecutaron tres órdenes de cateo y aseguraron armas, droga y vehículos

El operativo conjunto se desprendió del cumplimiento de tres órdenes de cateo en domicilios de Cancún, de acuerdo con el comunicado difundido por el Gabinete de Seguridad federal. Durante los cateos, los elementos aseguraron dos armas largas, un arma corta, 1.3 kilogramos de marihuana, dos vehículos de lujo y un teléfono celular.

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El Registro Nacional de Detenciones ubicó el arresto de Skojo en la calle Kukulkán, entre Isla Sirenas e Isla Paraíso, en un inmueble cercano al centro comercial La Isla. La detención estuvo a cargo de la Policía Federal Ministerial, que posteriormente puso al detenido a disposición del Ministerio Público.

La ficha describió a Skojo con una estatura de 1.85 metros, complexión atlética, cabeza rapada, barba abundante y el uso de lentes oftalmológicos. Al momento de su captura vestía shorts y playera negros, con tenis del mismo color, y presentaba tatuajes en la cabeza, los brazos y las piernas.

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Canadá acusó a Skojo de conspirar para traficar cocaína y de incumplir una comparecencia judicial

La ficha de búsqueda de la RCMP detalló dos cargos contra Skojo: conspiración para cometer un delito grave por tráfico de cocaína, conforme al artículo 465 del Código Penal canadiense, y falta de comparecencia ante un tribunal, conforme al artículo 145 del mismo código. El documento lo calificó como “peligroso” y advirtió a la ciudadanía no acercarse a él.

Ficha emitida en Canadá para capturar a Robert Skojo. Crédito: Facebook - Royal Canadian Mounted Police in Ontario

La misma ficha precisó que Skojo medía 6 pies (183 centímetros), pesaba 194 libras (88 kilogramos), y tenía cabello y ojos de color café. El expediente llevaba el número 2010-1138510, correspondiente al año en que inició el proceso judicial en su contra en Canadá.

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La publicación de la división de Ontario ofreció dos líneas de contacto para reportar su paradero: el Destacamento de la RCMP Hamilton-Niágara, al número 905-643-5800, y la línea anónima de Crime Stoppers, al 1-800-222-8477. El documento data del 13 de mayo de 2024, aunque la condena en ausencia se remonta a 2010.

Tras su detención en Cancún, Skojo fue informado de sus derechos y quedó a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, junto con las armas, la droga, los vehículos y el teléfono asegurados. El comunicado conjunto señaló que la autoridad ministerial determinará su situación jurídica.

El Registro Nacional de Detenciones ubicó al Robert Skojo en los separos de la Fiscalía Federal en Quintana Roo, en avenida José López Portillo 13, en Cancún, con el estatus de “en traslado”. El comunicado oficial de las corporaciones participantes indicó que la colaboración interinstitucional busca contribuir a la desarticulación de estructuras delictivas y combatir la impunidad en la entidad.

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Meses antes había caído en Cancún otro líder de los Hells Angels con ficha roja de Interpol

En mayo de 2026, elementos de la Secretaría de Marina, en coordinación con la SSPC y la FGR, detuvieron en Cancún a Denis Ivzuki, también señalado como líder de la banda criminal transnacional Hells Angels.

Ivzuki contaba con una ficha roja de Interpol emitida en Budapest y una orden de extradición vigente emitida por autoridades canadienses por tráfico internacional de drogas y armas de fuego. El operativo se activó tras el intercambio de información con la RCMP, que señaló el municipio de Benito Juárez como la principal zona de movilidad del detenido.

El presunto criminal fue identificado como Denis "N". Crédito: Gabinete de Seguridad

Las autoridades identificaron a Ivzuki como operador logístico de la organización y uno de los principales generadores de violencia a nivel internacional, con cargos de asociación delictuosa, delitos contra la salud y extorsión transnacional. Los Hells Angels fueron fundados en 1948 en Fontana, California, y el Departamento de Justicia de Estados Unidos los clasifica como una empresa criminal dedicada al homicidio, la fabricación y distribución de drogas, y la compraventa ilegal de armas de fuego.

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