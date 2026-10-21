Joanna Vega-Biestro alista demanda contra Gala Montes por presuntas amenazas hacia su hija

Joanna Vega-Biestro confirmó que sus abogados analizan acciones legales contra Gala Montes tras las expresiones que la actriz dirigió hacia su hija menor de edad. (Especial )

Guardar

La conductora Joanna Vega-Biestro alista una demanda contra la actriz Gala Montes tras registrar presuntas amenazas hacia su familia.

Las expresiones emitidas en redes sociales alcanzaron a su hija de cinco años luego de una discusión originada por la cobertura de La Casa de los Famosos México.

PUBLICIDAD

La presentadora descartó cualquier acuerdo en funciones de exhibición o cuadriláteros para resolver el conflicto. Vega-Biestro confirmó que mantiene una estrategia jurídica activa para salvaguardar a la menor frente a cualquier intento de intimidación.

El altercado comenzó tras la salida de Gala Montes de La Casa de los Famosos México a menos de 72 horas de haber ingresado a la competencia.

La actriz abandonó las instalaciones del proyecto en septiembre y rechazó las versiones iniciales que apuntaban a un retiro voluntario.

Joanna Vega-Biestro confirmó la intervención de autoridades

Durante un encuentro con medios de comunicación, la comunicadora explicó que su equipo legal le prohíbe revelar pormenores sobre las denuncias presentadas.

Afirmó que el proceso ya se encuentra bajo revisión institucional para determinar la responsabilidad jurídica de las declaraciones públicas.

Vega-Biestro aseguró que la legislación mexicana ampara los derechos de la infancia frente a cualquier manifestación hostil.

Sobre el avance del caso, declaró: “Las autoridades están de mi lado”, al justificar la secrecía que mantiene sobre las instancias judiciales a las que acudió.

PUBLICIDAD

La conductora de Sale el Sol también desestimó las convocatorias en plataformas digitales que proponían un combate de boxeo entre ambas figuras del espectáculo.

Argumentó que aceptar una confrontación física equivaldría a comercializar con la seguridad personal de su familia.

“Estaría cometiendo una estupidez”, sentenció la periodista al rechazar cualquier arreglo fuera del marco de los tribunales.

Sostuvo que las acciones emprendidas buscan sentar un precedente sobre los límites del debate público cuando existen menores de edad involucrados.

La conductora de Sale el Sol también desestimó las convocatorias en plataformas digitales que proponían un combate de boxeo entre ambas. (Instagram/Sale el Sol)

El origen del conflicto en televisión abierta

La disputa mediática comenzó cuando Vega-Biestro reportó en su espacio matutino testimonios de la producción sobre el abandono del reality show.

De acuerdo con esa información inicial, Montes habría tenido un altercado físico con un integrante del equipo técnico antes de salir de La Casa de los Famosos México.

PUBLICIDAD

La versión periodística señalaba que personas cercanas intentaron auxiliar a la actriz para retirarla de las instalaciones, estas afirmaciones provocaron la molestia inmediata de la intérprete, quien recurrió a sus cuentas personales para contradecir los señalamientos de la periodista.

Montes aseguró que su salida ocurrió tras solicitar productos de higiene personal a la producción y recibir la negativa del personal. La actriz sostuvo que el equipo del programa intentó obligarla a sostener una consulta psicológica no programada, motivo por el cual exigió abandonar el inmueble.

En sus transmisiones en vivo, Montes negó cualquier agresión contra los trabajadores del foro. Además, acusó a los conductores del programa de espectáculos de difundir falsedades y de incurrir en conductas de hostigamiento contra su persona.

PUBLICIDAD

Montes aseguró que su salida ocurrió tras solicitar productos de higiene personal a la producción y recibir la negativa del personal. (Especial)

Expresiones dirigidas contra una menor de cinco años

La controversia escaló cuando la intérprete de Tacara publicó videos en su cuenta de Instagram con insultos dirigidos a la presentadora. En las grabaciones, la joven reclamó el seguimiento informativo que la prensa realizó sobre sus diferencias personales con su madre.

Montes cuestionó las indagatorias de los reporteros y planteó como ejemplo presentarse en el centro educativo de la menor. “¿Tú quieres que un día vaya al kínder de tu hija y me le pare enfrente?”, expresó la actriz durante su mensaje en video.

A pesar de que Montes añadió que no llevaría a cabo esa acción, la advertencia encendió la respuesta inmediata de la conductora.

Días después, la actriz publicó nuevas grabaciones donde reiteró amenazas de golpes contra la presentadora y rechazó que existiera una campaña de victimización.

Ante estas declaraciones, Vega-Biestro fijó una postura durante el programa matutino donde labora desde hace varios años. La comunicadora precisó que su hija tiene cinco años y que resulta inadmisible utilizarla dentro de una confrontación entre adultos.

PUBLICIDAD

Días después, la actriz publicó nuevas grabaciones donde reiteró amenazas de golpes contra la presentadora y rechazó que existiera una campaña de victimización. (RS)

La postura legal de Joanna Vega-Biestro

La periodista sostuvo que cuenta con más de dos décadas de trayectoria en la cobertura de espectáculos en México. Defendió su labor al señalar que los personajes públicos están sujetos al escrutinio, pero remarcó que los familiares ajenos a los medios merecen protección irrestricta.

Vega-Biestro advirtió frente a las cámaras que no respondería a las agresiones con conductas similares en redes sociales. La presentadora indicó que recurrió de inmediato a especialistas en derecho civil y penal para documentar cada material audiovisual difundido en internet.

Vega-Biestro advirtió frente a las cámaras que no respondería a las agresiones con conductas similares en redes sociales. (Especial)

“Con mi hija, no”, reiteró la presentadora al explicar que los mensajes publicados por Montes cruzaron el ámbito del debate profesional. Añadió que sus abogados prepararon las actuaciones conducentes para evitar que las expresiones afecten la tranquilidad de su entorno familiar.

PUBLICIDAD

Hasta este momento, la actriz no ha emitido comentarios respecto a la existencia de notificaciones ministeriales o citatorios de carácter judicial en su contra.

Vega-Biestro mantiene la reserva procesal recomendada por sus defensores y descarta cualquier acercamiento extrajudicial con la cantante.