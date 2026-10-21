En medio de protestas de trabajadores del IMSS, Sheinbaum y gobernadores analizan avances del IMSS-Bienestar

Los gobernadores de 24 entidades revisaron el avance del sistema IMSS-Bienestar. Crédito: X/@Claudiashein

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Claudia Sheinbaum Pardo recibió este 21 de octubre en Palacio Nacional a los 24 gobernadores y gobernadoras de los estados incorporados a IMSS-Bienestar para revisar los avances del proceso de modernización.

Sheinbaum señaló que trabajan en la construcción de un sistema de salud universal, gratuito y de calidad para el pueblo de México.

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Horas antes, este mismo 21 de octubre, Claudia Sheinbaum encabezó una reunión en Palacio Nacional con gobernadoras, gobernadores y presidentes municipales para acelerar la aplicación de Vivienda para el Bienestar y coordinar la construcción de 1.8 millones de viviendas durante el sexenio.

El gobierno federal busca coordinar la construcción de 1.8 millones de viviendas durante el sexenio. (Archivo Infobae)

La estrategia federal busca beneficiar a 12 millones de familias mexicanas mediante el desarrollo de proyectos habitacionales en coordinación con los gobiernos federal, estatales y municipales.

El encuentro duró aproximadamente dos horas y concluyó con acuerdos para reducir obstáculos administrativos, agilizar trámites y fortalecer la colaboración institucional.

Al finalizar, la presidenta informó en redes sociales que las autoridades coincidieron en mantener una coordinación que permita cumplir los objetivos del programa.

Trabajadores del IMSS convocan a una marcha nacional este 22 de octubre contra el aumento de 8%

El grupo disidente exigió un ajuste directo de 10% al salario tabular y la destitución de Rafael Olivos, dirigente del SNTSS, tras rechazar el acuerdo avalado por el instituto en la negociación. REUTERS/Daniel Becerril

Trabajadores del IMSS convocaron a una marcha nacional este 22 de octubre tras rechazar el aumento salarial de 8% aprobado por el instituto y avalado por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS). El grupo disidente exige un incremento directo de 10% al salario tabular y la destitución de Rafael Olivos, quien encabeza el sindicato.

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La movilización ocurrió después de que el Consejo Técnico del IMSS aprobó este miércoles 21 de octubre una propuesta integrada por 4% de aumento tabular y otro 4% destinado a la ayuda para el pago de renta de casa habitación. La oferta sustituyó un planteamiento previo de 6.8%, que también fue rechazado por los trabajadores.

Rafael Soto, camillero de Cardiología del Centro Médico y vocero del movimiento, señaló que las protestas se extenderán a todo el país ante lo que calificó como un aumento “raquítico”. También acusó que el anuncio de la propuesta coincidió con la jornada de movilizaciones para tratar de desarticularlas.

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“Han tratado de desmovilizarnos, no es una coincidencia que justo el día que vamos a salir a las calles ellos anuncien una conferencia donde Zoé Robledo hace esto para tratar de desmovilizarnos... Mañana va a salir todo el país”, declaró Soto.

El vocero afirmó que los inconformes no contemplan una huelga nacional, pues reconocen las afectaciones que tendría para la población usuaria de los servicios de salud. Para este miércoles, anticiparon movilizaciones y posibles afectaciones viales en avenida Cuauhtémoc, Paseo de la Reforma, Viaducto Río de la Piedad, Calzada de Tlalpan y Eje 3 Oriente, en CDMX.

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