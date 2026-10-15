Diputados aprueban Ley de Ingresos 2027 en lo particular y eliminan tope para regularización fiscal

La Cámara de Diputados aprobó la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2027 (CS/Cámara de Diputados)

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La Cámara de Diputados aprobó la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2027, que prevé una recaudación total de 10 billones 636 mil 488 millones 100 mil pesos, y eliminó el límite de 300 millones de pesos para acceder al Programa de Regularización Fiscal, una modificación que abre la puerta a que grandes contribuyentes reciban estímulos sobre multas, recargos y gastos de ejecución.

El dictamen, que forma parte del Paquete Económico enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, fue avalado en lo particular con 340 votos a favor, 109 en contra y ninguna abstención. Tras su aprobación, el documento fue remitido al Senado de la República para continuar con el proceso legislativo correspondiente.

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Uno de los cambios más relevantes fue la aceptación de una reserva presentada por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, al artículo Vigésimo Primero Transitorio, con la que se amplía el alcance del programa de regularización fiscal previsto para 2027.

La modificación elimina el tope de 300 millones de pesos que restringía el acceso a estos beneficios, con el argumento de facilitar el pago de créditos fiscales, reducir controversias entre contribuyentes y autoridades y fortalecer los ingresos públicos.

¿En qué consiste el cambio al Programa de Regularización Fiscal?

Durante la discusión, Monreal sostuvo que la medida no representa una condonación de impuestos ni una exención de obligaciones tributarias, sino un mecanismo para incentivar el pago de adeudos mediante la reducción de sanciones y otros conceptos asociados a los créditos fiscales.

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El morenista Ricardo Monreal Ávila hizo una reserva al artículo Vigésimo Primero Transitorio, con la finalidad de ampliar el alcance del Programa de Regularización Fiscal para 2027 (CS/Cámara de Diputados)

Explicó que los contribuyentes interesados deberán cubrir primero el impuesto pendiente para acceder a los beneficios relacionados con multas, recargos y gastos de ejecución.

“Quien se acoge a este beneficio, primero tiene que pagar el impuesto que debe para que le puedan reducir multas, cargos, recargos y gastos de ejecución”, afirmó el legislador.

El coordinador de Morena defendió que el esquema busca recuperar recursos que, de otra manera, podrían permanecer sujetos a controversias o procesos de cobro prolongados. También argumentó que una mayor flexibilidad puede brindar certidumbre jurídica a las empresas y favorecer la inversión y el crecimiento económico.

Monreal mencionó que el programa podría beneficiar a cerca de 30 millones de contribuyentes, entre ellos personas físicas y morales. Asimismo, señaló que alrededor de 2.5 millones de personas morales podrían encontrar una oportunidad para regularizar su situación fiscal, mientras que unos 16 mil grandes contribuyentes podrían acceder a los estímulos. Estos últimos, indicó, aportan al erario aproximadamente 2.3 billones de pesos.

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Morena secunda los estímulos

El diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, también de Morena, respaldó la reserva al señalar que busca ofrecer facilidades a medianos y grandes contribuyentes para liquidar sus créditos fiscales.

Afirmó que el mecanismo no implica perdonar impuestos, sino establecer incentivos que permitan a las empresas ponerse al corriente con sus obligaciones ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Por su parte, el diputado Jorge Luis Sánchez Reyes sostuvo que retirar el límite permitirá ampliar las posibilidades de regularización para empresarios y contribuyentes que antes quedaban fuera del esquema.

La diputada Sandra Anaya Villegas aseguró que la modificación da continuidad a un mecanismo que ya opera y que, desde su perspectiva, ha generado resultados en materia de recaudación. Añadió que la eliminación del tope permitirá incorporar a grandes contribuyentes que no podían acceder a los beneficios.

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PAN y PRI cuestionan la constitucionalidad de la medida

Federico Döring Casar diputado del PAN (especial)

La modificación generó críticas de legisladores de oposición, quienes advirtieron posibles riesgos jurídicos y cuestionaron que los estímulos puedan terminar favoreciendo a empresas con grandes adeudos fiscales.

El diputado del PAN Federico Döring Casar sostuvo que la redacción de la reserva presenta problemas y consideró que el beneficio no está dirigido a trabajadores o empleados, sino a créditos fiscales de montos elevados.

El legislador calificó la propuesta como un posible “borrón y cuenta nueva” y cuestionó su constitucionalidad, al considerar que el concepto de créditos fiscales podría abarcar obligaciones más amplias que las multas y los recargos.

En la misma línea, el diputado del PRI Emilio Suárez Licona afirmó que la propuesta es inconstitucional y técnicamente incorrecta. A su juicio, el mecanismo podría utilizarse para reducir créditos fiscales previamente determinados por impuestos omitidos, bajo la figura de estímulos fiscales.

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La Ley de Ingresos pasa al Senado

La Ley de Ingresos de la Federación para 2027 pasará al Senado, donde se analizará el documento EFE/Madla Hartz

Con la aprobación de la Cámara de Diputados, la Ley de Ingresos de la Federación para 2027 continuará su trámite en el Senado, donde los legisladores deberán analizar el documento y la modificación incorporada durante la discusión.

El monto de recaudación proyectado asciende a más de 10.6 billones de pesos y constituye una de las bases para financiar el gasto público del próximo ejercicio fiscal.

La ampliación del Programa de Regularización Fiscal será uno de los puntos centrales del debate, debido a sus posibles efectos en la recuperación de adeudos, el trato a grandes contribuyentes y la certeza jurídica del sistema tributario.

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