Festival Sinergia reúne a Ximbo, Electrify y nuevas bandas de rock, hip hop y música alternativa en una edición de sonidos emergentes

Ximbo y Electrify encabezarán la programación de Festival Sinergia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Festival Sinergia reúne propuestas emergentes de rock, hip hop y música alternativa en su cuarta edición, concebida como un punto de encuentro entre estaciones universitarias, culturales, comunitarias y proyectos independientes de México.

El encuentro, presentado por el sitio oficial del festival, convoca a artistas de distintos estados del país y a una agrupación procedente de Madrid. La programación anunciada abarca sonidos electrónicos, alternativos y experimentales, con proyectos que transitan del rap al shoegaze, el punk, la cumbia y el rock psicodélico.

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La edición conocida como Round 4 reunirá a Ximbo, Electrify y una selección de bandas emergentes. La iniciativa busca impulsar una conciencia crítica mediante la cultura, la divulgación científica y la educación integral, además de abrir espacio a músicos que forman parte de las nuevas escenas independientes.

Cuándo y dónde será el Festival Sinergia 2026

El Festival Sinergia 2026 se llevará a cabo el 24 y 25 de octubre en las Áreas Verdes del Centro Nacional de las Artes (Cenart), en la Ciudad de México. La entrada será libre.

El recinto se ubica en avenida Río Churubusco 79, esquina con calzada de Tlalpan, colonia Country Club, alcaldía Coyoacán.

Para llegar en transporte público, las estaciones de Metro más cercanas son General Anaya, de la Línea 2, y Ermita, de la Línea 12. Desde ambas opciones, los asistentes podrán continuar el trayecto hacia el Cenart.

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El Festival Sinergia 2026 se llevará a cabo el 24 y 25 de octubre en las Áreas Verdes del Centro Nacional de las Artes (Cenart). (Festival Sinergia)

Artistas confirmados para la cuarta edición de Festival Sinergia

Electrify llegará desde Querétaro con una formación integrada por dos pares de hermanas. La banda desarrolló una propuesta de rock de alta energía y compartió escenario con referentes del género, de acuerdo con la información del sitio oficial de Festival Sinergia.

El proyecto se presenta como una de las nuevas voces del rock mexicano, con actuaciones en vivo que constituyen una parte central de su identidad artística.

Ximbo, originaria de la Ciudad de México, forma parte de las pioneras del hip hop mexicano. La rapera cuenta con una trayectoria de casi tres décadas y construyó una propuesta basada en rimas, conciencia social y una búsqueda artística constante.

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La artista figura entre las voces influyentes de la cultura rap en México. Su participación suma una trayectoria amplia a una cartelera orientada, en buena medida, a los proyectos emergentes.

Los Choclok representarán a Veracruz con una mezcla de son jarocho, reggae, ska, cumbia y rock. La agrupación se distingue por un repertorio de carácter festivo y por su recorrido dentro de la música independiente.

La banda se consolidó como una de las propuestas representativas del sureste mexicano gracias a una identidad que conecta ritmos de raíz regional con géneros contemporáneos.

El cartel del evento musical Sinergia presenta a la agrupación Electrify y a la rapera Ximbo. (Festival Sinergia)

Calequi y Las Panteras llegarán desde Madrid con una propuesta donde confluyen el funk, el afropop y diversos ritmos latinoamericanos. El grupo trabaja con armonías vocales y una puesta en escena dinámica.

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El proyecto se posicionó dentro de la escena iberoamericana a partir de esa combinación de influencias y de un formato que privilegia la interacción entre sus integrantes sobre el escenario.

Los Perros Mugrosos ofrecerán una combinación de punk rock y rock alternativo. Sus canciones incorporan humor, energía y referencias a la vida cotidiana.

La banda encontró un lugar en la escena independiente mediante una actitud irreverente y conciertos de fuerte intensidad, elementos que la acercaron a una nueva generación de oyentes.

Point Decster, formada en la Ciudad de México, mezcla shoegaze, psicodelia y rock alternativo. Su propuesta se apoya en paisajes sonoros con distorsión y en la exploración de nuevas texturas.

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El grupo capitalino integra el bloque de bandas de guitarras de la programación, con composiciones que priorizan la atmósfera y la potencia del sonido en vivo.

Juno’s Dandelion se moverá entre el rock alternativo y el indie rock. La agrupación construyó una identidad marcada por atmósferas envolventes, guitarras potentes y canciones de carga emocional.

Su trabajo musical y la energía de sus presentaciones la ubicaron entre las propuestas emergentes de la nueva escena independiente mexicana.

Nunca Fuimos Listos, procedente de San Luis Potosí, transita entre el dreampop, el shoegaze y el rock alternativo. La banda desarrolla composiciones con una impronta nostálgica y emocional.

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El proyecto ganó presencia dentro de la música independiente del centro del país a partir de una identidad sonora basada en ambientes envolventes.

Oliven Twins es una banda capitalina integrada por Ger, Joshua, Rick Fons y Adán. El grupo desarrolla una propuesta de rock alternativo con un perfil fresco y enérgico.

Los lanzamientos Flying Fish, Happy Punk y Gótika forman parte del catálogo con el que la agrupación definió una identidad propia para conectar con nuevos oyentes.

Temo Dejar de Ser procede de la Ciudad de México y construye una propuesta entre el shoegaze y el slowcore. El proyecto utiliza paisajes sonoros melancólicos y sensibles como eje de sus canciones.

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Su recorrido lo colocó entre los nombres emergentes a seguir dentro de la escena independiente capitalina, según la presentación difundida por el festival.

Beyond The Sound combina rock alternativo, prog rock y art rock. Sus composiciones abordan la conexión entre la música y el mundo interior desde una búsqueda de experimentación.

La agrupación se presenta como una propuesta emergente que trabaja con arreglos orientados a construir una experiencia sonora emocional.

Araña Camello participará tras ganar la convocatoria nómada de la Red de Radios Universitarias de México (RRUM). Surgido en 2017, el proyecto fusiona punk, rock psicodélico, cumbia y música balcánica.

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La banda suma teatro, circo y cabaret a su propuesta escénica. Actualmente promociona La Furia de Kappa, su segundo EP, con un repertorio atravesado por el humor negro y la ironía.

Una red de radios impulsa la difusión de la música independiente

La organización de Round 4 reúne a Radio IPN, Radio UNAM, UAM Radio, Radio BUAP, UniRadio, Radio y TV UASLP, Radio UAEM, Ibero Radio, Radio Anáhuac, UVM Radio, Match Radio y Tec Sounds Radio.

La alianza incluye también a Interferencia, Altavoz Radio, Radio Educación, Código 21, Frecuencia Radio Comunitaria, Radio UG, Canal Once, la RRUM, el Centro Nacional de las Artes (CENART), Red México y el Centro Cultural de España en México (CCEMx).

La Asociación Nacional de Locutores de México, Generación Universitaria, Grow Disc y Zepeda Bros completan el conjunto de entidades vinculadas al encuentro. La iniciativa plantea una plataforma común para acompañar la difusión de expresiones culturales, científicas y educativas.

La programación de Festival Sinergia reunirá proyectos con trayectorias, procedencias y propuestas sonoras distintas durante sus dos jornadas en el Cenart. La entrada será libre para el público que asista a las actividades anunciadas por la organización.