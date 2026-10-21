Capturan a dos directores municipales de Seguridad Pública de Zacatecas: son acusados de secuestro y facilitación delictiva. Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas

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Dos directores municipales de Seguridad Pública, el de Momax y el de Río Grande, fueron detenidos en Zacatecas como parte de una acción coordinada entre autoridades federales y estatales. La operación derivó en la captura de cuatro personas en total, tres de ellas calificadas como objetivos prioritarios en materia de seguridad.

El operativo se desarrolló en dos municipios del estado y contó con la participación de la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) y la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

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Detención del director de Momax por facilitación delictiva

La primera intervención ocurrió en el municipio de Tlaltenango de Sánchez Román, donde se ejecutó una orden de cateo. Como resultado, fueron detenidos Cecilia “N” y José Miguel “N”, este último director de Seguridad Pública del municipio de Momax.

Capturan a dos directores municipales de Seguridad Pública de Zacatecas: son acusados de secuestro y facilitación delictiva. Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas

José Miguel “N” era investigado por su probable participación en el delito de facilitación delictiva y contaba con un mandamiento judicial en su contra. Durante el cateo se aseguraron una granada de fragmentación, cargadores, cartuchos y sustancias con características de narcótico.

Director de Río Grande, señalado por secuestro y extorsión

La segunda intervención tuvo lugar en el municipio de Río Grande, donde se realizaron dos operaciones simultáneas. La primera permitió cumplimentar una orden de aprehensión contra José Alonso “N”, director de Seguridad Pública de ese municipio.

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Posteriormente se ejecutó una orden de cateo que derivó en la detención de Raúl “N”. Ambos detenidos son investigados por su probable participación en los delitos de secuestro agravado y extorsión agravada, cometidos en perjuicio de productores del sector ganadero de la región.

Capturan a dos directores municipales de Seguridad Pública de Zacatecas: son acusados de secuestro y facilitación delictiva. Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas

El caso de Río Grande se suma a una serie de detenciones de mandos policiales municipales registradas en Zacatecas durante este año, como la captura en agosto del director de Seguridad Pública de Juchipila, también por secuestro agravado, y la del entonces jefe policiaco de Tlaltenango en febrero, por el mismo delito.

Aseguramientos durante los cateos

Durante la intervención realizada en Tlaltenango de Sánchez Román, los elementos participantes aseguraron una granada de fragmentación, además de cargadores, cartuchos útiles y sustancias con características de narcótico. El material fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

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En el caso de Río Grande, el comunicado de la FGJEZ no detalló aseguramientos específicos vinculados a la operación contra José Alonso “N” y Raúl “N”, más allá de las detenciones y la vinculación de ambos con los delitos de secuestro y extorsión agravados.

Coordinación institucional y mesa de seguridad

Las cuatro detenciones se enmarcan en un esquema de trabajo conjunto entre instancias federales y estatales. Participaron en el operativo Defensamx, la SSPC, la Guardia Nacional, la FGR, el CNI, la FGJEZ y la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas.

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La Fiscalía estatal señaló que las acciones representan un avance en el combate a la delincuencia y a la impunidad. La institución refrendó su compromiso de mantener una coordinación permanente con las instancias federales y estatales de seguridad.

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De acuerdo con el comunicado, este esquema de colaboración busca fortalecer el Estado de derecho y contribuir a la construcción de paz y convivencia social en la entidad.

Antecedentes de funcionarios policiales detenidos en Zacatecas

El caso se inscribe en un patrón que han documentado medios locales a lo largo de 2026. En agosto, el fiscal general de Justicia de Zacatecas, Cristian Paul Camacho Osnaya, confirmó la detención de un director de Seguridad Pública de Juchipila junto con un elemento policial, por su probable participación en un secuestro agravado.

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El funcionario detenido fue identificado como Pedro Humberto de la Cruz Balvanera, mientras que el elemento activo fue señalado como “Marco N”. En esa misma ocasión, el fiscal mencionó otros antecedentes de servidores públicos municipales vinculados a investigaciones por delitos graves, entre ellos el caso de Juan Diego “N”, exdirector de Seguridad Pública de Tlaltenango, detenido en febrero por secuestro agravado, y el de un exagente de Teúl de González Ortega, señalado por extorsión, cohecho y asociación delictuosa.

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Las autoridades estatales no descartaron en ese momento que continuarían las acciones contra servidores públicos municipales, aunque evitaron proporcionar detalles sobre nuevas órdenes de aprehensión para no afectar las investigaciones en curso.