Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 21 de octubre

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 20,97 pesos mexicanos, lo que representa un aumento del 1,49% en comparación con el precio de 20,66 pesos mexicanos de la jornada anterior, según Dow Jones.
En la última semana, el euro registró un avance del 1,43%, aunque su evolución interanual refleja una bajada del -0,71%.
PUBLICIDAD
El euro presenta una tendencia positiva frente al peso mexicano, registrando un avance en su cotización en el último día. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio se sitúa en 8,97%, significativamente superior a la volatilidad de referencia de 6,12%, lo que indica un contexto de inestabilidad en el mercado cambiario.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Más Noticias
Precio del dólar hoy en México: cotización de cierre del 21 de octubre
Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada
Anuncian tercera fecha para U2 en el Estadio GNP Seguros: precios de boletos, venta y más
La banda liderada por Bono suma un nuevo concierto en la CDMX
Defensa y Hacienda firman acuerdo para que la UIF y Guardia Nacional combatan el lavado de dinero
El acuerdo firmado establece mecanismos de intercambio de información entre ambas instituciones
Temblor hoy 21 de octubre en México: se registró un sismo de magnitud 4.2 en Oaxaca
Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país
Del romance al fraude: el “Estafador de Bumble” enfrenta acusaciones de más de 15 mujeres, pedía montos de entre 60 mil 500 mil pesos
Alfonso “N” compareció ante un juez en el penal de Barrientos tras ser señalado por presuntamente enamorar a mujeres que conocía en aplicaciones de citas para pedirles dinero; una de las denunciantes afirma que perdió 168 mil pesos y que él fingió un secuestro para desaparecer
MÁS NOTICIAS