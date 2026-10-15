México

Diputados aprueban Ley de Ingresos 2027 en lo particular y eliminan tope para regularización fiscal

La Cámara de Diputados avaló una recaudación estimada de 10 billones 636 mil 488 millones 100 mil pesos

Cámara de Diputados
La Cámara de Diputados aprobó la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2027 (CS/Cámara de Diputados)
Guardar

La Cámara de Diputados aprobó la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2027, que prevé una recaudación total de 10 billones 636 mil 488 millones 100 mil pesos, y eliminó el límite de 300 millones de pesos para acceder al Programa de Regularización Fiscal, una modificación que abre la puerta a que grandes contribuyentes reciban estímulos sobre multas, recargos y gastos de ejecución.

El dictamen, que forma parte del Paquete Económico enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, fue avalado en lo particular con 340 votos a favor, 109 en contra y ninguna abstención. Tras su aprobación, el documento fue remitido al Senado de la República para continuar con el proceso legislativo correspondiente.

PUBLICIDAD

Uno de los cambios más relevantes fue la aceptación de una reserva presentada por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, al artículo Vigésimo Primero Transitorio, con la que se amplía el alcance del programa de regularización fiscal previsto para 2027.

La modificación elimina el tope de 300 millones de pesos que restringía el acceso a estos beneficios, con el argumento de facilitar el pago de créditos fiscales, reducir controversias entre contribuyentes y autoridades y fortalecer los ingresos públicos.

¿En qué consiste el cambio al Programa de Regularización Fiscal?

Durante la discusión, Monreal sostuvo que la medida no representa una condonación de impuestos ni una exención de obligaciones tributarias, sino un mecanismo para incentivar el pago de adeudos mediante la reducción de sanciones y otros conceptos asociados a los créditos fiscales.

PUBLICIDAD

Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del grupo parlamentario de Morena
El morenista Ricardo Monreal Ávila hizo una reserva al artículo Vigésimo Primero Transitorio, con la finalidad de ampliar el alcance del Programa de Regularización Fiscal para 2027 (CS/Cámara de Diputados)

Explicó que los contribuyentes interesados deberán cubrir primero el impuesto pendiente para acceder a los beneficios relacionados con multas, recargos y gastos de ejecución.

“Quien se acoge a este beneficio, primero tiene que pagar el impuesto que debe para que le puedan reducir multas, cargos, recargos y gastos de ejecución”, afirmó el legislador.

El coordinador de Morena defendió que el esquema busca recuperar recursos que, de otra manera, podrían permanecer sujetos a controversias o procesos de cobro prolongados. También argumentó que una mayor flexibilidad puede brindar certidumbre jurídica a las empresas y favorecer la inversión y el crecimiento económico.

Monreal mencionó que el programa podría beneficiar a cerca de 30 millones de contribuyentes, entre ellos personas físicas y morales. Asimismo, señaló que alrededor de 2.5 millones de personas morales podrían encontrar una oportunidad para regularizar su situación fiscal, mientras que unos 16 mil grandes contribuyentes podrían acceder a los estímulos. Estos últimos, indicó, aportan al erario aproximadamente 2.3 billones de pesos.

Morena secunda los estímulos

El diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, también de Morena, respaldó la reserva al señalar que busca ofrecer facilidades a medianos y grandes contribuyentes para liquidar sus créditos fiscales.

Afirmó que el mecanismo no implica perdonar impuestos, sino establecer incentivos que permitan a las empresas ponerse al corriente con sus obligaciones ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Por su parte, el diputado Jorge Luis Sánchez Reyes sostuvo que retirar el límite permitirá ampliar las posibilidades de regularización para empresarios y contribuyentes que antes quedaban fuera del esquema.

La diputada Sandra Anaya Villegas aseguró que la modificación da continuidad a un mecanismo que ya opera y que, desde su perspectiva, ha generado resultados en materia de recaudación. Añadió que la eliminación del tope permitirá incorporar a grandes contribuyentes que no podían acceder a los beneficios.

PAN y PRI cuestionan la constitucionalidad de la medida

Federico Döring Casar PAN diputado
Federico Döring Casar diputado del PAN (especial)

La modificación generó críticas de legisladores de oposición, quienes advirtieron posibles riesgos jurídicos y cuestionaron que los estímulos puedan terminar favoreciendo a empresas con grandes adeudos fiscales.

El diputado del PAN Federico Döring Casar sostuvo que la redacción de la reserva presenta problemas y consideró que el beneficio no está dirigido a trabajadores o empleados, sino a créditos fiscales de montos elevados.

El legislador calificó la propuesta como un posible “borrón y cuenta nueva” y cuestionó su constitucionalidad, al considerar que el concepto de créditos fiscales podría abarcar obligaciones más amplias que las multas y los recargos.

En la misma línea, el diputado del PRI Emilio Suárez Licona afirmó que la propuesta es inconstitucional y técnicamente incorrecta. A su juicio, el mecanismo podría utilizarse para reducir créditos fiscales previamente determinados por impuestos omitidos, bajo la figura de estímulos fiscales.

La Ley de Ingresos pasa al Senado

La Ley de Ingresos de la Federación para 2027 pasará al Senado, donde se analizará el documento EFE/Madla Hartz
La Ley de Ingresos de la Federación para 2027 pasará al Senado, donde se analizará el documento EFE/Madla Hartz

Con la aprobación de la Cámara de Diputados, la Ley de Ingresos de la Federación para 2027 continuará su trámite en el Senado, donde los legisladores deberán analizar el documento y la modificación incorporada durante la discusión.

El monto de recaudación proyectado asciende a más de 10.6 billones de pesos y constituye una de las bases para financiar el gasto público del próximo ejercicio fiscal.

La ampliación del Programa de Regularización Fiscal será uno de los puntos centrales del debate, debido a sus posibles efectos en la recuperación de adeudos, el trato a grandes contribuyentes y la certeza jurídica del sistema tributario.

Temas Relacionados

LIFLey de Ingresos de la FederaciónCámara de DiputadosPrograma de Regularización FiscalPaquete EconómicoEconomíaPolítica Mexicanamexico-noticiasÚltima hora

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Clausuran Casa de Chucky en Lindavista tras quejas vecinales

La alcaldía Gustavo A. Madero ordenó detener las actividades de la casa temática del muñeco Chucky tras reclamos por aglomeraciones, tráfico, ambulantaje y basura

Clausuran Casa de Chucky en Lindavista tras quejas vecinales

El Plantel 5 de bachilleres reanuda clases tras agresión a estudiantes

Autoridades municipales y educativas acordaron reforzar la vigilancia y las condiciones en los alrededores de la escuela

El Plantel 5 de bachilleres reanuda clases tras agresión a estudiantes

Upfront de Televisa 2027: lista de programas presentados y los momentos más polémicos de la fiesta de las estrellas

La televisora adelantó su oferta de contenido para 2027 en una fiesta que distó del brillo de años anteriores

Upfront de Televisa 2027: lista de programas presentados y los momentos más polémicos de la fiesta de las estrellas

La relación de Roberto Tapia con El Chapo y El Mayo: así los conoció en una posada junto a Los Chapitos y El Ondeado

El cantante ha contado en distintas entrevistas cómo coincidió con los líderes del Cártel de Sinaloa

La relación de Roberto Tapia con El Chapo y El Mayo: así los conoció en una posada junto a Los Chapitos y El Ondeado

¿Yeri Mua celebró la detención de Naim Darrechi? Así reaccionó en redes sociales

La influencer reaccionó después de que Derek Trejo reportara que el creador de contenido español habría sido retenido

¿Yeri Mua celebró la detención de Naim Darrechi? Así reaccionó en redes sociales
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quién es “El Wicho”: de su caída con 631 kilos de cocaína en Tijuana a operador financiero de Los Rugrats

Quién es “El Wicho”: de su caída con 631 kilos de cocaína en Tijuana a operador financiero de Los Rugrats

La relación de Roberto Tapia con El Chapo y El Mayo: así los conoció en una posada junto a Los Chapitos y El Ondeado

‘La caída de El Mayo’: Netflix estrenará docuserie sobre la captura de Ismael Zambada y la guerra con Los Chapitos

Guerreros Buscadores de Jalisco cuestiona avances de FGR en Rancho Izaguirre y revelan hallazgos de restos afuera del predio

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de octubre: detienen a “El Wicho”, operador del Cártel de Sinaloa requerido por EEUU

ENTRETENIMIENTO

Alfredo Adame y Ferka estallan en plena transmisión durante La Granja VIP 2026

Alfredo Adame y Ferka estallan en plena transmisión durante La Granja VIP 2026

Upfront de Televisa 2027: lista de programas presentados y los momentos más polémicos de la fiesta de las estrellas

¿Yeri Mua celebró la detención de Naim Darrechi? Así reaccionó en redes sociales

‘La caída de El Mayo’: Netflix estrenará docuserie sobre la captura de Ismael Zambada y la guerra con Los Chapitos

Macarena García, actriz que interpreta a Sasha Sokol, rompe el silencio sobre el caso Luis de Llano en la serie Timbiriche

DEPORTES

Hijo de Fishman habría sido amedrentado por policías tras lastimar al réferi El Búho en Pachuca

Hijo de Fishman habría sido amedrentado por policías tras lastimar al réferi El Búho en Pachuca

Efraín Juárez desecha mala relación con Antonio Sancho y confiesa su motivo para dejar a Pumas

El Bofo Bautista quiere dirigir a jóvenes como Gilberto Mora desde el banquillo de Chivas: “Es el futuro de la Selección”

Querétaro vuelve a enfrentar el recuerdo de la violencia ante Atlas en su mejor momento en el Apertura 2026

Emanuel Navarrete viajará a Texas con una promesa: derrotar a O’Shaquie Foster y arrebatar el título CMB superpluma