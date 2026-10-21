México

Sheinbaum se reúne con gobernadores y presidentes municipales para acelerar Viviendas para el Bienestar

La presidenta encabezó un encuentro en Palacio Nacional para coordinar acciones y agilizar trámites que permitan avanzar en la construcción de 1.8 millones de viviendas durante el sexenio

Sheinbaum busca acelerar los avances de Vivienda para el Bienestar.
Sheinbaum busca acelerar los avances de Vivienda para el Bienestar.
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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó este miércoles 21 de octubre de 2026 una reunión en Palacio Nacional con gobernadoras, gobernadores y presidentes municipales para evaluar los avances del programa Vivienda para el Bienestar y establecer medidas que permitan acelerar su implementación.

El encuentro, que se prolongó durante aproximadamente dos horas, concluyó con acuerdos para reducir los obstáculos administrativos y fortalecer la colaboración entre los gobiernos federal, estatales y municipales, con el propósito de facilitar el desarrollo de los proyectos habitacionales.

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Al término de la reunión, la mandataria informó, mediante una publicación en redes sociales, que las autoridades coincidieron en la necesidad de agilizar los procedimientos y mantener una coordinación institucional que contribuya al cumplimiento de los objetivos del programa.

Comunicado de Claudia Sheinbaum.
Comunicado de Claudia Sheinbaum.

La estrategia federal busca construir 1.8 millones de viviendas durante el sexenio y beneficiar a 12 millones de familias mexicanas.

El Gobierno federal busca reducir trámites para acelerar las obras

Uno de los principales acuerdos consiste en simplificar los procedimientos que intervienen en el desarrollo de los proyectos de vivienda.

Para ello, la participación de los gobiernos estatales y municipales será importante en la identificación de terrenos y la gestión de las autorizaciones necesarias.

Al concluir la reunión, la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Vega, explicó que la presidenta solicitó a las autoridades locales contribuir a acelerar el programa, particularmente mediante la identificación de espacios disponibles para construir.

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Edna Vega explica los acuerdos para acelerar el programa Vivienda para el Bienestar.

Durante el encuentro también se presentó la Ventanilla de Vivienda Social, una herramienta orientada a facilitar los trámites relacionados con los desarrollos habitacionales.

Este mecanismo busca concentrar la información que necesitan las dependencias federales, estatales y municipales para procesar las autorizaciones correspondientes.

Entre los procedimientos considerados se encuentran los trámites catastrales y el registro de bienes, con la intención de reducir tiempos de gestión.

¿Cuáles son las principales acciones acordadas?

La reunión estableció líneas de trabajo para facilitar la ejecución de los proyectos habitacionales y fortalecer la participación de las autoridades en los distintos niveles de gobierno.

Edna Vega detalla las medidas para agilizar Vivienda para el Bienestar. (Foto: Presidencia)
Edna Vega detalla las medidas para agilizar Vivienda para el Bienestar. (Foto: Presidencia)

Entre los puntos destacados se encuentran:

  • Agilizar los trámites: reducir los tiempos de los procedimientos administrativos vinculados con la construcción de viviendas.
  • Reforzar la coordinación: mejorar la colaboración entre la Federación, los gobiernos estatales y los municipios.
  • Identificar terrenos: solicitar a las autoridades locales que ubiquen espacios adecuados para desarrollar nuevos proyectos habitacionales.
  • Simplificar autorizaciones: impulsar el funcionamiento de la Ventanilla de Vivienda Social para facilitar la gestión de documentos y permisos.
  • Dar seguimiento al programa: mantener la coordinación institucional para cumplir los compromisos habitacionales del sexenio.

¿Qué gobernadores y autoridades participaron en la reunión?

Entre los asistentes estuvieron los gobernadores Samuel García, de Nuevo León; Pablo Lemus, de Jalisco; Alejandro Armenta, de Puebla; Marina del Pilar Ávila, de Baja California; Rocío Nahle, de Veracruz; David Monreal, de Zacatecas, y Américo Villarreal, de Tamaulipas.

Gobernadores y alcaldes acuerdan facilitar la construcción de viviendas durante el sexenio. (Foto: Gob. de BC)
Gobernadores y alcaldes acuerdan facilitar la construcción de viviendas durante el sexenio. (Foto: Gob. de BC)

También participaron Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México, y Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, además de otros mandatarios estatales y presidentes municipales convocados para revisar el programa.

La presencia de autoridades de distintas entidades respondió a la necesidad de coordinar acciones para impulsar los proyectos de vivienda en el territorio nacional y facilitar su desarrollo desde los ámbitos federal, estatal y local.

Vivienda para el Bienestar busca acelerar sus proyectos

El programa Vivienda para el Bienestar forma parte de la política habitacional del gobierno de Claudia Sheinbaum y busca ampliar el acceso a una vivienda para millones de familias mexicanas.

Los acuerdos alcanzados este miércoles 21 de octubre de 2026 con gobernadores y alcaldes buscan facilitar las condiciones administrativas para ejecutar los proyectos.

La simplificación de trámites, la identificación de terrenos y la coordinación entre autoridades serán elementos centrales para dar seguimiento a los compromisos establecidos durante la reunión en Palacio Nacional.

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