Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 21 de octubre

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 20,97 pesos mexicanos, lo que representa un aumento del 1,49% en comparación con el precio de 20,66 pesos mexicanos de la jornada anterior, según Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance del 1,43%, aunque su evolución interanual refleja una bajada del -0,71%.

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El euro presenta una tendencia positiva frente al peso mexicano, registrando un avance en su cotización en el último día. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio se sitúa en 8,97%, significativamente superior a la volatilidad de referencia de 6,12%, lo que indica un contexto de inestabilidad en el mercado cambiario.