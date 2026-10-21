Choque en el Congreso CDMX: Morena amenaza con quitar la presidencia de la Mesa Directiva al PAN

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la CDMX es la panista Olivia Garza de los Santos. Crédito: X / @Congreso_CdMex

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La coordinadora del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso de la Ciudad de México, Xóchitl Bravo, tuvo una confrontación con la panista Olivia Garza de los Santos, presidenta de la Mesa Directiva.

El conflicto no fue menor, ya que escaló hasta poner en discusión la permanencia de Acción Nacional al frente del órgano legislativo:

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“Evítenos la solicitud de la remoción de la Presidencia de la Mesa Directiva”, advirtió Bravo a los opositores.

Morena amenaza con quitar la presidencia del Congreso capitalino al PAN

La disputa en cuestión ocurrió ayer, 20 de octubre, tras la comparecencia del secretario de Gobierno, César Cravioto.

Lo ocurrido significó el primer choque abierto de Garza con la bancada mayoritaria desde que asumió la presidencia de la Mesa Directiva, cargo que antes ocupaba Jesús Sesma, dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la capital y aliado de Morena.

Morenistas vinculan a Olivia Garza con el “cártel inmobiliario”

La controversia comenzó cuando el diputado de Morena Víctor Hugo Romo subió a la tribuna para responder a los cuestionamientos del PAN sobre la entrega del informe de Cravioto.

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Entre frases atropelladas, vinculó a la presidenta del Congreso con la “bancada del cártel inmobiliario”, comentario que provocó el reclamo de Olivia Garza, quien consideró que el señalamiento apuntaba contra ella.

“El informe, la presidenta, la bancada del cártel inmobiliario, que se habilitaron los días sábados y domingos”, dijo el legislador del oficialismo.

El secretario de Gobierno César Cravioto compareció en el Congreso de la CDMX. Crédito: X / @oligarza3

Presidenta del Congreso CDMX se defiende de los señalamientos

Tal comentario no le cayó nada bien a la panista, quien interrumpió a Víctor Hugo Romo: “Yo no estoy en el debate. Yo soy la presidenta del Congreso”. No obstante, el morenista defendió su derecho a continuar con el posicionamiento.

Hacia el final de la comparecencia, Garza pidió el uso de la palabra para dar un mensaje que, según precisó más tarde, tenía un carácter institucional. La coordinadora de Morena, Xóchitl Bravo, objetó que la panista realizara un posicionamiento ajeno al orden del día y reclamó que cerrara la sesión sin permitirle hablar, a pesar de que ella lo había pedido.

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Líder de la bancada de Morena al tú por tú con la presidenta de la Mesa Directiva

Cabe señalar que el conflicto se trasladó a la sesión ordinaria posterior, cuando la coordinadora del partido oficial cuestionó que la presidenta hubiera aprovechado el cierre de la comparecencia para emitir un posicionamiento no contemplado en el orden del día aprobado por la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Xóchitl Bravo dio lectura a los puntos del protocolo y sostuvo que, una vez concluidas las respuestas de Cravioto, solo correspondía clausurar la sesión.

“Aquí no viene ningún posicionamiento por parte de la Mesa Directiva”, comentó.

Sin embargo, Garza de los Santos rechazó haber utilizado la presidencia para incidir en el debate partidista y defendió su actuación:

“Yo hice un posicionamiento de clausura del informe, eso fue lo que hice, diputada, totalmente institucional”.

La presidenta del Congreso de la CDMX Olivia Garza con el secretario de Gobierno capitalino César Cravioto. Crédito: X / @oligarza3

Dimes y diretes en el Congreso capitalino por el “cártel inmobiliario”

Durante el intercambio, la legisladora panista solicitó que se reprodujera el audio de la intervención de Romo para esclarecer el señalamiento que generó la confrontación.

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“A ver, diputado Romo. Usted dijo que me iba a dar una disculpa. Espero su disculpa, diputado Romo, ahora”, exigió Garza después de escuchar la grabación.

No obstante, el morenista rechazó haberla llamado presidenta del “cártel inmobiliario” e insistió en que su referencia había sido dirigida hacía la bancada del PAN.

“Lo que dice el audio, perfectamente dice que la presidenta le informe a la bancada del cártel inmobiliario. ¡Eso es lo que dice!”, expresó.

Pese a la explicación, Garza mantuvo su reclamo: “Usted se refiere a mí como la presidenta del cártel inmobiliario y eso no es correcto”.

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Interfiere coordinador de la bancada del PAN

El cruce motivó la intervención del coordinador del PAN, Andrés Atayde, quien salió en respaldo de su compañera de partido, defendió la forma en que condujo la sesión y exigió a Romo una disculpa pública.

“Usted es la presidenta de la Mesa Directiva, no a contentillo de nadie, es producto de lo que marca nuestro ordenamiento jurídico”, sostuvo.

Además, Atayde reviró a las advertencias sobre la permanencia del PAN en el cargo: “No voy a permitir ni hoy ni mañana ni nunca que se condicione, se amenace su permanencia en la presidencia de la mesa”.

La diputada local de Morena, Xóchitl Bravo, amago con quitar la presidencia del Congreso de la CDMX al PAN. Crédito: X / @noticiascd_mx

Diputada morenista no dejó de amagar con remover la presidencia de la Mesa Directiva

Bravo, lejos de retirar sus señalamientos, insistió en que la legislación permite pedir la remoción de quien encabeza la Mesa Directiva si incurre en conductas que, a su juicio, van en contra de sus obligaciones.

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“Claro que la ley nos permite en cualquier momento, si seguimos con estas conductas, quitar a la presidencia de la Mesa Directiva y ya antecedentes previos. Por eso se lo estoy diciendo, diputada. Se lo vuelvo a pedir, se lo vuelvo a reiterar, que por favor no se vuelva a repetir”, enfatizó la diputada local morenista, reportó Proceso.

No importa si es San Lázaro, o el Congreso de la Ciudad de México, en todos lados hay conflictos, pues –tras una confrontación– Morena amenazó con remover al PAN de la presidencia de la Mesa Directiva.