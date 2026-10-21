Alejandro Fernández y su lucha contra la depresión: Karla Laveaga cuenta cómo apoya al cantante (@karlaveaga)

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Alejandro Fernández admitió desde hace varios meses que enfrenta una lucha contra la depresión y ansiedad, en medio del éxito en su carrera y la estabilidad familiar, luego de su hija Camila Fernández confirmara su segundo embarazo.

En una reciente entrevista para Ventaneando, Karla Laveaga, esposa de “El Potrillo”, comentó como apoya al cantante en sus problemas de salud mental, asegurando que trata de sostenerlo desde el amor.

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Además, la tapatía confesó si la pareja esta pensando en una posible boda, luego de sostener una relación amorosa de 16 años, y señaló que el tema del matrimonio no es algo que le quite el sueño.

Karla Laveaga cuenta cómo apoya a Alejandro Fernández en su lucha contra la depresión

Alejandro Fernández no descarta convertirse en padre con Karla Laveaga. (Instagram)

En una entrevista con Ventaneando, la empresaria contó cómo vive las peleas de salud mental que atraviesa el cantante, asegurando que lo apoya desde el amor, estando cerca cuando la necesita.

“Yo creo que el amor lo puede todo, y pues siempre estando al lado de él, cuidándolo, apoyándolo, aconsejándolo desde el amor. Y pues yo ahorita lo veo muy bien, la verdad”, comentó Karla Laveaga el pasado fin de semana tras la presentación de ‘El Potrillo’ en el Palenque de las Fiestas de Octubre en Guadalajara.

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Alejandro Fernández continúa con el tratamiento contra la ansiedad y depresión

En el mismo espacio, Alejandro Fernández señaló que continúa atendiéndose con médicos y profesionales.

(FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

“Bien, como siempre les he dicho, son cosas que se tienen que ver con profesionales y no a la ligera”, declaró el intérprete de Me Dediqué a Perderte al programa de TV Azteca conducido por Pati Chapoy.

El artista no ofreció detalles sobre el tratamiento específico que sigue. Dejó claro, sin embargo, que el cuidado de su bienestar emocional forma parte de sus prioridades.

El Potrillo abarrotó dos presentaciones en el Palenque de las Fiestas de Octubre. El cantante retomó su actividad profesional tras un periodo de descanso que se tomó para enfocarse en su salud mental y en su familia.

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Alejandro Fernández reconoció su proceso en junio

Fernández explicó que el incidente casi le impide subir al escenario e incluso, según sus palabras, estuvo cerca de ser deportado. (Foto: @alexoficial, Instagram)

En junio de 2026, Alejandro Fernández sorprendió al revelar públicamente que atraviesa episodios de depresión y ansiedad. “De repente pues sufro mucho de depresiones y de ansiedades, pero pues yo creo que debe ser normal, ¿no?”, dijo entonces a Ventaneando.

En esa misma entrevista detalló el acompañamiento médico que recibe. “Con doctores, con médicos, haciéndoles caso a todo lo que me dicen, porque sí es algo súper serio, muy importante”, señaló.

El cantante aprovechó ese momento para hacer un llamado a quienes enfrentan problemas similares. “Si sienten alguna necesidad, que no les dé pena, que se quiten esos tabús, porque es súper serio”, expresó, de acuerdo con hola.com. Agregó que considera estos padecimientos “de los problemas más fuertes que tenemos ahorita actualmente en México”.

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El proceso depresivo arrancó tras la muerte de Vicente Fernández en 2021

El Potrillo ya había hablado antes de un episodio depresivo. En 2022, en entrevista con Al Rojo Vivo, de Telemundo, relató que la muerte de su padre, Vicente Fernández, ocurrida en diciembre de 2021, derivó en un proceso difícil.

“Hubo momentos difíciles, momentos en los que, antes de que sucediera yo estaba haciendo ejercicios, había retomado todo, estaba haciendo dieta y de repente también me dio una depresión, me encerré en mi casa, no quería hacer nada, subí 20 kilos”, contó entonces.

El cantante añadió en esa entrevista que el proceso de duelo fue complicado de sobrellevar. “Ahorita estoy retomando todo y ha sido un proceso muy, muy difícil... Todas las personas que habrán perdido sus padres habrán de entender el proceso por el cual se pasa”, dijo.

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No hay planes de boda entre Alejandro Fernández y Karla Laveaga

Alejandro Fernández y Karla Laveaga. (Instagram)

En la misma charla con Ventaneando, Karla Laveaga señaló que el matrimonio no es un tema que sea relevante para la pareja, luego de 16 años de construir una relación sólida.

“Como que ya estamos en un punto como más maduro y los dos hemos estado como mucho más estables, contentos, enamorados, felices. No puedo pedir más, estoy muy contenta con lo que hemos construido, entonces pues viviendo el momento más que nada”, expresó la modelo.

Alejandro Fernández tampoco cierra la puerta al matrimonio. En una conversación anterior, dijo que si decidiera dar el paso, preferiría una ceremonia pequeña y familiar, lejos de una fiesta grande.

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“Pues todo está fluyendo muy bien, no sé, yo creo que más bien sería como una ceremonia y con la pura familia, mis hijos, algo chiquito nada más”, comentó el cantante.

¿Quién es Karla Laveaga, pareja de Alejandro Fernández?

Karla Laveaga (@karlaveaga)

Karla Laveaga Vuilleumier es modelo, fotógrafa e influencer mexicana, pareja de Alejandro Fernández desde hace más de una década. Nació el 20 de septiembre de 1991 en Guadalajara, Jalisco, y tiene 34 años, frente a los 54 del cantante. Cursó la carrera de Interiorismo en la Universidad de Guadalajara, aunque no la concluyó para dedicarse a la creación de contenido.

Laveaga acumula más de 300,000 seguidores en Instagram, donde comparte viajes, moda y fotografía. Además de su perfil principal, mantiene una cuenta dedicada a sus tres gatos de raza Maine Coon y otra enfocada en su trabajo como fotógrafa. También desarrolló un proyecto de asesoría de imagen para novias.

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La pareja se conoció alrededor de 2010, cuando Laveaga formó parte del equipo de trabajo de Fernández durante unas presentaciones en Las Vegas. Mantuvieron su relación en privado durante varios años, hasta que el cantante la hizo pública en 2021. Entre 2019 y 2021 atravesaron una ruptura, tras la cual retomaron el vínculo y se han mostrado estables desde entonces.

(@karlaveaga)

Antes de Laveaga, Alejandro Fernández estuvo casado con América Guinart entre 1992 y 1998, con quien tuvo tres hijos. También mantuvo una relación estable con la modelo colombiana Ximena Díaz, con quien procreó dos hijos más. Laveaga, por su parte, mantiene una relación cercana con los cinco hijos del cantante y con su madre, Cuquita Abarca.

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