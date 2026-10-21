Desarrollo turístico en Tepoztlán es cancelado: construían 10 cabañas y una alberca sin autorización

Un inspector ambiental coloca sellos de clausura en una construcción situada en el Parque Nacional El Tepozteco en Tepoztlán. Foto: Profepa

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La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) impuso la clausura total temporal de un desarrollo turístico que se construía sin autorización en materia de impacto ambiental en Amatlán de Quetzalcóatl, comunidad indígena del municipio de Tepoztlán, Morelos. El proyecto, denominado Vyda Tepoztlán, contempla diez cabañas, una estancia y una alberca dentro del Parque Nacional El Tepozteco.

Aunque la medida detiene las obras, el comunicado de la dependencia precisa que se trata de una clausura temporal, por lo que no constituye una cancelación definitiva del desarrollo. La autoridad iniciará un procedimiento administrativo para determinar las responsabilidades y sanciones correspondientes.

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La inspección se realizó el 15 de octubre, después de una denuncia ciudadana que alertó sobre construcciones presuntamente irregulares dentro de esta Área Natural Protegida. El predio se encuentra en la región conocida como Bosque de Agua, relevante para la captación, infiltración y recarga de los acuíferos que abastecen a Morelos.

¿Qué construían en el desarrollo turístico Vyda Tepoztlán?

Durante la visita, los inspectores identificaron obras de un complejo tipo hotel en un terreno de aproximadamente 2 mil metros cuadrados, ubicado en la privada Quetzalcóatl, a un costado de la zona conocida como la Poza Sagrada.

De acuerdo con la información difundida por la Profepa, el desarrollo contempla las siguientes instalaciones:

Diez cabañas con estructura metálica y tablaroca.

Una estancia .

Una alberca.

El responsable carecía del permiso ambiental y enfrentará un procedimiento para determinar posibles sanciones administrativas. Foto: Profepa

La dependencia describió estos elementos como parte del proyecto inspeccionado, sin precisar el porcentaje de avance de cada construcción ni informar que las instalaciones estuvieran en funcionamiento o recibieran huéspedes.

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En el operativo participaron inspectores de la Profepa, con apoyo de elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y personal del Ayuntamiento de Tepoztlán. La diligencia se concentró en verificar el cumplimiento de las obligaciones en materia de impacto ambiental.

Al solicitar la documentación al responsable, las autoridades constataron que no contaba con la autorización emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), necesaria para las actividades inspeccionadas.

Profepa ordena clausura temporal por falta de autorización ambiental

La ausencia de la autorización en materia de impacto ambiental motivó que la Profepa impusiera la clausura total temporal como medida de seguridad sobre las obras del desarrollo.

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El comunicado sustenta la actuación en el artículo 28, fracción XI, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), su Reglamento en materia de Evaluación del Impacto Ambiental y otras disposiciones aplicables.

La irregularidad señalada corresponde específicamente a la falta del permiso ambiental federal. La dependencia no detalló en su comunicado la situación de otras licencias o documentos relacionados con el proyecto.

La clausura temporal tampoco equivale, por sí misma, a una resolución definitiva sobre el destino de las construcciones. Las siguientes determinaciones dependerán del procedimiento administrativo anunciado por la procuraduría y de lo que establezca la autoridad competente.

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¿Qué sanciones podría enfrentar el responsable de las obras?

Como parte de las actuaciones posteriores a la inspección, la Profepa iniciará un procedimiento administrativo para establecer responsabilidades y determinar las sanciones que correspondan por las irregularidades detectadas.

La dependencia informó que se ordenará al responsable sujetarse al procedimiento de evaluación en materia de impacto ambiental ante la Semarnat o, en su caso, ejecutar medidas de restauración de las zonas afectadas, conforme a lo que determine la autoridad competente.

También podrán imponerse sanciones económicas, de acuerdo con la legislación aplicable. Sin embargo, el comunicado no establece el monto de una eventual multa ni anuncia una sanción económica ya determinada.

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Tampoco informa de una orden de demolición. Por ahora, la medida confirmada es la suspensión total temporal de las obras, acompañada del anuncio de las actuaciones administrativas correspondientes.

El Tepozteco y el Bosque de Agua: la importancia del sitio intervenido

La ubicación del desarrollo dentro del Parque Nacional El Tepozteco es uno de los elementos centrales del caso. La inspección respondió a una denuncia sobre actividades presuntamente irregulares en una zona que cuenta con protección ambiental.

Además, la Profepa destacó que esta parte de Tepoztlán pertenece a la región del Bosque de Agua, cuya importancia está vinculada con la captación de agua, la infiltración y la recarga de acuíferos que abastecen a la entidad.

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El comunicado no presenta una cuantificación de los daños ambientales ni detalla una superficie específica que deba restaurarse. Esas determinaciones deberán atender a lo que resuelvan las autoridades competentes.

La procuraduría reiteró que la vigilancia de las Áreas Naturales Protegidas y la atención de las denuncias ciudadanas buscan prevenir y detener actividades que puedan ocasionar daños al patrimonio natural. En este caso, el aviso de la población dio origen a la inspección que derivó en la clausura del desarrollo turístico.