Cuánto cuesta una mesa en el exclusivo antro PANEM donde fue visto el hijo menor de Andrés Manuel López Obrador

(Google maps/Cuartoscuro)

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En redes sociales circula un video de Jesús Ernesto, el hijo menor del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, donde se le puede ver bailando y disfrutando en un antro que lleva por nombre PANEM.

Bailar y disfrutar no es lo que ha llamado la atención del video sino el hecho de que el joven se encuentra en uno de los antros más exclusivos y costosos de la ciudad, ubicado a su vez en Polanco, una de las zonas de mayor poder adquisitivo.

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Cabe mencionar que el nombre del antro hace referencia al nombre Panem, el país ficticio donde ocurre la historia de Los juegos del hambre donde se vive una sociedad desigual dominada por El Capitolio.

Aquí te contamos cómo es y cuánto cuesta acceder a este establecimiento considerado para gente VIP.

La grabación difundida en redes sociales muestra al joven dentro de uno de los clubes nocturnos de Polanco.

PANEM: el lujoso antro al que no cualquiera puede acceder

De acuerdo con información del propio establecimiento PANEM es un club nocturno en Polanco, Ciudad de México. Abrió en mayo de 2025 y se presenta como un “Social Coliseum”: una propuesta centrada en mesas VIP, producción audiovisual, iluminación inmersiva y música electrónica y house.

Su formato no es el de un bar o restaurante de cena. Opera como club nocturno de madrugada, con DJs, fiestas temáticas y eventos especiales. La entrada y las reservaciones están sujetas al filtro del lugar.

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Se encuentra ubicado en la exclusiva zona de Polanco, en la calle de Campos Elíseos 290 en la alcaldía Miguel Hidalgo. El Antro se encuentra muy cerca de la zona de Masaryk, la cual es considerada como una de las más costosas de la CDMX.

ANTRO PANEM ((Eloy Angel/Google Maps))

Pero más allá de su concepto, llama la atención sus elevados costos donde se estima que la cuenta promedio puede alcanzar hasta los 50 mil pesos entre reservación y consumo.

Diversos medios y comentarios en internet señalan que las cuentas pueden ir entre los 44,000 y 55,000 pesos, según una publicación del creador de contenido Vampipe.

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Además, una plataforma de reservaciones señala que el consumo de botellas en fines de semana puede estar entre los mil y 3 mil dólares (18 mil a 56 mil pesos mexicanos), pero no publica una tabla verificable de precios de PANEM ni aclara con precisión a qué tipo de mesa corresponde cada rango.

Por ejemplo, algunos comentarios de Google hablan desde 3 mil hasta 15 mil pesos tan solo por concepto de reservación.

ANTRO PANEM ((Eloy Angel/Google Maps))

Qué ofrece

Mesas y áreas VIP.

Servicio de botellas.

DJs nacionales e internacionales.

Música electrónica y house.

Producción visual e iluminación para pista y zonas de mesa.

Fiestas de temporada, celebraciones temáticas y eventos especiales.

Acceso con reservación o lista, dependiendo de la fecha y disponibilidad.

Además de los costos elevados, los reportes de reservación señalan que para acceder al lugar existe un estricto código de vestimenta donde recomiendan un estilo casual elegante o de vestir. Entre las restricciones mencionadas están:

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Evitar ropa deportiva.

Evitar shorts.

Usar calzado formal o de moda, no tenis deportivos.

Llegar con reservación si se busca mesa.

El acceso queda a criterio del filtro de seguridad y del personal del club, una práctica habitual en este tipo de establecimientos de Polanco.

ANTRO PANEM ((Eloy Angel/Google Maps))

Comentarios en Internet lo señalan como un lugar clasista

Además de sus elevados costos, en reseñas de Google abundan comentarios donde se señala al lugar como con precios elevados, malos tratos por parte de los meseros y que se restringe el derecho de admisión.

(Comentarios en Google Maps del antro PANEM en Polanco)

El comentario señala:

“Había un grupo de estudiantes de la Universidad Northwestern. Era un grupo diverso, con mexicanos, estadounidenses, asiáticos, entre otros. Tenían una reservación para una mesa de 15,000 pesos.

Al llegar, el cadenero les dijo que todos podían entrar, excepto el joven chino. El grupo señaló que las únicas personas a las que dejaban pasar parecían europeas.

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Esto es discriminatorio y es una vergüenza que en México se practiquen este tipo de actitudes clasistas y racistas, cuando la mayoría de la población —incluido el cadenero— es mestiza."

(Comentarios en Google Maps del antro PANEM en Polanco)

(Comentarios en Google Maps del antro PANEM en Polanco)

(Comentarios en Google Maps del antro PANEM en Polanco)