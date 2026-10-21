La Tremenda Korte, Grupo Aroma y La Sonora Santanera tendrán concierto gratuito en la Gustavo A. Madero: cuándo y dónde verlos

Los conciertos son gratuitos y se realizan los viernes a las 17:00 horas entre octubre y noviembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Tremenda Korte, Grupo Aroma y La Sonora Santanera tendrán conciertos gratuitos en tres parques de la alcaldía Gustavo A. Madero como parte del programa “EDEN’es Concierto por la Paz”, que arranca este viernes 23 de octubre y se extiende hasta el 13 de noviembre.

Las presentaciones serán a las 17:00 horas en los complejos Edén Mestizaje, Edén Naturaleza y Edén Juventino Rosas, sin costo de entrada.

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El cartel abre este viernes con La Sonora Santanera en Edén Mestizaje

El primer concierto se realiza este viernes 23 de octubre a las 17:00 horas en Edén Mestizaje, ubicado en Prolongación Misterios esquina con Avenida Insurgentes Norte, colonia Santa Isabel Tola. Ahí se presenta La Sonora Santanera junto con María Fernanda.

El parque se ubica en Prolongación Misterios, esquina con Avenida Insurgentes Norte, en la colonia Santa Isabel Tola, dentro de la alcaldía Gustavo A. Madero.

Las sedes se ubican en las colonias Santa Isabel Tola, Guadalupe Tepeyac y el barrio de Cuautepec. (Foto: Alcaldía Gustavo A. Madero)

Para llegar en transporte público, la opción más cercana es la estación Indios Verdes de la Línea 3 del Metro, a unos nueve minutos caminando, o la estación De Los Misterios del Metrobús Línea 6, a ocho minutos a pie.

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Otra alternativa es tomar, desde la estación Indios Verdes, un camión con destino “San Isidro” o “San Juanico” sobre Avenida Insurgentes Norte.

Quienes se trasladan en auto pueden acceder directamente por Avenida Insurgentes Norte, que conecta con el estacionamiento del parque.

La estación Indios Verdes de la Línea 3 del Metro queda cerca del recinto. (Gobierno de México)

Grupo Aroma se presenta el 30 de octubre en Edén Naturaleza

El segundo concierto es el viernes 30 de octubre, también a las 17:00 horas, con Grupo Aroma en el escenario de Edén Naturaleza.

Este parque se ubica sobre la Avenida Noé, entre las calles Elsa y Graciela, en la colonia Guadalupe Tepeyac, a unas tres calles del centro comercial Plaza Tepeyac.

El acceso más directo es la estación Graciela de la Línea 4 del Trolebús, que llega justo a la entrada del parque.

El parque se ubica sobre Avenida Noé, entre las calles Elsa y Graciela. (Facaebook/Parques Eden Gustavo A. Madero)

También son opciones las estaciones Robles Domínguez o Excélsior del Metrobús Línea 7, a unos 10 minutos caminando.

Quienes salen de otras zonas de la ciudad pueden usar la estación Bondojito de la Línea 4 del Metro o la estación Valle Gómez de la Línea 5, ambas a unos 20 minutos a pie del parque.

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El complejo abre todos los días de 8:00 a 20:00 horas, con acceso libre.

La Tremenda Korte cierra el ciclo el 13 de noviembre en Juventino Rosas

El tercer y último concierto del ciclo es el viernes 13 de noviembre a las 17:00 horas, con La Tremenda Korte en Edén Juventino Rosas, en el barrio de Cuautepec.

El parque se encuentra en el cruce de las calles Francisco Villa y Venustiano Carranza.

El concierto se realiza en Edén Juventino Rosas, en el barrio de Cuautepec. (Facebook/Eden Juventino Rosas)

Este espacio, de 15,635 metros cuadrados, cuenta con la única pista de hielo gratuita de la Ciudad de México, además de una pista de BMX y una tirolesa de 85 metros lineales.

Para llegar, la ruta más sencilla es el Cablebús Línea 1, que conecta con la estación Indios Verdes de la Línea 3 del Metro; se baja en la estación Cuautepec y de ahí se camina unos ocho minutos hasta el parque.

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El Cablebús Línea 1 conecta la estación Indios Verdes con la estación Cuautepec, cerca del parque. (Gobierno de México)

Para quienes se trasladan en vehículo particular, las principales vías de acceso son Avenida Alfredo del Mazo Vélez, Periférico Norte, la Autopista Naucalpan-Ecatepec, Avenida Dr. Gustavo Baz y Eje Central Lázaro Cárdenas.

El parque abre de martes a jueves de 11:00 a 19:00 horas y de viernes a domingo de 10:00 a 20:00 horas.

El programa forma parte de la red de parques EDEN en la alcaldía

Los tres recintos pertenecen al proyecto Espacio de Desarrollo y Esperanza (EDEN), una serie de parques rehabilitados en terrenos que antes estaban abandonados o en desuso dentro de la demarcación.

Entre los tres complejos suman 85,000 metros cuadrados de áreas verdes.

Cada parque conserva, además de los conciertos, sus atracciones habituales de uso gratuito.

Los tres recintos mantienen entrada libre durante todo el año. (Facebook/Parques Eden Gustavo A. Madero)

Edén Mestizaje cuenta con tirolesa, carrusel y área para mascotas; Edén Naturaleza ofrece puentes colgantes y una tirolesa adicional; Edén Juventino Rosas tiene pista de hielo gratuita todo el año, pista de BMX y zona de juegos infantiles.

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Los horarios regulares de los parques, fuera de los días de concierto, varían entre semana y fin de semana.

La entrada a los tres espacios es sin costo durante todo el año, y la información sobre los conciertos y las actividades complementarias se actualiza en el sitio www.gamadero.cdmx.gob.mx y en las redes sociales de la Alcaldía Gustavo A. Madero.