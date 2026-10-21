México

Proyecto de Royal Caribbean en Mahahual: la Suprema Corte mantiene abierta la vía legal para amparo de habitantes

La resolución impulsada por la ministra Lenia Batres impide que la demanda sea rechazada sin análisis

La Suprema Corte revocó el desechamiento de un amparo promovido por habitantes de Mahahual contra cambios de uso de suelo. REUTERS/Paola Chiomante
La Suprema Corte revocó el desechamiento de un amparo promovido por habitantes de Mahahual contra cambios de uso de suelo. REUTERS/Paola Chiomante
Guardar

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó el desechamiento de una demanda de amparo promovida por habitantes de Mahahual, Quintana Roo, contra modificaciones de uso de suelo relacionadas con un megaproyecto turístico, al concluir que no había certeza de que el juicio se hubiera presentado fuera del plazo legal.

Esta decisión de la SCJN obliga a un juzgado de distrito en Quintana Roo a revisar de nuevo si admite el recurso, con lo que mantiene abierta la posibilidad de analizar las presuntas afectaciones ambientales y a la participación ciudadana.

PUBLICIDAD

El Pleno resolvió la Queja 25/2026 a partir de un proyecto de la ministra Lenia Batres Guadarrama. La SCJN señaló que las dudas sobre la oportunidad para promover el amparo no deben convertirse en un obstáculo anticipado para estudiar el caso, especialmente cuando se trata de asuntos ambientales.

La resolución no define todavía si las modificaciones urbanas vulneraron derechos de los habitantes. El alcance inmediato consiste en dejar sin efecto la decisión que había desechado de plano la demanda y ordenar un nuevo pronunciamiento sobre su admisión.

El amparo cuestiona cambios sobre 107.67 hectáreas en Mahahual

El Cabildo de Othón P. Blanco aprobó la modificación de uso forestal a turístico sobre 107.67 hectáreas en Mahahual. REUTERS/Paola Chiomante
El Cabildo de Othón P. Blanco aprobó la modificación de uso forestal a turístico sobre 107.67 hectáreas en Mahahual. REUTERS/Paola Chiomante

El conflicto se originó por cambios aprobados por el Cabildo municipal entre finales de noviembre y principios de diciembre de 2025 sobre 107.67 hectáreas en Mahahual, localidad del municipio de Othón P. Blanco. Las modificaciones abarcaron el paso de uso forestal a turístico, además de ajustes en densidades, alturas y vialidades.

PUBLICIDAD

Las empresas Cielo Asoleado y Promociones Turísticas Mahahual solicitaron los cambios. Ambas han sido vinculadas con Perfect Day, un proyecto turístico de Royal Caribbean previsto junto al muelle de cruceros de Costa Maya, que contempla un parque acuático y recreativo con toboganes, albercas y restaurantes, así como una inversión estimada cercana a 1 mil millones de dólares.

Habitantes y organizaciones promovieron juicios de amparo. Sus argumentos incluyen una presunta falta de consulta pública adecuada y posibles daños a arrecifes de coral, manglares, disponibilidad de agua, tratamiento de aguas residuales y equilibrio ecológico.

También alegaron una posible vulneración al derecho humano a un medio ambiente sano y a la participación ciudadana. La decisión de la SCJN permite que un juez examine esos planteamientos antes de determinar si el recurso puede continuar.

Lenia Batres encabeza resolución que reactiva amparo contra megaproyecto turístico en Mahahual, Quintana Roo

La ministra sostuvo que desechar una demanda de plano es una medida excepcional y que los actos impugnados forman parte de un mismo procedimiento administrativo. (FOTO: SCJN/CUARTOSCURO.COM)
La ministra sostuvo que desechar una demanda de plano es una medida excepcional y que los actos impugnados forman parte de un mismo procedimiento administrativo. (FOTO: SCJN/CUARTOSCURO.COM)

Batres explicó que desechar de plano una demanda de amparo constituye una medida excepcional y de aplicación estricta. Solo procede, dijo, cuando la causal de improcedencia resulta patente, notoria y absolutamente clara a partir de la lectura de la demanda y de las pruebas que la acompañan.

La ministra sostuvo que los actos reclamados no pueden analizarse como decisiones aisladas o autónomas, pues serían etapas sucesivas de un mismo procedimiento administrativo: la modificación de un instrumento de planeación municipal.

De acuerdo con la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Quintana Roo, los cambios de uso de suelo que no estén considerados en un programa vigente se entienden como modificaciones a ese instrumento y deben sujetarse al procedimiento previsto para su formulación y expedición, incluido el dictamen de verificación de congruencia.

Una vez aprobadas, esas modificaciones deben publicarse en el Periódico Oficial del Estado e inscribirse en el Registro Público.

Proyecto de Mahahual podría recibir 21 mil turistas de crucero al día, aunque advierten riesgo para pescadores y comercios locales

Un académico de la Universidad Iberoamericana señaló que el modelo de cruceros concentra el gasto dentro del complejo turístico. REUTERS/Paola Chiomante
Un académico de la Universidad Iberoamericana señaló que el modelo de cruceros concentra el gasto dentro del complejo turístico. REUTERS/Paola Chiomante

Mahahual podría recibir hasta 21 mil turistas de crucero al día mediante un megaproyecto que, de concretarse, pondría en riesgo las actividades económicas locales y el entorno ambiental de esta comunidad de alrededor de seis mil habitantes, advirtió Jorge Peláez Padilla, director de la Clínica Jurídica para la Justicia Ambiental Berta Cáceres de la Universidad Iberoamericana.

El académico consideró que el desarrollo previsto en la localidad de Quintana Roo ilustra una práctica recurrente en México: obras de turismo, infraestructura y minería que avanzan sin incorporar a las comunidades ni contar con todas las autorizaciones requeridas.

Peláez Padilla explicó que los cruceros operan bajo un esquema económico cerrado, pues los visitantes desembarcan, permanecen dentro del complejo turístico y vuelven al barco. Bajo ese modelo, el gasto de miles de pasajeros no necesariamente llega a los comercios, prestadores de servicios y familias de la comunidad.

Mahahual ya cuenta con una actividad turística de menor escala y conserva actividades tradicionales como la pesca. El nuevo desarrollo podría desplazar esos medios de vida sin garantizar una distribución proporcional de los beneficios entre los habitantes.

La Semarnat anunció el pasado 19 de mayo la cancelación de Perfect Day, el proyecto turístico de Royal Caribbean en Mahahual, pero no ha emitido una resolución administrativa definitiva que cierre el expediente y fije límites jurídicos para desarrollos en zonas con manglares, arrecifes y acuíferos. Greenpeace México advirtió que, sin ese documento, la decisión no constituye un precedente legal y el proyecto podría retomarse en el futuro.

Temas Relacionados

SCJNMahahualRoyal CaribbeanÚltima horaPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cuánto cuesta una mesa en el exclusivo antro PANEM donde fue visto el hijo menor de Andrés Manuel López Obrador

El establecimiento se encuentra en la exclusiva zona de Polanco y ha sido señalado en internet como un lugar clasista

Cuánto cuesta una mesa en el exclusivo antro PANEM donde fue visto el hijo menor de Andrés Manuel López Obrador

El mensaje de Checo Pérez que emocionó a Guadalajara: “Aquí guardo recuerdos y sueños”

El piloto mexicano abrió su corazón acerca de su tierra natal rumbo a celebrar su carrera 300 en el Gran Premio de la Ciudad de México

El mensaje de Checo Pérez que emocionó a Guadalajara: “Aquí guardo recuerdos y sueños”

Festival Sinergia reúne a Ximbo, Electrify y nuevas bandas de rock, hip hop y música alternativa en una edición de sonidos emergentes

Festival Sinergia volverá con Round 4, una edición que reunirá a 12 propuestas musicales y una red de radios, instituciones culturales y medios enfocados en la difusión de nuevos artistas

Festival Sinergia reúne a Ximbo, Electrify y nuevas bandas de rock, hip hop y música alternativa en una edición de sonidos emergentes

Trabajadores del IMSS anuncian marcha nacional para el 22 de octubre tras rechazar el 8% de aumento al salario anunciado por Zoé Robledo

Los manifestantes del sector Salud exigen un aumento del 10 por ciento y buscan la destitución del líder del sindicato, Rafael Olivos

Trabajadores del IMSS anuncian marcha nacional para el 22 de octubre tras rechazar el 8% de aumento al salario anunciado por Zoé Robledo

Choque en el Congreso CDMX: Morena amenaza con quitar la presidencia de la Mesa Directiva al PAN

Las diferencias entre la bancada guinda y el blanquiazul han escalado en el Legislativo capitalino

Choque en el Congreso CDMX: Morena amenaza con quitar la presidencia de la Mesa Directiva al PAN
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 21 de octubre: con narcomanta acusan a policías de Mexicali de apoyar a Los Rusos

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 21 de octubre: con narcomanta acusan a policías de Mexicali de apoyar a Los Rusos

Capturan en Cancún a Robert Skojo, líder de los Hells Angels buscado por la policía de Canadá desde 2010

Tres muertos y dos heridos en Cajeme: Fiscalía investiga una serie de ataques ligados al narcomenudeo

Siete mandos en dos años: la extorsión y la crisis policial ponen a prueba la estrategia de seguridad en Cuautla

Caen siete secuestradores en Edomex, cuatro eran policías ministeriales

ENTRETENIMIENTO

Alejandro Fernández y su lucha contra la depresión: Karla Laveaga cuenta cómo apoya al cantante

Alejandro Fernández y su lucha contra la depresión: Karla Laveaga cuenta cómo apoya al cantante

Peritajes y acusaciones de fraude: el primer pleito judicial que enfrentaron Sebastián Rulli y Cecilia Galliano

Festival Sinergia reúne a Ximbo, Electrify y nuevas bandas de rock, hip hop y música alternativa en una edición de sonidos emergentes

Anuncian tercera fecha para U2 en el Estadio GNP Seguros: precios de boletos, venta y más

Roberto Carlo y Karime Pindter serán conductores de los Impulse LGBTIQ+ Awards 2026: cuándo y cómo verlos en vivo

DEPORTES

Chicago Bears vs New England Patriots: a qué hora y dónde ver en vivo desde México el thursday night de la NFL

Chicago Bears vs New England Patriots: a qué hora y dónde ver en vivo desde México el thursday night de la NFL

Mateo Chávez y el AZ Alkmaar buscan los tres puntos de visita contra el Ararat-Armenia en la Europa League: hora y dónde ver

Voz autorizada: Ricardo Lavolpe exhibe las deficiencias que tiene Malagón en la portería

¿Quiénes son los 15 mexicanos que han ganado la Serie Mundial de la MLB?

Lista completa de atletas que representarán a México en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026